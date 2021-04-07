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Сбер SberCIB Сбербанк КИБ Sberbank CIB corporate and investment banking Тройка Диалог ИК Тройка Венчурз

Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз

 

"Цифровая трансформация в условиях импортозамещения" Андрей Дмитриев, Управляющий директор, Дирекция трансформации клиентов CIB, Департамент ключевых клиентов Сбербанка на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва


07.04.2021 Китайский банк Харбина присоединился к платформе для проведения валютных сделок SberCIB Terminal
22.08.2018 Сбербанк представил сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк онлайн»
31.07.2018 Sberbank CIB тестирует роботизированное оформление кредитных договоров
24.05.2018 Сбербанк запускает показательное ICO
25.12.2017 Sberbank CIB внедрил мобильное рабочее место клиентского менеджера
02.09.2016 «Тройка-Д Банк» приступил к обслуживанию карт «Мир»
29.04.2016 «Тройка-Д Банк» запустил на своем сайте сервис «онлайн-перевод» от «Юнистрим»
17.02.2016 «Тройка-Д Банк» расширил функционал терминалов самообслуживания
18.11.2015 «Тройка-Д Банк» ввел сервис «Личный кабинет» в банкоматах
08.09.2015 «Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам полноценный мобильный интернет-банк
02.09.2015 «Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM
19.08.2015 «Тройка-Д Банк» предложил клиентам решение для самостоятельного управления счетами
13.08.2015 Банкоматы и POS-терминалы «Тройка-Д Банка» начали прием платежных карт «Золотая Корона» и Union Pay
07.07.2015 Клиенты «Тройка-Д Банка» теперь могут пополнять платежные карты в розничных сетях
25.11.2014 «Тройка-Д Банк» начал выпуск виртуальных платежных карт Visa Virtual
26.09.2014 «Тройка-Д Банк» предложил корпоративным клиентам услуги торгового и интернет-эквайринга
19.08.2014 «Тройка-Д Банк» предложил технологию 3D-Secure держателям карт MasterCard
23.06.2014 «Тройка-Д Банк» выбрал процессинговый центр «КартСтандарт»
05.06.2014 «Тройка-Д Банк» предложит бизнесу облачный сервис от BSS
20.05.2014 «Тройка-Д Банк» начал эмиссию платежных карт Visa и MasterCard
29.04.2014 «Тройка-Д Банк» выпустил Android-приложение интернет-банкинга для физических лиц
10.04.2014 «Тройка-Д Банк» запустил услугу SMS-банкинга для физических лиц
14.03.2014 «Тройка-Д Банк» присоединился к системе денежных переводов Western Union
28.02.2014 «Тройка-Д Банк» ввел в эксплуатацию сеть платежных терминалов
24.02.2014 «Сбербанк КИБ» привлечен для организации отчуждения находящихся в федеральной собственности акций «Ростелекома»
13.02.2014 «Тройка-Д Банк» начал прием и отправку денежных переводов «Юнистрим»
11.02.2014 «Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам новую систему ДБО
11.01.2014 Власти поручат «Сбербанку» продать «Ростелеком»
10.12.2013 Банк «Тройка Диалог» начал прием платежей по системе «Город»
27.11.2013 Банк «Тройка Диалог» внедрил систему интернет-банкинга для физических лиц
06.11.2013 Банк «Тройка Диалог» усилил состав правления ИТ-руководителем
01.07.2013 Из Сбербанка уходит ИТ-директор по корпоративному и инвест-блоку
04.04.2013 Sberbank CIB укрепляет команду Sberbank Merchant Banking: новые назначения
20.11.2012 Sberbank CIB начал аналитическое покрытие «Армады»
11.09.2012 Питер Холовка возглавил отдел электронных систем торговли долговыми бумагами «Тройки Диалог»
16.07.2012 Клиенты «Тройки Диалог» теперь могут приобретать и погашать инвестиционные паи фондов через интернет
14.05.2012 «Тройка Диалог» назначила директора по инвестициям в ИТ и телеком
03.02.2012 «Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital
23.01.2012 Сбербанк и «Тройка Диалог» создают универсальный банковский институт
18.07.2011 Softline поставила Red Hat Enterprise MRG для «Тройки Диалог»

