Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровой регион
Федеральный проект
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 61
Цифровой регион упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1580 4
|ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
|Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
|Акимов Максим 167 7
|Осеевский Михаил 221 4
|Путин Владимир 1831 2
|Лысов Денис 26 2
|Голубев Василий 32 2
|Разумовский Дмитрий 70 2
|Зимин Игорь 11 2
|Фурсова Марина 2 2
|Гвоздева Наталья 13 2
|Фридштанд Андрей 11 2
|Шинкарук Елена 13 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Петров Михаил 88 2
|Шведов Александр 18 2
|Панов Сергей 14 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Дитятев Павел 2 2
|Волчек Александр 7 1
|Нестеров Александр 12 1
|Ведерников Михаил 1 1
|Лопатухин Дмитрий 16 1
|Буланча Сергей 18 1
|Матвеев Денис 3 1
|Башков Игорь 10 1
|Варфоломеев Владимир 3 1
|Голосова Дарья 5 1
|Гаращенко Марина 1 1
|Щетинин Артур 2 1
|Бойко Елена 151 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Глазков Борис 40 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Зорин Александр 49 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Печенин Алексей 12 1
|Салбиев Алан 30 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Бегтин Иван 48 1
|CNews Analytics 1992 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru