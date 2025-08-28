Разделы

Content AI Контент ИИ Контент ИИ Технологии Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi

Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi

Content AI (ООО «Контент ИИ») – российская компания, поставщик решений в области интеллектуальной обработки информации. Технологический партнер ABBYY в России. Content AI лицензирует технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI предоставляет российским компаниям и пользователям решения для автоматизации обработки любых документов и данных.

 

 

 

 

 

 

Антон Фролов, Руководитель отдела разработки продуктов для интеллектуального поиска, Content AI "Навигатор по информационному пространству компании: как корпоративный поисковый портал помогает снижать риски для бизнеса"  24 ноября 2022 года в Москве CNews конференция "Электронный документооборот и управление контентом"

УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Promt интегрировала OCR российского разработчика Content AI в свои решения

Компания Promt, разработчик лингвистических ИИ-решений, и компания Content AI, российский разработчик решений для автоматизации работы с документами, объявили о
20.08.2025 «Солар» расширяет пул разработчиков OCR-технологий

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, переходит на OCR-технологии российского вендора Content AI в своем продуктовом портфеле: Solar Dozor и Solar DAG, а также R&D-прототипах от R&D-лаборатории центра технологий кибербезопасности. Теперь клиенты «Солара» могут автоматизировать и
08.07.2025 Платформа для создания цифровых ассистентов Content AI Intelligent Search совместима с СУБД «Линтер Сокол» (SoQoL)

к решений для автоматизации бизнес-процессов работы с документами, и РЕЛЭКС, разработчик ПО для бизнеса и государственных структур, заявили о совместимости платформы для создания цифровых ассистентов Content AI Intelligent Search 6.0. и СУБД «Линтер Сокол» (SoQoL). Компании провели комплексное тестирование продуктов и подписали соответствующий сертификат. Теперь заказчики могут интегрироват
26.06.2025 Представители РСХБ и Content AI рассказали о переходе на отечественное решение для обработки документов на конференции CNews Forum Кейсы

Представители Россельхозбанка (РСХБ) и разработчика Content AI рассказали о практическом опыте внедрения российской IDP-платформы в одной из крупнейших финансовых организаций страны на конференции CNews Forum Кейсы. В рамках сессии «Цифровизация
17.06.2025 Content AI выпустила платформу для создания цифровых ассистентов на основе генеративного ИИ

Компания Content AI представила обновленную версию продукта Content AI Intelligent Search 6.0. Платформа трансформировалась в инструмент для создания цифровых ассистентов, способных автоматизиров
10.06.2025 Сервис Correct интегрирует OCR SDK ContentReader Engine для повышения качества распознавания документов

Облачный сервис автоматического распознавания документов Correct теперь использует отечественные технологии распознавания данных от компании Content AI. Инструментарий для разработчиков ContentReader Engine для операционной системы Linux был протестирован и интегрирован с сервисом. Компании «РозумСофт» и Content AI договорили
04.06.2025 Content AI и Pix Robotics заключили партнерское соглашение для развития решений в области автоматизации бизнес-процессов

Российские разработчики решений для автоматизации бизнес-процессов Content AI и Pix Robotics подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение направлено на создание интегрированных решений, объединяющих искусственный интеллект и роботизацию для оптимизации би
22.05.2025 Content AI представила новый продукт для распознавания паспортов PassportReader 2.0 для Linux

Компания Content AI анонсировала новое решение для распознавания документов PassportReader 2.0 для Linux. Продукт интегрируется в корпоративные ИТ-системы, что позволяет использовать его в существующих

07.05.2025 В Самаре к 80-летию Победы при участии Content AI запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре при участии Content AI реализован цифровой проект «Книга Памяти городского округа Самара». На сайте собраны поименные списки участников войны, которые вошли в печатные «Книги памяти Самарской области», а т
08.04.2025 Content AI выпустила новую версию IDP-платформы ContentCapture с поддержкой LLM

