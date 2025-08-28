Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi

Promt интегрировала OCR российского разработчика Content AI в свои решения Компания Promt, разработчик лингвистических ИИ-решений, и компания Content AI, российский разработчик решений для автоматизации работы с документами, объявили о

«Солар» расширяет пул разработчиков OCR-технологий ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, переходит на OCR-технологии российского вендора Content AI в своем продуктовом портфеле: Solar Dozor и Solar DAG, а также R&D-прототипах от R&D-лаборатории центра технологий кибербезопасности. Теперь клиенты «Солара» могут автоматизировать и

Платформа для создания цифровых ассистентов Content AI Intelligent Search совместима с СУБД «Линтер Сокол» (SoQoL) к решений для автоматизации бизнес-процессов работы с документами, и РЕЛЭКС, разработчик ПО для бизнеса и государственных структур, заявили о совместимости платформы для создания цифровых ассистентов Content AI Intelligent Search 6.0. и СУБД «Линтер Сокол» (SoQoL). Компании провели комплексное тестирование продуктов и подписали соответствующий сертификат. Теперь заказчики могут интегрироват

Представители РСХБ и Content AI рассказали о переходе на отечественное решение для обработки документов на конференции CNews Forum Кейсы Представители Россельхозбанка (РСХБ) и разработчика Content AI рассказали о практическом опыте внедрения российской IDP-платформы в одной из крупнейших финансовых организаций страны на конференции CNews Forum Кейсы. В рамках сессии «Цифровизация

Content AI выпустила платформу для создания цифровых ассистентов на основе генеративного ИИ Компания Content AI представила обновленную версию продукта Content AI Intelligent Search 6.0. Платформа трансформировалась в инструмент для создания цифровых ассистентов, способных автоматизиров

Сервис Correct интегрирует OCR SDK ContentReader Engine для повышения качества распознавания документов Облачный сервис автоматического распознавания документов Correct теперь использует отечественные технологии распознавания данных от компании Content AI. Инструментарий для разработчиков ContentReader Engine для операционной системы Linux был протестирован и интегрирован с сервисом. Компании «РозумСофт» и Content AI договорили

Content AI и Pix Robotics заключили партнерское соглашение для развития решений в области автоматизации бизнес-процессов Российские разработчики решений для автоматизации бизнес-процессов Content AI и Pix Robotics подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение направлено на создание интегрированных решений, объединяющих искусственный интеллект и роботизацию для оптимизации би

Content AI представила новый продукт для распознавания паспортов PassportReader 2.0 для Linux Компания Content AI анонсировала новое решение для распознавания документов PassportReader 2.0 для Linux. Продукт интегрируется в корпоративные ИТ-системы, что позволяет использовать его в существующих

В Самаре к 80-летию Победы при участии Content AI запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары» В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре при участии Content AI реализован цифровой проект «Книга Памяти городского округа Самара». На сайте собраны поименные списки участников войны, которые вошли в печатные «Книги памяти Самарской области», а т

Content AI выпустила новую версию IDP-платформы ContentCapture с поддержкой LLM Компания Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, представила новую версию IDP-платформы ContentCapture с возможностью атрибутивного распознавания документов

Выручка Content AI в 2024 г. превысила 1 млрд рублей Content AI подвела финансовые итоги 2024 г. Выручка компании составила 1,2 млрд руб., что более чем на 55% выше показателей 2023 г. (765,5 млн руб.). Об этом CNews сообщили представители Content AI. Content AI разрабатывает решения для интеллектуальной обработки информации и автоматизации бизнес-процессов работы с документами. В числе флагманских продуктов компании – уни

Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1% Юридическое возвращение в Россию Компания Content AI (ООО «Контент ИИ»), российский представитель отечественного (в прошлом) разработчи

Content AI изменила структуру собственности Компания Content AI, независимый российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информа

Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО Решение для интеллектуального корпоративного поиска Content AI Intelligent Search, cерверное решение для распознавания и конвертации документов ContentReader Server и многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine получили оф

«Ситилинк» запускает продажи программного обеспечения от компании Content AI В «Ситилинке» стартовали продажи программного обеспечения компании Content AI – российского разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации. Продукты бренда помогают автоматизировать обработку любых документов и данных, делая эти процессы

Производитель оборудования для инженерных систем «Ридан» выбрал ContentReader Server для импортозамещения зарубежного ПО Российский производитель теплообменного оборудования и инженерных систем «Ридан» выбрал решение ContentReader Server ИИ-вендора Content AI для импортозамещения зарубежного ПО. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Компания «Ридан» производит энергосберегающее оборудование и реализует проекты по его вне

Content AI интегрирует IDP-технологии в модульную платформу DocTrix от вендора i-Sys говорились о технологическом сотрудничестве, которое поможет российским заказчикам повысить эффективность управления документо-ориентированными бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Компании протестировали совместную работу платформы для автоматизации бизнес-процессов DocTrix и флагманских IDP-решений (IDP, Intellectual Document Processing) Content AI –

