Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167920
ИКТ 13062
Организации 10249
Ведомства 1443
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25058
Персоны 71547
География 2743
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2560
Мероприятия 843

Гончаров Станислав



07.02.2025 Пираты удерживают падение доходов за счет санкционных фильмов и сериалов 1
12.11.2024 Куда летят Telegramы: угонщики аккаунтов в мессенджерах могут зарабатывать до 2,5 млн рублей в месяц 1
11.11.2024 Банки и маркетплейсы «на крючке» у мошенников 1
05.11.2024 F.A.C.C.T.: 80% создаваемых фейковых ресурсов маскируется под известные бренды 1
16.08.2024 Эксперты F.A.С.С.T. зафиксировали активное распространение схем инвестиционного мошенничества 1
05.08.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 3,5 тыс. мошеннических ресурсов в первом полугодии 2024 года 1
15.07.2024 Ozon и F.A.C.C.T. предупредили об основных мошеннических схемах при онлайн-покупках 1
04.06.2024 F.A.C.C.T.: студии пиратской озвучки заработали в 2023 году более 61 миллиона рублей 1
14.05.2024 F.A.C.C.T.: российский рынок онлайн-пиратства сократился на 16% в 2023 году 1
14.05.2024 Российские онлайн-пираты потеряли больше половины доходов за пять лет 1
16.02.2024 МВД, Минцифры и Роскомнадзор придумывают наказание за дипфейки 1
08.02.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 10 тыс. мошеннических ресурсов в 2023 г. 1
05.09.2023 Ozon и F.A.C.C.T. назвали основные мошеннические схемы при онлайн-покупках в 2023 году 1
01.08.2023 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года 1
16.05.2023 Рынок онлайн-пиратства сократился на 10% в 2022 году 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Гончаров Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 627 13
TeamViewer 119 3
S8 Capital - С8 Капитал 23 2
AnyDesk Software GmbH 31 2
Telegram Group 2009 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 1
Yandex - Яндекс 7380 1
Рустам Курмаев и партнеры 25 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
T.Hunter 37 1
Meta Platforms - Facebook 4442 1
Entrust - Onfido 2 1
Информзащита 762 1
Код Безопасности 620 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 1
Газинформсервис - ГИС 278 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 314 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 48 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 3
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 46 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 378 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2001 3
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5455 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2750 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5935 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3282 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11684 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1136 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7009 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27597 11
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 59 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50719 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1916 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5019 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10544 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1435 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4876 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7612 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13544 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8482 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30825 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12061 4
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 781 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4762 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11167 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6265 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7396 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5041 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 551 3
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 355 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 279 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2258 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7434 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1275 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2004 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24519 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9202 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3026 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2141 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5262 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 594 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 2
Кибербезопасность - SMiShing - SMS-фишинг - SMS-мошенничество - smishing - смишинг 42 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12569 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2919 2
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 5
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 18 2
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 34 2
AeroAdmin - программа удаленного доступа к компьютеру 7 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 427 1
Dropbox Paper 77 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 1
WhatsApp Messenger 1087 1
Тутон Екатерина 6 2
Мякишев Кирилл 9 1
Берман Даниил 1 1
Добрынин Алексей 1 1
Андрух Алина 3 1
Хинштейн Александр 142 1
Мишустин Михаил 681 1
Колокольцев Владимир 38 1
Пермяков Руслан 19 1
Курмаев Рустам 30 1
Клеточкин Дмитрий 4 1
Соловьев Леонид 3 1
Баулин Валерий 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 12
Азия - Азиатский регион 5544 3
Турция - Турецкая республика 2359 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14132 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 616 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4668 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51219 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6938 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2944 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10975 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 679 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2259 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1207 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8481 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5770 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6178 2
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 119 2
Азартные игры - Лотерея 207 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3479 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 448 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24179 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4986 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1623 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13569 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2820 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 349 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2832 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8064 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 194 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 162 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 162 1
Английский язык 6645 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7625 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1548 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 709 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1065 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16347 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1566 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6095 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2737 1
Ведомости 1010 1
Известия ИД 628 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще