Повалишев Сергей


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 F6 и hoster.by договорились защищать клиентов от киберугроз в России и Белоруссии 1
25.05.2021 Популярное интернет-СМИ разгромили за использование «российской цифровой платформы» 2
15.08.2014 Заработал первый региональный представитель Ru-Center в Беларуси 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Повалишев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

hoster.by 4 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 458 1
Yandex - Яндекс 7990 1
Google LLC 12050 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5640 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5144 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3025 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5236 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12057 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11768 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16509 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4341 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10788 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1912 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12612 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11608 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4265 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1073 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Ассад Анжела 1 1
Прокопенко Александр 1 1
Золотова Марина 1 1
Чекина Людмила 1 1
Лапатко Алла 1 1
Данилова Дарья 2 1
Чернявская Юлия 1 1
Авдеев Андрей 1 1
Ткаченко Екатерина 1 1
Дайненко Александр 1 1
Волошин Кирилл 23 1
Чернявская Евгения 1 1
Зиссер Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 2
Беларусь - Белоруссия 5919 2
Беларусь - Минск 661 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Европа Западная 1485 1
Украина - Киев 1132 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 1
Америка - Американский регион 2181 1
Азия - Азиатский регион 5657 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2942 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6224 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6472 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7177 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6184 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3615 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8092 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
