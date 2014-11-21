Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк

можности использования стройматериалов, свои потери Epam оценивает в $2 млн. Строительство минского Парка высоких технологий в начале 2013 г. Всего в строительство объекта было вложено, как и п

Компания R-Style, поставщик ИТ-решений и бизнес-систем, объявила о том, что минский R&D-центр компании стал резидентом парка высоких технологий (ПВТ). Компания намерена выполнить амбициозную задачу правительства республики по троекратному увеличению экспортного оборота к 2015 г., рассказали CNews в R-Style. Как

вия. В 2006 г. президент республики Александр Лукашено подписал декрет, согласно которому резиденты Парка высоких технологий освобождаются на 15 лет от уплаты налога на прибыль в размере 24%, а

В начале июня этого года состоялось заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий (г. Минск), на котором были зарегистрированы первые пять резидентов