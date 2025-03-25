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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бышов Алексей


25.03.2025 Севергазбанк переводит клиентские документы в цифровой формат с LDM 1
10.07.2023 «Ланит» и Content AI договорились о развитии технологического партнерства 1
07.09.2011 Конференция CNews: «ИТ и ИБ в финансовом секторе: практический подход» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бышов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Фаматек 22 1
ПрограмБанк 95 1
Dell EMC 5037 1
Content AI - Контент ИИ 80 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
Diasoft - Диасофт 901 1
Такском - Taxcom 242 1
АйТи 1376 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Neoflex - Неофлекс 221 1
Directum - Директум 1104 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 367 1
Связной Банк 104 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Barclays - Барклайс банк 7 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ГПБ - Газпромбанк 1095 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12671 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2042 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 280 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12880 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1093 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 357 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9505 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1194 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10408 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8682 1
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Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 126 2
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 35 1
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Серова Елена 320 1
Лавров Виталий 22 1
Фомичев Андрей 71 1
Сенаторов Михаил 42 1
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Клоков Андрей 5 1
Вологдин Александр 3 1
Лященко Алексей 3 1
Пучков Николай 5 1
Мурашкинцев Игорь 6 1
Постоюк Екатерина 7 1
Чернобыльская Анна 8 1
Грешнев Олег 35 1
Стятюгин Роман 38 1
Широких Алексей 72 1
Занин Виталий 22 1
Дергачева Светлана 43 1
Путятинский Сергей 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2762 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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