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Сбер SberCIB Сбербанк КИБ Sberbank CIB corporate and investment banking Тройка Диалог ИК Тройка Венчурз

Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз
 

"Цифровая трансформация в условиях импортозамещения" Андрей Дмитриев, Управляющий директор, Дирекция трансформации клиентов CIB, Департамент ключевых клиентов Сбербанка на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва

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06.08.2024 Сбербанк запустил секцию межбанковской конверсии ― «Сбер ПУЛ» в SberCIB Terminal

й объем ликвидности, выступает контрагентом по всем заключенным сделкам. Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка: «На валютном рынке сохраняется волатильность. Участ
06.02.2024 GigaChat адаптирует аналитические отчеты SberCIB в трех форматах: кратко, тезисно и подробно

Сайт SberCIB начал публиковать отчеты аналитиков в новом формате. Теперь их можно прочитать в трех
07.04.2021 Китайский банк Харбина присоединился к платформе для проведения валютных сделок SberCIB Terminal

Сбербанк подписал соглашение с банком Харбина о присоединении к системе SberCIB Terminal (ранее Sberbank Markets), которая создана для проведения торговых операций н
22.08.2018 Сбербанк представил сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк онлайн»

жений в ценные бумаги были доступны только профессиональным участникам финансового рынка – клиентам Sberbank CIB. С появлением нового сервиса в «Сбербанке онлайн» любой розничный клиент Сбербан
31.07.2018 Sberbank CIB тестирует роботизированное оформление кредитных договоров

тных договоров с крупнейшими корпоративными клиентами. На начальном этапе проект реализуется внутри Sberbank CIB, до 1 сентября 2018 г. начнется эксплуатация алгоритма на промышленных данных. П
24.05.2018 Сбербанк запускает показательное ICO

ICO в «песочнице» Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка, и Национальный расчетный д
25.12.2017 Sberbank CIB внедрил мобильное рабочее место клиентского менеджера

Сбербанк разработал и внедрил технологическое решение, благодаря которому у клиентских менеджеров Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, появились мобильные рабочие мес
02.09.2016 «Тройка-Д Банк» приступил к обслуживанию карт «Мир»

а также запрашивать баланс по карте и оплачивать услуги в его банкоматах. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». «Весь текущий год банк работает над повышением сервисности и функциональност
29.04.2016 «Тройка-Д Банк» запустил на своем сайте сервис «онлайн-перевод» от «Юнистрим»

зоваться на своем сайте сервисом «онлайн-перевод» от компании «Юнистрим». Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно просто иметь банковскую кар
17.02.2016 «Тройка-Д Банк» расширил функционал терминалов самообслуживания

ие счетов, банковских карт» и следовать инструкциям на экране. Как отметил исполнительный директор «Тройка-Д Банка» Андрей Третьяков, расширение функционала терминалов является важной задачей в
18.11.2015 «Тройка-Д Банк» ввел сервис «Личный кабинет» в банкоматах

добавился новый сервис — «Личный кабинет», доступный в банкоматах банка. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Сервис «Личный кабинет» позволит клиентам: запросить список своих счетов; за
08.09.2015 «Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам полноценный мобильный интернет-банк

Д Банк» внедрил новый сервис дистанционного обслуживания для юридических лиц. Как сообщили CNews в «Тройка-Д Банке», теперь клиенты банка могут полноценно работать со своими счетами, используя

02.09.2015 «Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM

Компания «Техносерв Консалтинг» приступила к миграции CRM-системы в компании Sberbank CIB. Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», в рамках проекта будет произведен
19.08.2015 «Тройка-Д Банк» предложил клиентам решение для самостоятельного управления счетами

через интернет, включая их закрытие, открытие, пополнение и частичное изъятие, — отметил президент «Тройка-Д Банка» Андрей Дронов. — А в терминалах самообслуживания банка появился “Личный кабин
13.08.2015 Банкоматы и POS-терминалы «Тройка-Д Банка» начали прием платежных карт «Золотая Корона» и Union Pay

