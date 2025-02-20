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Фаматек RAdmin программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows



20.02.2025 «Столото» и F6 заблокировали более 10,5 тыс. мошеннических ресурсов в 2024 году 1
05.08.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 3,5 тыс. мошеннических ресурсов в первом полугодии 2024 года 1
08.02.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 10 тыс. мошеннических ресурсов в 2023 г. 1
01.08.2023 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года 1
26.01.2023 «Столото» и Group-IB заблокировали более 38 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году 1
02.08.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2022 года 1
29.03.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 23 тысяч мошеннических ресурсов в 2021 году 1
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол 1
10.02.2020 Positive Technologies: сети 97% компаний содержат следы возможной компрометации 1
19.07.2018 Group-IB: За атакой на «ПИР Банк» стоит группировка MoneyTaker 1
06.11.2015 «Фаматек» обновил бесплатный сканер портов Advanced Port Scanner 1
22.05.2013 Российский этап хакатона AngelHack завершился в Москве 1
24.01.2013 «Фаматек» выпустила Radmin 3.5 с поддержкой Windows 8 1
03.04.2012 «Фаматек» выпустила новую версию Advanced IP Scanner 2
17.10.2011 «Фаматек» обновила бесплатную утилиту Advanced IP Scanner до версии 2.1 2
23.09.2011 Банки хотят узнать об ИТ все 1
07.09.2011 Конференция CNews: «ИТ и ИБ в финансовом секторе: практический подход» 1
16.02.2011 «Фаматек» выпустил новую версию бесплатной сетевой утилиты Advanced IP Scanner 2
02.09.2010 «Глория Джинс» оптимизировала работу ИТ-подразделения с помощью Radmin 1
01.07.2010 Вышел Radmin Deployment Tool версии 1.1: теперь с поддержкой Windows 7 4
28.01.2009 Radmin: популярная русская утилита ушла в одни руки 1
20.11.2008 Новый Radmin 3.3: теперь с поддержкой Intel AMT 2
14.08.2008 Radmin Deployment Tool: установка Radmin в локальных сетях 6
18.06.2008 СПбГПУ проводит закупку ПО 1
27.05.2008 СПбГПУ закупает ПО 1
12.05.2008 Radmin 3.2: удаленное управление ПК 1
14.04.2008 «Фаматек» присоединилась к BSA 1
22.02.2008 Softline в Уфе поставила ПО для холдинга «Виртуал» 1
08.11.2007 Radmin 3.1: удаленное администрирование 1
26.09.2007 Новая защита от Sophos: контроль доступа к корпоративным ресурсам 1
24.05.2007 «Антивирусный Центр» проведет семинар по защите ИБ 1
19.04.2007 Вышел Radmin 3.0 с поддержкой Vista 1
02.04.2007 Вышла новая версия Radmin 3.0 с поддержкой Vista 1
22.08.2006 Radmin 3.0 захватывает данные с экрана удаленного компьютера 1
21.06.2006 "ДиалогНаука" и Famatech стали партнерами 1

Публикаций - 35, упоминаний - 47

Фаматек и организации, системы, технологии, персоны:

Фаматек 22 18
TeamViewer 121 9
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 7
S8 Capital - С8 Капитал 24 7
AnyDesk Software GmbH 33 7
Microsoft Corporation 24667 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1204 2
АйТи 1372 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Directum - Директум 1100 2
Diasoft - Диасофт 884 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 2
Такском - Taxcom 240 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 2
ПрограмБанк 95 2
Autodesk 609 2
Citrix Systems 813 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
8265 1
Intel Corporation 12218 1
Dell EMC 5036 1
Softline - Софтлайн 2845 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 316 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Adobe Systems 1550 1
PayPal 654 1
Sophos - SophosLabs 416 1
AMT Group - АМТ-Груп 353 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Google LLC 11825 1
ДиалогНаука 252 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Fiserv - First Data Corp 14 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 47 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
ПИР Банк 4 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 1
Связной ГК 1372 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Абсолют Банк 231 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 22 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Связной Банк 104 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 1
Альфа-Банк 1778 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Barclays - Барклайс банк 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5475 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 6
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 457 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5957 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12610 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16197 13
Дистанционное управление - Удалённое управление 1136 11
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 281 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7445 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12808 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7671 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 7
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1213 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7065 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8503 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24581 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5056 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1280 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1932 7
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 787 7
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 62 7
Кибербезопасность - SMiShing - SMS-фишинг - SMS-мошенничество - smishing - смишинг 43 7
Оцифровка - Digitization 4570 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5286 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1448 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10567 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 856 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2230 4
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 212 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11110 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12706 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9221 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 4
Оповещение и уведомление - Notification 4668 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6283 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 599 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5310 3
Microsoft Windows 15722 14
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 19 8
AeroAdmin - программа удаленного доступа к компьютеру 8 7
Фаматек - DirectScreenTransfer - Video Hook Driver 4 4
Microsoft Windows 7 1980 3
Microsoft Windows Server 2008 479 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 3
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 3
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 3
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 319 3
Microsoft Windows XP 2402 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1334 2
Adobe Photoshop 764 2
Autodesk 3ds Max 72 2
Autodesk AutoCAD Civil 3D 43 2
Neoflex Reporting 24 2
Autodesk Inventor 75 2
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 18 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 2
Autodesk AutoCAD 337 2
Microsoft Windows 10 1770 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 586 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4505 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Windows PowerShell 177 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 42 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1416 1
Apple macOS 2074 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Kaspersky Hosted Security 16 1
Microsoft Windows Server 2012 197 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Apple iTunes Store 1068 1
Sophos ES - Sophos Endpoint Security and Control - Sophos EndUser Protection 18 1
Diasoft Flextera 57 1
Intel Security McAfee Data Loss Prevention 3 1
PowerShell Empire - фреймворк 4 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 52 1
Тутон Екатерина 7 7
Зноско Дмитрий 5 4
Гончаров Станислав 16 4
Бусаргин Андрей 26 3
Путятинский Сергей 86 2
Стятюгин Роман 37 2
Чернобыльская Анна 8 2
Клоков Андрей 5 2
Постоюк Екатерина 7 2
Фомичев Андрей 71 2
Мурашкинцев Игорь 6 2
Лавров Виталий 22 2
Курашев Дмитрий 54 2
Занин Виталий 22 2
Телятников Алексей 21 2
Пучков Николай 5 2
Лященко Алексей 3 2
Новиков Алексей 61 1
Авезова Яна 16 1
Баулин Валерий 46 1
Колосова Ольга 1 1
Демидов Михаил 133 1
Иванов Антон 76 1
Бегтин Иван 61 1
Черкашин Павел 38 1
Кочетков Владислав 248 1
Серова Елена 320 1
Топоров Сергей 7 1
Широких Алексей 72 1
Сенаторов Михаил 42 1
Магдануров Гайдар 23 1
Васильев Александр 53 1
Нагибин Сергей 3 1
Степанов Антон 66 1
Кочубеев Юрий 2 1
Дондик Виталий 1 1
Кудинов Влад 1 1
Чигвинцев Александр 3 1
Богданов Артём 1 1
Макаренко Галина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1153 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2956 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1321 1
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Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 3
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3496 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 451 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 2
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2914 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 2
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5109 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
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