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Индексная книга (каталог) CNews*
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Цифровой регион Федеральный проект

  • Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов

СОБЫТИЯ


08.12.2025 «Цифровой регион» собрал уже 184 ИИ-решения

184 ИИ-решения из 37 регионов России опубликованы на портале «Цифровой регион». Все они прошли верификацию Центром развития искусственного интеллекта при Правительстве России. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления,

29.04.2025 На портале «Цифровой регион» 48 голосовых помощников ищут подработку

На портале «Цифровой регион» представлено 48 голосовых помощников. Эти ИИ-решения уже работают в разных регионах России, причем девять из них внедрены в Московской области. Об этом CNews сообщили представи
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами

рспективы Правительство России приняло решение о переносе сроков рассмотрения федерального проекта «Цифровой регион» на III квартал 2021 г. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на слова пр
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения

ифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных. К апрелю 2021 г. будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала. Он будет формироваться исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на ИТ, а главное – индексов цифровизации ключевых отраслей. Итог
17.12.2020 Индекс цифровой зрелости регионов выйдет к апрелю 2021 года

сформации субъектов РФ и региональных органов исполнительной власти. На нем обсуждался уровень цифровизации основных отраслей экономики и социальной сферы. Участникам совещания был представлен индекс цифровой зрелости регионов. Он будет формироваться, исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на ИТ и, главное, индексов цифровизации ключевых отраслей. «К апрелю 2021 г. будет р
06.07.2020 Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов

Федеральный проект «Цифровой регион» В распоряжении CNews оказался предварительный вариант федерального проекта «
13.04.2020 Максим Акимов возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при организации «Цифровая экономика»

Цель создания нового федерального проекта «Цифровой регион» – ускорить внедрение цифровых технологий и решений в российских регионах. Ва
26.08.2019 НПО «Криста» представляет инновационную платформу для государственного управления «Цифровой регион»

нные ведомственные и межведомственные решения, объединяющие в рамках единой web-платформы идентичные бизнес-процессы. НПО «Криста» разработало инновационную платформу для государственного управления «Цифровой регион». Она позволяет консолидировать управление регионом в цифровом формате. Подробнее о программных решениях платформы – на сайте НПО «Криста».
18.03.2019 В Республике Крым создается «Цифровой регион»

ния в этом регионе концепции цифрового региона. Цифровая платформа для государственного управления «Цифровой регион» разработана в НПО «Криста» на основе ключевых сквозных технологий, определен

Публикаций - 116, упоминаний - 135

Цифровой регион и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 41
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 9
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 8
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 6
МегаФон 10742 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Фортис Технологии 5 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
Biocad - Биокад 95 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Криста НПО 69 3
Oracle Corporation 7074 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
БАРС Груп 579 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 2
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 32 2
Notamedia - Нотамедиа 22 2
Астрей софт 3 2
Бюджетный процесс 4 2
SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
Softline - Софтлайн 3743 2
9594 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
ОТР ГК - ОТР 2000 227 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Ростелеком - РТЛабс 210 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 1
Ростех - Радиозавод 70 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
Прометей - Prometey 55 1
Почта России ПАО 2370 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 5
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 5
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 5
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 4
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 4
Минобороны РФ - ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 9 4
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 4
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 4
ЭГИС - ЭГИС-РУС 10 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 4
Альмед 5 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 4
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 2
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Моситалмед 5 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
Uber 357 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
O2Consulting - О2Консалтинг 12 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Цифровой регион АНО 1 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 1
Uniper 4 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
Россети - РЭС - Региональные Электрические Сети 7 1
ДНКЦ им. Л. М. Рошаля - Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля - ДКЦ им. Л. М. Рошаля - Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля 10 1
Турбоэнергоремонт 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
Федеральное казначейство России 1949 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 8
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 8
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 7
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 7
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 7
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 5
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ИМЦЭУАОСМП ФГБУ - Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения 5 4
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 13 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
ГосИнформСистемы 160 5
Russian Open Source Foundation 8 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 82
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 32
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 23
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 11
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 10
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 10
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 9
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 8
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 8
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 5
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 3
Ростех - Росэлектроника - Метеор - Розыск-Nano 3 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ЕНСИ - Единая система управления нормативно-справочной информацией 24 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ПИВ 6 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ХЭД - БФТ.Хранилище электронных документов - е-Архив 21 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 8 2
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 2
Передовые технологии - RuDesktop 36 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 2
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье - ВсеСети 4 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Яндекс.Просвещение 7 1
Куртяник Надежда 441 15
Чернышенко Дмитрий 581 15
Шадаев Максут 1210 14
Пугачев Павел 63 10
Разумовский Дмитрий 125 9
Петров Михаил 139 9
Лысенко Эдуард 317 9
Хайруллин Айрат 108 9
Ципорин Павел 103 9
Меджитов Тимур 85 8
Шпак Василий 279 8
Свинцов Андрей 55 7
Мартынова Елена 90 7
Черников Алексей 53 7
Логинов Станислав 43 7
Сорокин Даниил 33 7
Херсонцев Алексей 93 7
Скиба Владимир 42 7
Сытник Андрей 25 7
Труненков Сергей 35 7
Казмерчук Елена 12 7
Акимов Максим 192 7
Осеевский Михаил 350 7
Терещенко Денис 95 7
Слышкин Василий 129 7
Албычев Александр 168 7
Власов Сергей 101 7
Петрушин Андрей 110 7
Мордасов Сергей 27 6
Зимин Игорь 25 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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