С 13 августа 2015 г. в банкоматах «Тройка-Д Банка» и терминалах банка, расположенных в торговых сетях, возможен прием карт плате
07.07.2015 Клиенты «Тройка-Д Банка» теперь могут пополнять платежные карты в розничных сетях

Держатели платежных карт Visa и MasterCard «Тройка-Д Банка» получили возможность их пополнения в розничных сетях сотовых операторов МТС и
25.11.2014 «Тройка-Д Банк» начал выпуск виртуальных платежных карт Visa Virtual

о безопасности средств на счетах, — отметила Татьяна Ковшова, начальник управления платежных карт «Тройка-Д Банка». — Возможность бесплатного зачисления денежных средств позволяет клиенту хран
26.09.2014 «Тройка-Д Банк» предложил корпоративным клиентам услуги торгового и интернет-эквайринга

дивидуальных предпринимателей», — отметила Ирина Акимова, начальник Управления розничных продуктов «Тройка-Д Банка».
19.08.2014 «Тройка-Д Банк» предложил технологию 3D-Secure держателям карт MasterCard

ет дополнительную защиту при оплате платежной картой товаров и услуг в интернете, сообщили CNews в «Тройка-Д Банке». Технология 3D-Secure основана на применении дополнительного защитного кода,

23.06.2014 «Тройка-Д Банк» выбрал процессинговый центр «КартСтандарт»

й по платежным картам. О сотрудничестве с ПЦ «КартСтандарт» говорит председатель совета директоров «Тройка-Д Банка» Владимир Акаев отмечает: «Базовый показатель уровня сервиса, предоставляемого
05.06.2014 «Тройка-Д Банк» предложит бизнесу облачный сервис от BSS

к» внедряет комплексный сервис для клиентов банка (КСКБ) от компании BSS. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». КСКБ представляет собой облачный сервис дистанционного банковского обслужива
20.05.2014 «Тройка-Д Банк» начал эмиссию платежных карт Visa и MasterCard

ашим клиентам удобное и технологичное расчетное средство, — отметил председатель совета директоров «Тройка-Д Банка» Владимир Акаев. — А подготовленная инфраструктура обслуживания и технологичес
29.04.2014 «Тройка-Д Банк» выпустил Android-приложение интернет-банкинга для физических лиц

вить мобильное приложение можно через авторизованный магазин Google Play. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Функционал мобильного приложения «Тройка-Д Онлайн» позволяет клиентам при по
10.04.2014 «Тройка-Д Банк» запустил услугу SMS-банкинга для физических лиц

счетах, а также информацию о последних 5 операциях по банковскому счету. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». SMS-сообщения с командами на осуществление операций отправляются на короткий
14.03.2014 «Тройка-Д Банк» присоединился к системе денежных переводов Western Union

границу и по России доступны теперь во всех дополнительных офисах банка. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Для отправки денежного перевода достаточно документа, удостоверяющего личнос
28.02.2014 «Тройка-Д Банк» ввел в эксплуатацию сеть платежных терминалов

ожидания клиентов, отметили в банке. Платежные терминалы установлены во всех дополнительных офисах «Тройка-Д Банка». Режим работы платежных терминалов соответствует режиму работу дополнительных
24.02.2014 «Сбербанк КИБ» привлечен для организации отчуждения находящихся в федеральной собственности акций «Ростелекома»

«Сбербанк КИБ» привлечен для организации и осуществления отчуждения находящихся в федеральной собственности акций «Ростелекома». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства

13.02.2014 «Тройка-Д Банк» начал прием и отправку денежных переводов «Юнистрим»

системе «Юнистрим». Услуга доступна во всех дополнительных офисах банка. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». «Юнистрим» — сервис мгновенных денежных переводов по России, странам СНГ и з
11.02.2014 «Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам новую систему ДБО

«Тройка-Д Банк» (прежнее наименование — банк «Тройка Диалог») предложил клиентам — юридическим лицам новую систему дистанционного банковско
11.01.2014 Власти поручат «Сбербанку» продать «Ростелеком»

