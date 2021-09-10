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Глазков Борис


10.09.2021 Москва создаст первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы 1
04.06.2021 В Москве будет создан первый индустриальный 5G-полигон с участием «Ростелекома» 1
16.03.2021 «Сколково», Astrazeneca и клиника «Хадасса Москва» поддержат стартапы в области цифровой медицины 1
23.12.2020 Исследование «Ростелекома» и Роспатента: патентный ландшафт 5G и первые шаги в 6G 1
01.12.2020 Исследование: сколько зарабатывает искусственный интеллект в России 1
25.09.2020 Tele2, «Ростелеком» и Ericsson показали возможности 5G для защиты здоровья 1
23.09.2020 «Ростелеком» и «Ростех» представили новые решения на базе 5G 1
09.07.2020 «Ростелеком» представил исследование о том, как 5G поможет развитию отечественной экономики 1
13.04.2020 Максим Акимов возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при организации «Цифровая экономика» 2
14.01.2020 Стартовало публичное обсуждение проекта национального стандарта показателей для оценки умных городов 1
13.01.2020 АНО «Цифровая экономика» и «Ростелеком» займутся реализацией проекта «Информационная инфраструктура» 2
26.12.2019 Набсовет «Цифровой экономики» рассмотрел утверждение Минкомсвязью концепции развития сетей 5G 1
29.11.2019 Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел меры господдержки экспортного потенциала дата-отрасли 1
18.11.2019 Представители «Автоматики» вошли в состав тематических групп архитектурного совета по 5G 1
19.09.2019 «Ростелеком» и Ростех создали Архитектурный совет для развития 5G в России 2
27.05.2019 «Ростелеком» протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием 1
22.03.2019 «Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1
22.03.2019 «Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1
29.01.2019 «Ростелеком» провел испытания решений по квантовой защите передачи данных 1
27.12.2018 «Ростелеком» завершил первый этап тестирования оборудования для квантовых коммуникаций 1
22.10.2018 Власти хотят ограничить иностранные компоненты в «отечественной» электронике. Возможно зря 1
17.10.2018 «Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети 2
03.10.2018 В России готовят особый льготный режим для отечественных и зарубежных ЦОДов 1
03.10.2018 Комитет РСПП по цифровой экономике обсудил создание виртуальной особой экономической зоны 1
02.10.2018 Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел подходы к повышению экспортного потенциала российских облачных сервисов 1
28.09.2018 Бардак в регулировании госзакупок российского ПО хотят устранить отдельным законом. Опрос 1
09.08.2018 В России создадут «виртуальный офшор» для экспорта услуг ЦОД 1
07.06.2018 Минстрой РФ и «Ростелеком» займутся совместной реализацией концепции «Умный город» 2
24.05.2018 В России разработают меры поддержки экспорта услуг хранения и обработки данных 1
28.04.2018 «Ростелеком» представил определения и типизацию цифровых платформ 1
18.04.2018 «Ростелеком» выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие «умных» городов 3
10.04.2018 «Умный город» возвращается в «Цифровую экономику» 1
13.03.2018 Эксперты цифровой экономики определили перечень перспективных сквозных технологий работы с данными 2
27.11.2017 «Ростелеком» и «Мегафон» представили план развития цифровой экономики 1
15.05.2017 «Ростелеком» представил сервис на базе ИИ для анализа долгосрочных отраслевых и кросс-отраслевых трендов 1
20.10.2016 Путина просят создать российский стандарт интернета вещей 1
06.10.2016 ИРИ, «Ростелеком» и НАПИ создадут рейтинг «умных» городов России 1
15.07.2016 В России создана «Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета» 2
06.04.2016 «Ростелеком» и НПО «Сатурн» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития 1
03.07.2013 Проект УЭК заинтересован в сотрудничестве с разработчиками 1

Публикаций - 40, упоминаний - 49

Глазков Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 39
Ростех - Ростехнологии 2230 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Ericsson 864 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Микрон - Micron 365 2
InfoWatch - Инфовотч 615 2
oneFactor 24 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Ростех - Концерн Автоматика 398 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
Цифровая Платформа 34 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 1
NTT DoCoMo 161 1
BBK Electronics 129 1
Cryptosoft Криптософт НТП 2 1
Samsung Electronics 5730 1
AT&T Inc 562 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
Базальт СПО 206 1
Крок 1221 1
Qualcomm Technologies 1004 1
Huawei 2733 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Qiwi 783 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта России ПАО 1579 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Яндекс.Такси 271 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 9
Правительство РФ 2208 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 3
Президент Российской Федерации 1442 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 14 1
Отечественная модель классификации типов ЦОД 1 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
Умное ЖКХ 12 1
6G - Шестое поколение мобильной связи 7 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Смартизация 178 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 1
Google TensorFlow 67 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
Осеевский Михаил 221 5
Чибис Андрей 19 3
Бровко Василий 47 3
Серебряникова Анна 47 3
Кисляков Евгений 83 3
Ковнир Евгений 71 2
Скоробогатова Ольга 33 2
Рябухин Сергей 4 2
Мезенцев Дмитрий 10 2
Шохин Александр 21 2
Талыбов Азер 5 2
Косачев Константин 4 2
Кутепов Андрей 2 2
Наквасин Сергей 13 2
Мельниченко Олег 4 2
Турчак Андрей 14 2
Касперская Наталья 199 2
Рязанский Валерий 1 1
Соболев Алексей 3 1
Телков Алексей 21 1
Матвеев Евгений 9 1
Мытенков Сергей 4 1
Воронцов Сергей 2 1
Покровский Иван 47 1
Смирнов Павел 35 1
Дорожкин Павел 1 1
Ивлиев Григорий 5 1
Никитин Глеб 17 1
Хачатуров Вартан 8 1
Газаров Христофор 5 1
Герасимов Александр 40 1
Глейм Артур 3 1
Рубанов Владимир 61 1
Путин Владимир 1828 1
Марков Дмитрий 21 1
Акимов Максим 167 1
Курочкин Юрий 13 1
Шадаев Максут 384 1
Кабанов Владимир 174 1
Чемезов Сергей 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Европа 3788 3
Азия - Азиатский регион 1525 3
Япония 2811 2
Северная Америка 1416 2
Россия - Калининградская область 542 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 519 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 16
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Транспорт 62 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
РИФ - Российский Интернет Форум 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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