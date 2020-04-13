Максим Акимов возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при организации «Цифровая экономика»

Цель создания нового федерального проекта «Цифровой регион» – ускорить внедрение цифровых технологий и решений в российских регионах. Важным содержательным элементом федпроекта станет концепция «цифрового региона», то есть целевого состояния региона в результате внедрения цифровых и платформенных решений в его экономику и социальную сферу. На ее разработке сконцентрируется соответствующая рабочая группа при организации «Цифровая экономика». Рабочую группу возглавил генеральный директор, председатель правления «Почты России» Максим Акимов, его заместителем и секретарем рабочей группы стал директор по региональной политике «Цифровой экономики» Александр Зорин.

В состав рабочей группы вошли более 40 российских экспертов в сфере развития цифровой экономики в субъектах РФ, в том числе представители ведущих компаний цифровой экономики, экспертного сообщества, региональных и федеральных органов исполнительной власти. В рамках установочного заседания рабочей группы вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков отметил, что цели и задачи нового федпроекта ранее обсуждались на тематической секции Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. По словам Бориса Глазкова, в состав нового федерального проекта должны войти мероприятия, направленные на ускорение внедрения цифровых технологий и решений в регионах; мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления ресурсами в субъектах и городах; мероприятия, направленные на повышение качества предоставляемых услуг и влияющие на вовлеченность граждан в процессы управления регионами и муниципалитетами.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Евгений Кисляков рассказал, что рабочая группа «Цифровой регион» должна синхронизировать планы по развитию цифровых технологий в субъектах РФ с другими проектами нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление». При этом, как подчеркнул Борис Глазков, целевые показатели федерального проекта «Цифровой регион» должны быть также синхронизированы с задачами региональных органов власти.

Предложения по новому федеральному проекту «Цифровой регион» должны быть разработаны и представлены на рассмотрение президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проекта в срок до 30 апреля 2020 г., сообщил генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

В настоящее время эксперты приступили к формированию предложений по федеральному проекту «Цифровой регион» в рамках тематических рабочих групп (ТРГ) при «Ростелекоме», исполняющим функции центра компетенций до момента принятия соответствующего решения наблюдательным советом организации «Цифровая экономика». Итоги работы ТРГ будут рассмотрены на заседании рабочей группы «Цифровой регион» на 17 апреля.