Минэкономразвития сообщило о намерении рекомендовать правительству выбрать компанию Sberbank CIB в качестве консультанта по продаже госпакета акций «Ростелекома». Sberbank CI
10.12.2013 Банк «Тройка Диалог» начал прием платежей по системе «Город»

Банк «Тройка Диалог» с 9 декабря 2013 г. начал прием платежей по федеральной системе «Город». Федер
27.11.2013 Банк «Тройка Диалог» внедрил систему интернет-банкинга для физических лиц

В Банке «Тройка Диалог» внедрена система дистанционного банковского обслуживания физических лиц. Банк

06.11.2013 Банк «Тройка Диалог» усилил состав правления ИТ-руководителем

Банк «Тройка Диалог» сообщил об изменениях в составе правления. Заместителем председателя правления
01.07.2013 Из Сбербанка уходит ИТ-директор по корпоративному и инвест-блоку

ом, что Сбербанк покидает Алексей Катрич, занимающий пост CIO по корпоративному блоку и по компании Sberbank CIB (бывшая «Тройка Диалог»), рассказал CNews один из экс-руководителей ИТ-блока бан
04.04.2013 Sberbank CIB укрепляет команду Sberbank Merchant Banking: новые назначения

акцентом на проекты в секторе телекоммуникаций, медиа и информационных технологий, сообщили CNews в Sberbank CIB. Кроме того, 26 марта 2013 г. к команде Sberbank Merchant Banking в качестве дир
20.11.2012 Sberbank CIB начал аналитическое покрытие «Армады»

купать». Как сообщили CNews в «Армаде», аналитическое покрытие компании на сегодняшний день, помимо Sberbank CIB (является частью блока «Корпоративный бизнес» «Сбербанка России»), также осущест
11.09.2012 Питер Холовка возглавил отдел электронных систем торговли долговыми бумагами «Тройки Диалог»

В рамках процесса интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог» Питер Холовка назначен управляющим директором, руководителем отдела электронных систем торговли долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами. Он присоединился к команде 10 с
16.07.2012 Клиенты «Тройки Диалог» теперь могут приобретать и погашать инвестиционные паи фондов через интернет

Компания «Тройка Диалог» расширила возможности своей системы электронного документооборота (СЭД), позво
14.05.2012 «Тройка Диалог» назначила директора по инвестициям в ИТ и телеком

Принадлежащая «Сбербанку» инвестиционная компания «Тройка Диалог» объявила о назначении нового управляющего директора, руководителя отдела по ра
03.02.2012 «Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital

«Тройка Венчурз» (венчурное подразделение «Тройки Диалог») была первым институциональным инвестором Evernote. Несколько лет назад в стар