Компания Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, представила новую версию IDP-платформы ContentCapture с возможностью атрибутивного распознавания документов
20.02.2025 Выручка Content AI в 2024 г. превысила 1 млрд рублей

Content AI подвела финансовые итоги 2024 г. Выручка компании составила 1,2 млрд руб., что более чем на 55% выше показателей 2023 г. (765,5 млн руб.). Об этом CNews сообщили представители Content AI. Content AI разрабатывает решения для интеллектуальной обработки информации и автоматизации бизнес-процессов работы с документами. В числе флагманских продуктов компании – уни
26.12.2024 Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1%

Юридическое возвращение в Россию Компания Content AI (ООО «Контент ИИ»), российский представитель отечественного (в прошлом) разработчи
26.12.2024 Content AI изменила структуру собственности

Компания Content AI, независимый российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информа
31.10.2024 Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО

Решение для интеллектуального корпоративного поиска Content AI Intelligent Search, cерверное решение для распознавания и конвертации документов ContentReader Server и многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine получили оф
30.09.2024 «Ситилинк» запускает продажи программного обеспечения от компании Content AI

В «Ситилинке» стартовали продажи программного обеспечения компании Content AI – российского разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации. Продукты бренда помогают автоматизировать обработку любых документов и данных, делая эти процессы

29.08.2024 Производитель оборудования для инженерных систем «Ридан» выбрал ContentReader Server для импортозамещения зарубежного ПО

Российский производитель теплообменного оборудования и инженерных систем «Ридан» выбрал решение ContentReader Server ИИ-вендора Content AI для импортозамещения зарубежного ПО. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Компания «Ридан» производит энергосберегающее оборудование и реализует проекты по его вне
05.08.2024 Content AI интегрирует IDP-технологии в модульную платформу DocTrix от вендора i-Sys

говорились о технологическом сотрудничестве, которое поможет российским заказчикам повысить эффективность управления документо-ориентированными бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Компании протестировали совместную работу платформы для автоматизации бизнес-процессов DocTrix и флагманских IDP-решений (IDP, Intellectual Document Processing) Content AI
26.07.2024 Искусственный интеллект упростил добавление новых типов документов в IDP-платформу ContentCapture

зметить в них необходимые для извлечения поля. Далее ContentCapture сможет автоматически обрабатывать аналогичные файлы, извлекая данные из указанных ранее полей. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Данная функциональность доступна как для Windows, так и для и Linux. «Удобство добавления новых типов документов позволит ускорить настройку комплекса и значительно упростить работу
23.07.2024 Решение компании Content AI для интеллектуальной обработки документов совместимо с серверной ОС «СберТеха»

«СберТех» и Content AI объявили о совместимости своих продуктов: универсальной платформы для распознавания и извлечения данных из документов с помощью искусственного интеллекта ContentCapture и серверной о
15.07.2024 Content AI поставила решение для серверной обработки документов транспортной группе FESCO

ектуальной обработки информации, осуществил поставку серверного решения для распознавания и конвертации документов ContentReader Server транспортной группе FESCO. Об этом CNews сообщили представители Content AI. FESCO — российская транспортно-логистическая компания с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса, которые позволяют группе осуществлять
10.07.2024 Решения Content AI получили статус ИИ-продуктов в реестре отечественного ПО

Флагманские продукты Content AI, российского ИИ-разработчика решений для интеллектуальной обработки информации, IDP-платформа ContentCapture и многофункциональный редактор ContentReader PDF получили статус программ
05.06.2024 Content AI представит результаты нового аналитического исследования автоматизации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы

зации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы. На ИТ-мероприятии Content AI выступает партнером сессии «Цифровая трансформация». Цель исследования – оценить у
31.05.2024 «Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9»

Российский разработчик ИИ-решений Content AI и «Инферит ОС», подразделение вендора «Инферит» (ГК Softline), специализирующееся

