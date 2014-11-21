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Белорусский ПВТ Парк высоких технологий Белорусский технопарк

Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк

СОБЫТИЯ

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21.11.2014 Epam отсудил $1 млн компенсации за недостроенный технопарк

можности использования стройматериалов, свои потери Epam оценивает в $2 млн. Строительство минского Парка высоких технологий в начале 2013 г. Всего в строительство объекта было вложено, как и п
12.02.2013 Минский R&D-центр R-Style стал резидентом парка высоких технологий

Компания R-Style, поставщик ИТ-решений и бизнес-систем, объявила о том, что минский R&D-центр компании стал резидентом парка высоких технологий (ПВТ). Компания намерена выполнить амбициозную задачу правительства республики по троекратному увеличению экспортного оборота к 2015 г., рассказали CNews в R-Style. Как
19.10.2012 EPAM расширяет свой центр разработок в налоговом оазисе

вия. В 2006 г. президент республики Александр Лукашено подписал декрет, согласно которому резиденты Парка высоких технологий освобождаются на 15 лет от уплаты налога на прибыль в размере 24%, а
09.08.2011 Intel помогает внедрять ИКТ в систему образования Беларуси

Министерство образования республики Беларусь, государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий» и корпорация Intel подписали «Протокол о намерениях по вопросам сот
14.06.2006 Первый белорусский технопарк получил ИТ-ориентацию

В начале июня этого года состоялось заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий (г. Минск), на котором были зарегистрированы первые пять резидентов

11.11.2005 Белорусский ПВТ начнут "заселять" в январе 2006 г.

Как сообщает корреспондент CNews, первые резиденты белорусского парка высоких технологий появятся не раньше конца января 2006 года, а, скорее всего, даже февраля. Это связано с тем, что на данный момент подготавливается устав ПВТ, который, согласно декрету

08.11.2005 Белорусский технопарк даст деньги резидентам

вложить в этот фонд порядка $76 млн. и выйти через 3–5 лет, вернув вложенные средства. Проект Парка высоких технологий в Минске Источник: «Беларусь сегодня». В проекте: 1. Корпуса институ
23.09.2005 Лукашенко издал декрет о технопарках

ов, ИТ-экспорт России составляет свыше $500 млн., а Белоруссии — $50–100 млн.). Сравнение Парка высоких технологий и технико-внедренческой ОЭЗ Парк высоких технологий (Беларусь) Техни
15.04.2005 В Белоруссии доработают декрет "О парке высоких технологий"

орых взяли самое лучшее, учитывая особенности белорусской экономики. По мнению Цепкало, резидентами парка высоких технологий смогут стать только те компании, доля высокотехнологичной продукции


Публикаций - 51, упоминаний - 78

Белорусский ПВТ и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 426 10
Microsoft Corporation 25695 7
Yandex - Яндекс 9104 5
Google LLC 12605 5
Samsung Electronics 11003 3
IBM - International Business Machines Corp 9677 3
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 3
Softline - Belitsoft - Белитсофт 6 2
SoftClub - СофтКлуб 159 2
Itransition Group - Belhard Group - БелХард Групп 2 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 2
Научсофт - ScienceSoft 3 2
Ростелеком 10862 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 2
Meta Platforms - Facebook 4608 2
Intel Corporation 12776 2
Softline - Софтлайн 3680 2
HP Inc. 5872 2
Oracle Corporation 7055 2
Telegram Group 2881 2
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 115 2
IBA Group - ИБА Групп 57 2
Cronit - Интеллектуальные системы 2 1
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
ST - Системные технологии 74 1
Масштабные решения 19 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 1
Атлант Телеком - Atlant Telecom - Альтернативная цифровая сеть 9 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1144 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Exadel 4 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 17 1
hoster.by 7 1
Космос ТВ 44 1
DataDog 15 1
Softline - Embee Software 19 1
Siemens AG - Siemens Group 2665 1
IDEAB - IDEAB Project Managment 3 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 2
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 2
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Иннополис ОАО 10 1
Volga Gas 1 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 11 1
Наукоград - технопарк 156 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 16 1
Новомет ГК 4 1
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1 1
Prosto VC - venture club - венчурный клуб 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
Adidas - Адидас 170 1
МКБ - Московский кредитный банк 650 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Boeing 1030 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 180 1
Альфа-Капитал УК 148 1
Superjob - Суперджоб 827 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Ford 433 1
Coca-Cola Company 260 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 92 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
Haxus 2 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Uber 352 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 89 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4928 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 2
Судебная власть - Judicial power 2476 2
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1531 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5596 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5565 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3828 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 195 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
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NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
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RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 94 1
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ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
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ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
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Microsoft Windows Holographic 7 1
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Яндекс.Клавиатура 10 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 52 1
Intel Classmate PC - Eduwise 45 1
Softline - Belitsoft - Elearningsoft - Joomla LMS 2 1
Google Tango 8 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1260 1
Apple iOS 8538 1
Linux OS 11430 1
Microsoft Windows 16796 1
Apple - App Store 3086 1
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