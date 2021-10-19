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Цифровой регион
Федеральный проект


19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
03.06.2021 «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Волгоградской области 2
24.05.2021 Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома» 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 4
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 1
28.01.2021 Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов 2
06.01.2021 Переход российских регионов к «умному ЖКХ» обойдется в 87 миллиардов 1
18.12.2020 Власти дали миллиард на цифровые материалы для школ 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
18.11.2020 Tele2 и правительство Ростовской области заключили соглашение об инвестициях в ЦОДы 1
16.11.2020 Цифровизация транспорта в российских регионах обойдется в 4,5 миллиарда 1
06.10.2020 Доступное цифровое образование для российских регионов требует 6 миллиардов 2
18.09.2020 На Сахалине открыт самый восточный дата-центр России 1
11.09.2020 «Ростелеком» и правительство Ростовской области заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве 1
08.09.2020 Цифровизация медицины в регионах России обойдется в 51 миллиард 2
21.08.2020 Компания БФТ разработала новое решение для многомерной аналитики данных 1
10.08.2020 Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией 1
21.07.2020 БФТ представила систему для цифровой упаковки документов «БФТ.е-Архив» 1
07.07.2020 БФТ выпустили решение для организации информационного взаимодействия между системами 2
06.07.2020 Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов 4
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области 1
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области до конца 2020 года 1
03.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
28.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
28.05.2020 «Ростелеком» и НТС будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы 1
21.04.2020 В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами 1
13.04.2020 Максим Акимов возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при организации «Цифровая экономика» 5
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 2
12.03.2020 «Росэлектроника» представила цифровые решения для муниципалитетов 1
22.10.2019 «Цифровая экономика». Как реорганизовать нацпрограмму, чтобы она заработала в полную силу 2
26.08.2019 НПО «Криста» представляет инновационную платформу для государственного управления «Цифровой регион» 1
18.03.2019 В Республике Крым создается «Цифровой регион» 7
13.12.2018 «МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове 2
09.10.2018 ИРИ представил передовые практики цифровизации регионов 3
17.01.2018 «Мегафон» и Ульяновская область займутся совместным развитием цифровой экономики 1

Публикаций - 35, упоминаний - 61

Цифровой регион упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 13
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 4
Криста НПО 59 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
SofTrust - СофТраст 5 1
iFORS - Ай-Форс 7 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Рексофт - Reksoft 202 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
Netrika - Нетрика 84 1
Барс груп 402 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
ФОРС - Центр разработки 181 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
HTC Corporation 1203 1
Почта России ПАО 1580 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 6
Счётная палата РФ 462 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Федеральное казначейство России 766 4
Правительство РФ 2209 3
Правительство Москвы - Департамент финансов 3 2
ФБУ НЦПИ при Минюсте России - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 2 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Правительство Москвы 653 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 2
Президент Российской Федерации 1443 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
АНО Центр цифровой трансформации Ростовской области 1 1
Правительство Свердловской области - Департамент информационной политики Свердловской области 2 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный комитет конкурентной политики Республики Крым 1 1
ГКУ СО СОЦИ - Сахалинской областной центр информатизации - Региональной Цифровой Трансформации 2 1
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 1
Администрация Псковской области 22 1
Федеральный проектный офис Правительства Российской Федерации 1 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Правительство Пермского края 15 1
Правительство Сахалинской области - Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области 1 1
Правительство Сахалинской области - Министерство экономического развития Сахалинской области 1 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Правительство Рязанской области 10 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Администрация города Тулы 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 5
Безопасный город 348 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств 10 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Умные платформы 500 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
АПК БГ - Безопасный город 42 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
Архивный фонд РФ 11 1
БФТ Хранилище 1 1
БФТ ПИВ 1 1
БФТ ЕНСИ 1 1
БФТ АЦК-Финансы 26 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
БФТ е-Архив 1 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 25 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 17 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
Акимов Максим 167 7
Осеевский Михаил 221 4
Путин Владимир 1831 2
Лысов Денис 26 2
Голубев Василий 32 2
Разумовский Дмитрий 70 2
Зимин Игорь 11 2
Фурсова Марина 2 2
Гвоздева Наталья 13 2
Фридштанд Андрей 11 2
Шинкарук Елена 13 2
Лысенко Эдуард 209 2
Петров Михаил 88 2
Шведов Александр 18 2
Панов Сергей 14 2
Четвернин Алексей 651 2
Дитятев Павел 2 2
Волчек Александр 7 1
Нестеров Александр 12 1
Ведерников Михаил 1 1
Лопатухин Дмитрий 16 1
Буланча Сергей 18 1
Матвеев Денис 3 1
Башков Игорь 10 1
Варфоломеев Владимир 3 1
Голосова Дарья 5 1
Гаращенко Марина 1 1
Щетинин Артур 2 1
Бойко Елена 151 1
Ковнир Евгений 71 1
Глазков Борис 40 1
Кисляков Евгений 83 1
Зорин Александр 49 1
Нащекин Алексей 111 1
Печенин Алексей 12 1
Салбиев Алан 30 1
Мишустин Михаил 302 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Серебряникова Анна 47 1
Бегтин Иван 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 22
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 4
Россия - Ростовская область 869 4
Россия - Калужская область 575 3
Россия - Сочи 914 2
Россия - Сахалинская область 435 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Ульяновск 300 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
Россия - Псковская область 312 1
Россия - Таганрог 113 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 172 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 115 1
Россия - Светлогорск 15 1
Россия - Псков 140 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Свердловская область 811 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Челябинск 781 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Калининградская область 544 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Тула 182 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Россия - Кировск - Кировская область 306 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Тюменская область 592 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Новосибирская область 822 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
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PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
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Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
CNews Analytics 1992 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
Гайдаровский форум 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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