Публикаций - 310, упоминаний - 476

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 53
Dialog - Диалог 864 40
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 32
IBM - International Business Machines Corp 8941 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 22
Diasoft - Диасофт 534 17
Ростелеком - Связьинвест 1698 17
АФК Система ПАО 1638 15
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 12
Ситроникс - Sitronics 941 12
Microsoft Corporation 22497 12
Google LLC 10352 12
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 53 11
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 10
Luxms 17 10
Cisco Systems 4720 10
Программный продукт ГК 3960 10
Yandex - Яндекс 5015 10
Oracle Corporation 6035 10
SAP SE 4595 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 9
iiko - айко 28 8
HP Inc. 5313 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1283 7
ЦФТ Золотая Корона 352 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 6
Navicon - Навикон 232 6
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 398 6
VK - Mail.ru Group 3057 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Такском - Taxcom 201 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 561 5
Neoflex - Неофлекс 162 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 103
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 59
ГПБ - Газпромбанк 842 41
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 32
Альфа-Банк 1476 31
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 26
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 21
МКБ - Московский кредитный банк 333 19
Почта России ПАО 1853 17
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 15
РТС - Фондовая биржа 354 14
Societe Generale - Росбанк 438 14
Открытие ФК 2713 14
X5 Group 709 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 12
Атон ИК - Инвестиционная компания 65 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 12
Visa International 1809 11
Синара Банк - СКБ-банк 110 11
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 11
Май - Российская торговая компания 416 11
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 11
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 11
Открытие ФК - Росгосстрах 266 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 10
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 104 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 10
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 10
Sequoia Capital 102 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 10
Комус 41 10
Лента - Сеть розничной торговли 912 10
Zenden Group 25 10
Северсталь ПАО 308 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 23
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
Федеральное казначейство России 1345 12
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 10
Правительство РФ 8292 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
Президент Российской Федерации 3770 8
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 7
World Bank Group - Всемирный банк 278 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
Администрация Президента РФ 904 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Счётная палата РФ 628 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 3
Правительство Москвы 1640 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России 101 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Росинфокоминвест - Tech Global 2 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
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ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 4
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
TIA - Telecommunications Industry Association 70 3
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АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 0 2
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Skitch 11 5
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Linux OS 7669 5
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 5
ЦФТ Faktura 159 4
Google Play - Google Store - Android Market 2732 4
Microsoft Windows 10 11713 4
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IBM Cognos Express 11 3
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XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 28 2
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 88 2
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 31 2
Microsoft Office 3247 2
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Россия - Сибирь 1579 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 3
Чехия - Чешская Республика 1053 3
Америка Северная 2650 3
Испания - Королевство 2917 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 140
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 80
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 44
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 40
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 34
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 26
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 20
Инвестиции венчурные 850 19
Страхование - Страховое дело 1920 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 17
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 55 16
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 14
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 14
Физическое лицо - Физлицо 1548 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 12
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 9
Кредитование 1515 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 9
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 8
Аутсорсинг 1351 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг 2689 8
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 571 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 7
Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей 2039 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 6
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 5
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 37
Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
Прайм - Агентство экономической информации 694 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
Yahoo Finance 100 2
CNews Северо-Запад 24 2
Будущее России. Национальные проекты 13 2
ComNews - Медиа-бизнес 89 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
Bloomberg 1009 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
91Mobiles 590 1
Известия ИД 307 1
Fortune 196 1
Время новостей 28 1
Intelligent Enterprise 27 1
Царьград - телеканал 11 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
РБК Инновации 36 1
Российская газета 228 1
РБК Медиа 0 1
Vc.ru - Виси.ру 21 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
Медуза - Meduza 24 1
CrunchBase 64 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
The Bell - Издание 36 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Business Insider 192 1
РИА Новости 766 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Forbes - Форбс 591 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 30
500 Startups 4742 23
CNews Инновация года - награда 41 10
Gartner - Гартнер 3301 8
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 4
IDC - International Data Corporation 4671 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
Forrester Research 810 2
Moody's Investors Service 135 2
Fortune Global 500 280 1
Frost & Sullivan 199 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Apptopia 2 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 0 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 27
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 3
Level One - образовательный проект 13 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 0 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 6 1
КазГИК - Казанский государственный институт культуры 1 1
ГУУ - Государственный университет управления 47 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 34 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 11
CNews FORUM Кейсы 53 10
CNews Баттл 39 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 3
IBM Cognos LIVE Conference 4 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 61 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
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