Искусственный интеллект упростил добавление новых типов документов в IDP-платформу ContentCapture зметить в них необходимые для извлечения поля. Далее ContentCapture сможет автоматически обрабатывать аналогичные файлы, извлекая данные из указанных ранее полей. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Данная функциональность доступна как для Windows, так и для и Linux. «Удобство добавления новых типов документов позволит ускорить настройку комплекса и значительно упростить работу

Решение компании Content AI для интеллектуальной обработки документов совместимо с серверной ОС «СберТеха» «СберТех» и Content AI объявили о совместимости своих продуктов: универсальной платформы для распознавания и извлечения данных из документов с помощью искусственного интеллекта ContentCapture и серверной о

Content AI поставила решение для серверной обработки документов транспортной группе FESCO ектуальной обработки информации, осуществил поставку серверного решения для распознавания и конвертации документов ContentReader Server транспортной группе FESCO. Об этом CNews сообщили представители Content AI. FESCO — российская транспортно-логистическая компания с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса, которые позволяют группе осуществлять

Решения Content AI получили статус ИИ-продуктов в реестре отечественного ПО Флагманские продукты Content AI, российского ИИ-разработчика решений для интеллектуальной обработки информации, IDP-платформа ContentCapture и многофункциональный редактор ContentReader PDF получили статус программ

Content AI представит результаты нового аналитического исследования автоматизации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы зации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы. На ИТ-мероприятии Content AI выступает партнером сессии «Цифровая трансформация». Цель исследования – оценить у

«Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9» Российский разработчик ИИ-решений Content AI и «Инферит ОС», подразделение вендора «Инферит» (ГК Softline), специализирующееся

Merlion стала официальным дистрибьютором Content AI В апреле 2024 г. компании Merlion и Content AI подписали дистрибьюторский договор. Content AI — российский разработчик продуктов на базе искусственного интеллекта с использованием технологий распознавания текста, классифик

IDP-платформа ContentCapture совместима с ОС Astra Linux Разработчики ИТ-продуктов Content AI и «Группа Астра» подписали сертификат, подтверждающий корректность работы платформ

АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО рует полностью перейти на российский продукт в течение 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Content AI. При выборе решения для замены ранее установленного иностранного софта специалисты

Серверное решение для потоковой обработки документов ContentReader Server доступно на Linux аспознавания и конвертации документов ContentReader Server 15. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Это первая версия продукта, доступная для использования как на Windows, так и на

OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision крупного бизнеса и госкомпаний, договорились о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Компании рассматривают возможность интеграции платформы для интеллектуальной обра

Многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine совместим с операционной системой «Ред ОС» ожно выстраивать стабильную работу внутри своей организации. Совместимость технологий распознавания Content AI и «Ред ОС» дает возможность разработчикам программных продуктов, поддерживающих ра

Разработчик ИИ-решений Content AI удвоил годовую выручку по итогам 2023 года Российский разработчик ИИ-решений для интеллектуальной обработки информации Content AI подвел финансовые итоги 2023 г. Общая выручка компании составила 765,5 млн руб., ч

ContentReader PDF заменил иностранный софт в образовательных учреждениях Уральского региона Решения для интеллектуальной обработки информации российского ИИ-разработчика Content AI активно участвуют в импортозамещении иностранного софта. В 2022 и 2023 гг. несколь

Продукт ContentReader Server ИИ-разработчика Content AI включен в реестр отечественного ПО несло в реестр отечественного ПО продукт ContentReader Server российского разработчика ИИ-продуктов Content AI (№20814 от 26.12.2023). ContentReader Server – корпоративное серверное решение для

Иван Волков, Content AI: На ИТ-рынке появился новый тренд — кросс-платформенные продукты для разных ОС «Сегодня переход на Linux — общий тренд в бизнесе» CNews: Content AI в числе своих главных приоритетов в настоящее время называет выпуск продуктов, ада

Многофункциональный редактор ContentReader PDF совместим с ОС Astra Linux Разработчик продуктов для интеллектуальной обработки информации Content AI и компания в области разработки системного и инфраструктурного ПО «Группа Астра» п

X5 Group внедрила российские ИИ-технологии для анализа неструктурированных данных из неструктурированных данных в ходе финансовых расследований. Об этом CNews сообщили представители Content AI. С 2022 г., из-за отсутствия возможности использовать аналогичный софт западного в

Решение для интеллектуальной обработки информации ContentCapture стало кросс-платформенным Компания Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, выпусти

Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех» Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI включил свои флагманские продукты в репозиторий ассоциации «Финтех» (репозиторий АФТ). Единый реестр отраслевого ПО призван аккумулировать разработки специализированного софта для ко

Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов. Разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI и российский вендор в области создания общесистемного и прикладного ПО «Алми партнер» провели тестирование своих флагманских продуктов – многофункционального редактора ContentReader

Konica Minolta Business Solutions Russia и ИИ-разработчик Content AI договорились о развитии технологического партнерства ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI начнут совместно реализовывать проекты по автоматизации управления данными и оптимизации бизнес-процессов в сфере документооборота предприятий. Корпоративным заказчикам Konica Minolt