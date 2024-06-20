Искусственный интеллект как сервис: «Ростелеком» представил тренды развития потребительских коммуникационных технологий

«Ростелеком» и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») представили свежее совместное исследование главных мировых и российских трендов развития новых коммуникационных интернет-технологий (НКИТ). Исследование показало, что во всем мире развитие цифровой креативной индустрии, производство и потребление контента все более зависят от технологий искусственного интеллекта (ИИ), включая негативное влияние дипфейков. Одновременно генеративные нейронные сети (GPT) сами стали потребительским сервисом, аудитория которых растет в геометрической прогрессии. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома»: «Мы уже в 2021 г. отмечали, что технологии искусственного интеллекта все больше определяют, что выбирает, читает и смотрит человек, и этот тренд только усиливается с каждым годом. Расширяется использование ИИ в производстве контента, в том числе для неблаговидных целей в виде разного рода дипфейков. В отличие от ситуации во многих странах мира российские коммуникационные сервисы, такие как социальные сети, поисковые сервисы, онлайн-кинотеатры, традиционно занимают лидирующие позиции в своих областях. Поэтому у нас в целом по важным направлениям высокая степень технологического и культурного суверенитета, но отдельные сегменты находятся еще в начале пути».

В 2021 г. Правительство России поставило цель активизировать приток российской аудитории на отечественные площадки, в том числе с помощью мер государственной поддержки. «Ростелеком» был привлечен к разработке дорожной карты НКИТ и для оказания экспертно-аналитической поддержки по ее реализации, позднее она стала частью дорожной карты развития высокотехнологичной области «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО). В рамках реализации дорожной карты «Ростелеком» и партнеры проводят ежегодные аналитические исследования.

Поддержка со стороны государства была предусмотрена как разработчикам конечных потребительских сервисов (соцсети, мессенджеры, видео-хостинги, онлайн-кинотеатры, потребительские AR- и VR-решения), так и вспомогательным (поисково-рекомендательные сервисы, решения по генерации и распознаванию сгенерированного контента, CDN). За эти годы удалось достигнуть большинства целей, даже в условиях усиления негативных внешних факторов. По изначальным прогнозам, на конец 2023 г. 90 млн российских пользователей должны были пользоваться отечественными социальными сетями, в 2022 г. прогноз был повышен до 95 млн пользователей, однако и он оказался перевыполнен. Аудитория всех отечественных коммуникационных сервисов на конец 2023 г. превысила 99 млн пользователей.

Технологии ИИ все шире используются российской аудиторией: привычны стали сервисы для генерации изображений с помощью технологий ИИ, появились сервисы генерации коротких видео на базе текстового описания. Благодаря внедрению ИИ отечественные поисковые сервисы, которые и ранее занимали лидирующее положение на рынке, перехватывают долю рынка у зарубежных игроков. Функции поисковых и рекомендательных сервисов могут перейти к персональным ИИ-ассистентам, которые станут главными интерфейсами взаимодействия человека с цифровой средой.

Многие страны осознают, что компьютерные игры привлекают огромную пользовательскую аудиторию, поэтому еще несколько лет назад в мире наметился тренд на контроль за игровыми сервисами и игровым контентом. В России государство включилось в создание контента с учетом национальных интересов: для разработчиков игр запущен грантовый конкурс, оператором которого является Институт развития интернета. Были созданы Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ), Русская ассоциация дистрибьютеров и импортеров видеоигр (Р.А.Д.И. Видеоигр), а также начала деятельность рабочая группа «Игровая индустрия» АНО «Цифровая экономика». В исследовании отмечается, что в России вышла первая за долгие годы видеоигра ААА-класса Atomic Heart.