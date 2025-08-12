F6 и hoster.by договорились защищать клиентов от киберугроз в России и Белоруссии

Провайдер ИТ-инфраструктуры и первый в Белоруссии аттестованный коммерческий центр кибербезопасности hoster.by подписал соглашение о сотрудничестве с компанией F6, российским разработчиком технологий для борьбы с киберпреступностью. Ключевая цель – повысить защищенность бизнеса региона в условиях растущих киберугроз. Об этом CNews сообщили представители F6.

В случае обнаружения нарушений, в том числе фишинга, скама, распространения ВПО или ботнетов в доменных зонах .BY и .БЕЛ, а также среди международных доменных имен, зарегистрированных через hoster.by, аналитики Центра круглосуточного реагирования на инциденты кибербезопасности (CERT) компании F6 будут взаимодействовать с hoster.by для оперативного их устранения.

«F6 сможет в том числе предоставлять данные о нарушениях, которые происходят с национальными доменами, но за пределами белорусских серверов, — сказал Сергей Повалишев, генеральный директор hoster.by. — Мы нашли партнера, который разделяет нашу философию проактивной защиты и готов оперативно реагировать на реальные угрозы в режиме 24/7. Объединение усилий крупных игроков мы считаем одним из лучших инструментов борьбы. Например, мы за более чем 20 лет накопили собственную обширную базу индикаторов компрометации — реальных и уникальных признаков того, что ресурс взломан. Обмен такими базами и синергия опыта обеих компаний позволит вывести проактивное противодействие киберугрозам на новый уровень и сделает интернет-пространство безопаснее. И это лишь малая часть потенциального взаимодействия».

Инструменты фильтрации трафика hoster.by в среднем ежедневно блокируют по 390 тыс. нежелательных или потенциально опасных запросов на один сайт. А, по данным F6, киберпреступники третий год подряд продолжают наращивать объемы фишинговых и скам-атак, эксплуатирующих бренды компаний. В 2024 г. среднее число поддельных ресурсов на один бренд в России выросло на 28% — с 7878 до 10 112. Среднее количество создаваемых фишинговых сайтов на один бренд увеличилось на 52% по сравнению с 2023 г., мошеннических ресурсов — на 18%. Рост киберугроз объясняется в том числе автоматизацией мошеннических сервисов и низким порогом входа в преступный бизнес.

«Защищая правообладателей в России и Республике Беларусь, наш CERT и департамент в целом берут нарушения в работу вне зависимости от территориальных признаков. Однако подписанное соглашение позволит нам более эффективно бороться с компьютерной преступностью в доменных зонах .BY и .БЕЛ. Мы получили мощный оперативный канал взаимодействия и усилим компетенции по защите наших клиентов в киберпространстве», — сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента Digital Risk Protection компании F6.

Кроме оперативного реагирования на инциденты компании будут обмениваться опытом, технологиями и лучшими практиками для борьбы с цифровыми преступлениями и их предотвращения. Сотрудничество также предполагает проведение консультаций, семинаров, конференций по вопросам кибербезопасности.