02.05.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором Content AI

В апреле 2024 г. компании Merlion и Content AI подписали дистрибьюторский договор. Content AI — российский разработчик продуктов на базе искусственного интеллекта с использованием технологий распознавания текста, классифик
25.04.2024 IDP-платформа ContentCapture совместима с ОС Astra Linux

Разработчики ИТ-продуктов Content AI и «Группа Астра» подписали сертификат, подтверждающий корректность работы платформ
11.04.2024 АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО

рует полностью перейти на российский продукт в течение 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Content AI. При выборе решения для замены ранее установленного иностранного софта специалисты
04.04.2024 Серверное решение для потоковой обработки документов ContentReader Server доступно на Linux

аспознавания и конвертации документов ContentReader Server 15. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Это первая версия продукта, доступная для использования как на Windows, так и на

28.03.2024 OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision

крупного бизнеса и госкомпаний, договорились о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Компании рассматривают возможность интеграции платформы для интеллектуальной обра
21.03.2024 Многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine совместим с операционной системой «Ред ОС»

ожно выстраивать стабильную работу внутри своей организации. Совместимость технологий распознавания Content AI и «Ред ОС» дает возможность разработчикам программных продуктов, поддерживающих ра
06.02.2024 Разработчик ИИ-решений Content AI удвоил годовую выручку по итогам 2023 года

Российский разработчик ИИ-решений для интеллектуальной обработки информации Content AI подвел финансовые итоги 2023 г. Общая выручка компании составила 765,5 млн руб., ч
30.01.2024 ContentReader PDF заменил иностранный софт в образовательных учреждениях Уральского региона

Решения для интеллектуальной обработки информации российского ИИ-разработчика Content AI активно участвуют в импортозамещении иностранного софта. В 2022 и 2023 гг. несколь
18.01.2024 Продукт ContentReader Server ИИ-разработчика Content AI включен в реестр отечественного ПО

несло в реестр отечественного ПО продукт ContentReader Server российского разработчика ИИ-продуктов Content AI (№20814 от 26.12.2023). ContentReader Server – корпоративное серверное решение для
17.01.2024 Иван Волков, Content AI: На ИТ-рынке появился новый тренд — кросс-платформенные продукты для разных ОС

«Сегодня переход на Linux — общий тренд в бизнесе» CNews: Content AI в числе своих главных приоритетов в настоящее время называет выпуск продуктов, ада
11.12.2023 Многофункциональный редактор ContentReader PDF совместим с ОС Astra Linux

Разработчик продуктов для интеллектуальной обработки информации Content AI и компания в области разработки системного и инфраструктурного ПО «Группа Астра» п
04.12.2023 X5 Group внедрила российские ИИ-технологии для анализа неструктурированных данных

из неструктурированных данных в ходе финансовых расследований. Об этом CNews сообщили представители Content AI. С 2022 г., из-за отсутствия возможности использовать аналогичный софт западного в
27.11.2023 Решение для интеллектуальной обработки информации ContentCapture стало кросс-платформенным

Компания Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, выпусти
30.10.2023 Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех»

Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI включил свои флагманские продукты в репозиторий ассоциации «Финтех» (репозиторий АФТ). Единый реестр отраслевого ПО призван аккумулировать разработки специализированного софта для ко
29.08.2023 Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов.

Разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI и российский вендор в области создания общесистемного и прикладного ПО «Алми партнер» провели тестирование своих флагманских продуктов – многофункционального редактора ContentReader

20.07.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и ИИ-разработчик Content AI договорились о развитии технологического партнерства

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI начнут совместно реализовывать проекты по автоматизации управления данными и оптимизации бизнес-процессов в сфере документооборота предприятий. Корпоративным заказчикам Konica Minolt
17.07.2023 В новой версии ContentCapture от Content AI появилась функция распознавания русского рукописного текста 

apture. Обновленный релиз своего флагманского продукта представил российский разработчик ИИ-решений Content AI. Программа с новой функциональностью способна с высокой точностью распознавать в д

