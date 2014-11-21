Получите все материалы CNews по ключевому слову
Белорусский ПВТ Парк высоких технологий Белорусский технопарк
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.11.2014
|
Epam отсудил $1 млн компенсации за недостроенный технопарк
можности использования стройматериалов, свои потери Epam оценивает в $2 млн. Строительство минского Парка высоких технологий в начале 2013 г. Всего в строительство объекта было вложено, как и п
|12.02.2013
|
Минский R&D-центр R-Style стал резидентом парка высоких технологий
Компания R-Style, поставщик ИТ-решений и бизнес-систем, объявила о том, что минский R&D-центр компании стал резидентом парка высоких технологий (ПВТ). Компания намерена выполнить амбициозную задачу правительства республики по троекратному увеличению экспортного оборота к 2015 г., рассказали CNews в R-Style. Как
|19.10.2012
|
EPAM расширяет свой центр разработок в налоговом оазисе
вия. В 2006 г. президент республики Александр Лукашено подписал декрет, согласно которому резиденты Парка высоких технологий освобождаются на 15 лет от уплаты налога на прибыль в размере 24%, а
|09.08.2011
|
Intel помогает внедрять ИКТ в систему образования Беларуси
Министерство образования республики Беларусь, государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий» и корпорация Intel подписали «Протокол о намерениях по вопросам сот
|14.06.2006
|
Первый белорусский технопарк получил ИТ-ориентацию
В начале июня этого года состоялось заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий (г. Минск), на котором были зарегистрированы первые пять резидентов
|11.11.2005
|
Белорусский ПВТ начнут "заселять" в январе 2006 г.
Как сообщает корреспондент CNews, первые резиденты белорусского парка высоких технологий появятся не раньше конца января 2006 года, а, скорее всего, даже февраля. Это связано с тем, что на данный момент подготавливается устав ПВТ, который, согласно декрету
|08.11.2005
|
Белорусский технопарк даст деньги резидентам
вложить в этот фонд порядка $76 млн. и выйти через 3–5 лет, вернув вложенные средства. Проект Парка высоких технологий в Минске Источник: «Беларусь сегодня». В проекте: 1. Корпуса институ
|23.09.2005
|
Лукашенко издал декрет о технопарках
ов, ИТ-экспорт России составляет свыше $500 млн., а Белоруссии — $50–100 млн.). Сравнение Парка высоких технологий и технико-внедренческой ОЭЗ Парк высоких технологий (Беларусь) Техни
|15.04.2005
|
В Белоруссии доработают декрет "О парке высоких технологий"
орых взяли самое лучшее, учитывая особенности белорусской экономики. По мнению Цепкало, резидентами парка высоких технологий смогут стать только те компании, доля высокотехнологичной продукции
Белорусский ПВТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукашенко Александр 104 8
|Цепкало Валерий 4 3
|Добкин Аркадий 81 3
|Мясникович Михаил 10 2
|Шкель Виктор 3 2
|Глазков Борис 48 2
|Осеевский Михаил 350 2
|Кисляков Евгений 93 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Шохин Александр 36 2
|Талыбов Азер 5 2
|Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
|Кулик Андрей 1 1
|Авдеев Андрей 1 1
|Ткаченко Екатерина 1 1
|Дайненко Александр 1 1
|Прокопенко Александр 1 1
|Бобко Александр 1 1
|Липич Григорий 65 1
|Кореш Виктор 83 1
|Алейников Денис 1 1
|Волошин Кирилл 23 1
|Батыров Ренат 10 1
|Зиссер Юрий 1 1
|Золотова Марина 1 1
|Чекина Людмила 1 1
|Лапатко Алла 1 1
|Данилова Дарья 2 1
|Чернявская Юлия 1 1
|Повалишев Сергей 3 1
|Чернявская Евгения 1 1
|Пунтиков Николай 26 1
|Житнюк Павел 34 1
|Мельничек Юрий 11 1
|Чернецова Валерия 8 1
|Рубин Эдуард 6 1
|Гавриленко Анатолий 11 1
|Остапенко Олег 7 1
|Савельев Олег 6 1
|Сидорский Сергей 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.