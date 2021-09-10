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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Глазков Борис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 49
Глазков Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 5
|Чибис Андрей 19 3
|Бровко Василий 47 3
|Серебряникова Анна 47 3
|Кисляков Евгений 83 3
|Ковнир Евгений 71 2
|Скоробогатова Ольга 33 2
|Рябухин Сергей 4 2
|Мезенцев Дмитрий 10 2
|Шохин Александр 21 2
|Талыбов Азер 5 2
|Косачев Константин 4 2
|Кутепов Андрей 2 2
|Наквасин Сергей 13 2
|Мельниченко Олег 4 2
|Турчак Андрей 14 2
|Касперская Наталья 199 2
|Рязанский Валерий 1 1
|Соболев Алексей 3 1
|Телков Алексей 21 1
|Матвеев Евгений 9 1
|Мытенков Сергей 4 1
|Воронцов Сергей 2 1
|Покровский Иван 47 1
|Смирнов Павел 35 1
|Дорожкин Павел 1 1
|Ивлиев Григорий 5 1
|Никитин Глеб 17 1
|Хачатуров Вартан 8 1
|Газаров Христофор 5 1
|Герасимов Александр 40 1
|Глейм Артур 3 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Путин Владимир 1828 1
|Марков Дмитрий 21 1
|Акимов Максим 167 1
|Курочкин Юрий 13 1
|Шадаев Максут 384 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Чемезов Сергей 121 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru