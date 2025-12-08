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Цифровой регион Федеральный проект
- Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов
СОБЫТИЯ
|08.12.2025
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«Цифровой регион» собрал уже 184 ИИ-решения
184 ИИ-решения из 37 регионов России опубликованы на портале «Цифровой регион». Все они прошли верификацию Центром развития искусственного интеллекта при Правительстве России. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления,
|29.04.2025
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На портале «Цифровой регион» 48 голосовых помощников ищут подработку
На портале «Цифровой регион» представлено 48 голосовых помощников. Эти ИИ-решения уже работают в разных регионах России, причем девять из них внедрены в Московской области. Об этом CNews сообщили представи
|27.04.2021
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Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами
рспективы Правительство России приняло решение о переносе сроков рассмотрения федерального проекта «Цифровой регион» на III квартал 2021 г. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на слова пр
|18.02.2021
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Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения
ифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных. К апрелю 2021 г. будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала. Он будет формироваться исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на ИТ, а главное – индексов цифровизации ключевых отраслей. Итог
|17.12.2020
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Индекс цифровой зрелости регионов выйдет к апрелю 2021 года
сформации субъектов РФ и региональных органов исполнительной власти. На нем обсуждался уровень цифровизации основных отраслей экономики и социальной сферы. Участникам совещания был представлен индекс цифровой зрелости регионов. Он будет формироваться, исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на ИТ и, главное, индексов цифровизации ключевых отраслей. «К апрелю 2021 г. будет р
|06.07.2020
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Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов
Федеральный проект «Цифровой регион» В распоряжении CNews оказался предварительный вариант федерального проекта «
|13.04.2020
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Максим Акимов возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при организации «Цифровая экономика»
Цель создания нового федерального проекта «Цифровой регион» – ускорить внедрение цифровых технологий и решений в российских регионах. Ва
|26.08.2019
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НПО «Криста» представляет инновационную платформу для государственного управления «Цифровой регион»
нные ведомственные и межведомственные решения, объединяющие в рамках единой web-платформы идентичные бизнес-процессы. НПО «Криста» разработало инновационную платформу для государственного управления «Цифровой регион». Она позволяет консолидировать управление регионом в цифровом формате. Подробнее о программных решениях платформы – на сайте НПО «Криста».
|18.03.2019
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В Республике Крым создается «Цифровой регион»
ния в этом регионе концепции цифрового региона. Цифровая платформа для государственного управления «Цифровой регион» разработана в НПО «Криста» на основе ключевых сквозных технологий, определен
Цифровой регион и организации, системы, технологии, персоны:
|Куртяник Надежда 441 15
|Чернышенко Дмитрий 581 15
|Шадаев Максут 1210 14
|Пугачев Павел 63 10
|Разумовский Дмитрий 125 9
|Петров Михаил 139 9
|Лысенко Эдуард 317 9
|Хайруллин Айрат 108 9
|Ципорин Павел 103 9
|Меджитов Тимур 85 8
|Шпак Василий 279 8
|Свинцов Андрей 55 7
|Мартынова Елена 90 7
|Черников Алексей 53 7
|Логинов Станислав 43 7
|Сорокин Даниил 33 7
|Херсонцев Алексей 93 7
|Скиба Владимир 42 7
|Сытник Андрей 25 7
|Труненков Сергей 35 7
|Казмерчук Елена 12 7
|Акимов Максим 192 7
|Осеевский Михаил 350 7
|Терещенко Денис 95 7
|Слышкин Василий 129 7
|Албычев Александр 168 7
|Власов Сергей 101 7
|Петрушин Андрей 110 7
|Мордасов Сергей 27 6
|Зимин Игорь 25 6
|Апасов Николай 11 5
|Фишер Андрей 75 5
|Лысов Денис 32 4
|Пилипчук Александр 18 4
|Хрипун Алексей 8 4
|Остроушко Алексей 28 4
|Ваньков Вадим 23 4
|Шупенин Юрий 9 4
|Веселова Оксана 5 4
|Васильев Юрий 67 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
|Эксперт ГК 26 4
|Госрасходы - портал 70 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|ComNews - Медиа-бизнес 142 1
|Российская газета 290 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|РИА Новости 1033 1
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