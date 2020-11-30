«Ростелеком» покупает «Большую тройку»

«Ростелеком» заключил договор на приобретение 1% и колл-опционы на 50% долей компании «Большая тройка», оказывающей комплексные услуги по разработке и внедрению информационных систем в сфере обращения с отходами и экологии. Сумма сделки после ее завершения составит 1,275 млрд руб. (с учетом реализации колл-опционов в первой половине 2021 г.).

Сделка позволит «Ростелекому» занять лидирующие позиции на рынке цифровых решений для управления оборотом отходов различных категорий с общим объемом более 20 млрд руб. в течение пяти лет. «Большая тройка» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции.

«Большая тройка» — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения, технологий автоматизации и микроэлектроники для решения проблем экологии. Компания является лидером в области цифровизации отрасли обращения с отходами, продукты которой используют более 60 субъектов Российской Федерации. Решения «Большой тройки» позволяют полностью автоматизировать бизнес-процессы региональных операторов и смоделировать работу отрасли обращения с отходами не только на уровне конкретного региона, но и страны в целом. Выручка «Большой тройки» в 2020 г. ожидается на уровне 1 млрд руб.

Старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко сказала: «Приобретение “Большой тройки” — стратегическая сделка, которая решает для нас важную задачу создания еще одного перспективного бизнес-кластера внутри “Ростелекома”, сравнимого по потенциалу с такими направлениями как информационная безопасность и облачные сервисы. Экологическая повестка становится с каждым днем все более актуальной для предприятий различных отраслей, федеральных и региональных органов власти. Первоочередное внимание уделяется вопросам управления отходами и в целом теме бережного отношения к окружающей среде. В России реализуется национальный проект “Экология”, предполагающий существенное финансирование создания и развития цифровых систем в этой сфере. Учитывая эти факторы и тенденции, мы видим значительные возможности по продвижению на базе “Большой тройки” цифровых продуктов в сфере экологии широкому кругу наших клиентов, особенно в контексте их комплиментарного развития с проектами умный город и цифровой регион, где “Ростелеком” является признанным лидером и реализует проекты в национальном масштабе».

Вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин сказал: «С “Большой тройкой” в группе компаний “Ростелеком” появляется новый источник роста цифрового бизнеса, ориентированный на разработку комплексных информационных систем в сфере экологии. Мы уже приступили к проработке вопросов о расширении направлений деятельности нового кластера, в частности, цифровизации оборота эпидемиологически опасных медицинских отходов, что крайне актуально в текущей ситуации. В связи с пандемией COVID-19 количество медотходов, начиная с масок и перчаток, которые необходимо обеззараживать и утилизировать, выросло многократно. И очень важно наладить надежный контроль на всех этапах их обращения, что могут обеспечить наши цифровые разработки».