Публикаций - 394, упоминаний - 583

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 68
МегаФон 10742 42
Ростелеком 10948 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 33
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 25
Luxms 120 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Diasoft - Диасофт 1144 17
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 17
Ростелеком - Связьинвест 1719 17
Directum - Директум 1268 16
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 14
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 14
Gelarm - Геларм 41 14
Microsoft Corporation 25775 14
InfoWatch - Инфовотч 1185 14
Google LLC 12690 13
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 13
Yandex - Яндекс 9216 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
Cisco Systems 5372 11
Oracle Corporation 7074 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 10
Softline - Софтлайн 3743 10
Rimini Street 77 10
Программный Продукт ГК 104 10
iiko - айко 62 9
SAP SE 5601 9
HP Inc. 5883 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 8
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
ЦФТ - Золотая Корона 362 7
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 6
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 154
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 83
ГПБ - Газпромбанк 1273 44
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 41
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 39
МКБ - Московский кредитный банк 657 33
Альфа-Банк 1979 33
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 31
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 31
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 30
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 29
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 29
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 28
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 27
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 26
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 26
Комус 110 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 25
36,6 - аптечная сеть 96 25
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 25
МОСГАЗ 45 24
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 24
Zenden Group - Дом одежды 66 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Сургутнефтегаз - СНГ 288 20
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 19
Почта России ПАО 2370 17
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 16
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 14
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 13
НСПК - Национальная система платежных карт 948 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 13
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 12
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
Федеральное казначейство России 1949 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 5
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 4
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
НПС НП - Национальный платежный совет 31 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 4
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OpenChain 1 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 91
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 68
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 33
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 32
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 31
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 29
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 24
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 82 24
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 24
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 16
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 15
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 29
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 25
Luxms BI 119 24
Московская Биржа - Финуслуги 64 24
Bending Spoons - Evernote 200 18
ПравоТех АО - Manage.one 38 14
UseTech - UseBus 31 14
Google Android 15244 11
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 8
Apple iOS 8583 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Skitch 12 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 6
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
Apple iPhone 6 4861 5
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 5
Nvidia Quadro GPU 279 5
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 4
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Apple - App Store 3109 4
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 4
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 4
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 3
Сбер - Сбербанк Trading Floor 3 3
IBM Cognos Express 11 3
Bending Spoons - Evernote Business - Evernote Context 9 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Дмитриев Андрей 49 40
Меденцев Константин 106 25
Копысов Виталий 64 25
Воронин Павел 196 25
Тараторин Александр 58 25
Сафрыгин Егор 38 25
Ефёров Алексей 45 25
Андрианов Павел 86 25
Фокин Валерий 49 25
Козак Николай 209 24
Дорофеев Дмитрий 33 24
Лагунов Андрей 43 24
Ульихин Павел 36 24
Пчелин Юрий 41 24
Руднева Валентина 26 24
Шанина Ирина 28 24
Алешкин Сергей 65 24
Сыцко Дмитрий 30 24
Мартынов Павел 29 24
Новоселов Иван 36 24
Полянская Нина 24 24
Тютюнник Александр 45 24
Голощапова Ирина 25 24
Саратовский Николай 25 24
Натрусов Артем 313 24
Сирота Юрий 67 24
Бурилов Андрей 117 23
Сологуб Денис 75 23
Михалев Евгений 98 23
Албычев Александр 168 23
Голосной Евгений 22 22
Шадаев Максут 1210 21
Гимранов Ринат 126 18
Серова Елена 320 16
Пачиков Степан 23 15
Сотин Денис 216 15
Дворкович Аркадий 216 15
Кирьянова Александра 169 14
Шинкарев Александр 33 14
Истомин Константин 58 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 287
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 61
Европа 24964 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
Украина 7928 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Япония 13807 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Великобритания - Лондон 2432 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Казахстан - Республика 6048 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Ближний Восток 3154 8
Китай - Тайвань 4245 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Южная Корея - Республика 7052 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Сингапур - Республика 1953 7
Израиль 2856 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Кипр - Республика 636 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Нидерланды 3746 5
Таджикистан - Республика 953 5
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 4
Европа Восточная 3138 4
Канада 5082 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 215
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 164
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 90
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 90
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 63
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 36
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 33
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 26
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 26
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 24
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Экономический эффект 1342 17
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 17
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 12
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 11
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 38
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Bloomberg 1627 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
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Царьград - телеканал 29 2
CNews Северо-Запад 24 2
Forbes - Форбс 1002 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Ведомости 1466 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Fortune 211 1
Известия ИД 770 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Российская газета 290 1
РБК Инновации 47 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Silicon 494 1
Intelligent Enterprise 27 1
Время новостей 31 1
РБК Медиа 15 1
Sostav.ru - Состав.ру 7 1
Dow Jones - Factiva 7 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
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StockCharts 19 2
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Forrester Research 834 2
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
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Трейд.Су ИА 21 1
Fortune Global 500 295 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
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Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
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РАН - Российская академия наук 2122 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
КазГИК - Казанский государственный институт культуры 2 1
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Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
University of Potsdam - Universität Potsdam - Потсдамский университет 4 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 22 1
ESSEC Business School - École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales 3 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Tbilisi State University - Тбилисский государственный университет 4 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
Eduson Academy - Эдюсон 5 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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