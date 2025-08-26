F6 и Sminex заблокировали 63 ресурса, имитирующих бренд девелопера элитной недвижимости

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и девелопер элитной и премиальной недвижимости Sminex, исследовали наиболее популярные мошеннические схемы в сфере элитного строительства. Было обнаружено 64 мошеннических ресурса, незаконно использующих бренд Sminex — от сайтов-клонов до фейковых партнёрских программ, и 63 из них уже заблокированы.

Для защиты от нелигитимного использования своего бренда в киберпространстве Sminex использует решение F6 Digital Risk Protection. Так, в 2024-2025 гг. специалисты F6 обнаружили 64 мошеннических ресурса, 14 из которых незаконно использовали товарный знак компании, а 50 были задействованы в различных мошеннических схемах в сфере недвижимости. В результате 63 ресурса были заблокированы.

Наиболее популярная мошенническая схема была связана с использованием сайтов-клонов. Злоумышленники создают поддельные сайты, копирующие официальный ресурс девелопера. Обычно такие сайты либо полностью дублируют оригинальный дизайн, либо используют схожую стилистику, заимствуют фотографии и рендеры с официального сайта дома и предлагают клиентам оставить заявку для получения презентации.

Эти мошеннические сайты могут использоваться для сбора персональных данных клиентов (например, паспортных данных и информации о платежах) и в разных сценариях телефонного мошенничества.

Подчеркнём, что сайты-клоны создаются не только под бренд Sminex, но и против других российских девелоперов. Отличия — лишь в визуальном оформлении поддельных сайтов.

Аналогичным образом мошенники действуют в социальных сетях и мессенджерах, создавая фейковые группы или чаты. Использование логотипа, фирменного стиля и названия компании на фейковых страницах позволяет злоумышленникам распространять ложную информацию и предлагать фиктивные сделки.

В рамках ложных партнёрских программ злоумышленники могут предлагать клиентам участие в несуществующих программах лояльности или акциях якобы от имени компании, привлекать внимание фиктивными бонусами. Не менее опасными остаются фишинговые почтовые рассылки. От имени девелоперов киберпреступники отправляют клиентам письма или сообщения, предлагая перейти по вредоносным ссылкам. В результате пользователь может: потерять свои персональные данные, перевести деньги мошенникам, например, за бронирование лота, или установить вредоносное ПО на свои устройства.

«Наша совместная работа со Sminex — пример зрелого подхода к защите бренда в киберпространстве. Мы видим своей задачей не просто борьбу с фейками, но и создание эталонных стандартов цифровой безопасности для защиты девелоперов и их клиентов», — отметил Станислав Гончаров, руководитель F6 Digital Risk Protection.

F6 Digital Risk Protection — это комплексное решение для выявления, мониторинга и реагирования на цифровые угрозы, связанные с интеллектуальной собственностью компании, её брендом и безопасностью данных. DRP позволяет защищать свою цифровую среду от сайтов-клонов, фишинговых атак, мошеннических партнёрских программ и других угроз.

Sminex и F6 напоминают основные правила, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников: никогда не переходите по подозрительным ссылкам. Мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон и украсть ваши данные. Используйте только официальное приложение и сайт; никому не сообщайте коды из SMS и Push-уведомлений, данные карты (PIN- и CVV-коды), персональные данные;

Если вам позвонили и представились сотрудником девелопера, помните, что представители Sminex: не просят сообщить по телефону ваши персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из SMS для подтверждения финансовой операции; не запрашивают код из SMS для отмены якобы совершённых мошеннических операций; не предлагают установить на компьютер программы для обеспечения удалённого доступа (TeamViewer, AnyDesk, RMS, RDP, Radmin, Ammyy Admin, AeroAdmin).