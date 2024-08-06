Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз

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"Цифровая трансформация в условиях импортозамещения" Андрей Дмитриев, Управляющий директор, Дирекция трансформации клиентов CIB, Департамент ключевых клиентов Сбербанка на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
СОБЫТИЯ
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|06.08.2024
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Сбербанк запустил секцию межбанковской конверсии ― «Сбер ПУЛ» в SberCIB Terminal
й объем ликвидности, выступает контрагентом по всем заключенным сделкам. Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка: «На валютном рынке сохраняется волатильность. Участ
|06.02.2024
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GigaChat адаптирует аналитические отчеты SberCIB в трех форматах: кратко, тезисно и подробно
Сайт SberCIB начал публиковать отчеты аналитиков в новом формате. Теперь их можно прочитать в трех
|07.04.2021
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Китайский банк Харбина присоединился к платформе для проведения валютных сделок SberCIB Terminal
Сбербанк подписал соглашение с банком Харбина о присоединении к системе SberCIB Terminal (ранее Sberbank Markets), которая создана для проведения торговых операций н
|22.08.2018
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Сбербанк представил сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк онлайн»
жений в ценные бумаги были доступны только профессиональным участникам финансового рынка – клиентам Sberbank CIB. С появлением нового сервиса в «Сбербанке онлайн» любой розничный клиент Сбербан
|31.07.2018
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Sberbank CIB тестирует роботизированное оформление кредитных договоров
тных договоров с крупнейшими корпоративными клиентами. На начальном этапе проект реализуется внутри Sberbank CIB, до 1 сентября 2018 г. начнется эксплуатация алгоритма на промышленных данных. П
|24.05.2018
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Сбербанк запускает показательное ICO
ICO в «песочнице» Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка, и Национальный расчетный д
|25.12.2017
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Sberbank CIB внедрил мобильное рабочее место клиентского менеджера
Сбербанк разработал и внедрил технологическое решение, благодаря которому у клиентских менеджеров Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, появились мобильные рабочие мес
|02.09.2016
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«Тройка-Д Банк» приступил к обслуживанию карт «Мир»
а также запрашивать баланс по карте и оплачивать услуги в его банкоматах. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». «Весь текущий год банк работает над повышением сервисности и функциональност
|29.04.2016
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«Тройка-Д Банк» запустил на своем сайте сервис «онлайн-перевод» от «Юнистрим»
зоваться на своем сайте сервисом «онлайн-перевод» от компании «Юнистрим». Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно просто иметь банковскую кар
|17.02.2016
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«Тройка-Д Банк» расширил функционал терминалов самообслуживания
ие счетов, банковских карт» и следовать инструкциям на экране. Как отметил исполнительный директор «Тройка-Д Банка» Андрей Третьяков, расширение функционала терминалов является важной задачей в
|18.11.2015
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«Тройка-Д Банк» ввел сервис «Личный кабинет» в банкоматах
добавился новый сервис — «Личный кабинет», доступный в банкоматах банка. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Сервис «Личный кабинет» позволит клиентам: запросить список своих счетов; за
|08.09.2015
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«Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам полноценный мобильный интернет-банк
Д Банк» внедрил новый сервис дистанционного обслуживания для юридических лиц. Как сообщили CNews в «Тройка-Д Банке», теперь клиенты банка могут полноценно работать со своими счетами, используя
|02.09.2015
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«Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM
Компания «Техносерв Консалтинг» приступила к миграции CRM-системы в компании Sberbank CIB. Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», в рамках проекта будет произведен
|19.08.2015
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«Тройка-Д Банк» предложил клиентам решение для самостоятельного управления счетами
через интернет, включая их закрытие, открытие, пополнение и частичное изъятие, — отметил президент «Тройка-Д Банка» Андрей Дронов. — А в терминалах самообслуживания банка появился “Личный кабин
|13.08.2015
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Банкоматы и POS-терминалы «Тройка-Д Банка» начали прием платежных карт «Золотая Корона» и Union Pay
С 13 августа 2015 г. в банкоматах «Тройка-Д Банка» и терминалах банка, расположенных в торговых сетях, возможен прием карт плате
|07.07.2015
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Клиенты «Тройка-Д Банка» теперь могут пополнять платежные карты в розничных сетях
Держатели платежных карт Visa и MasterCard «Тройка-Д Банка» получили возможность их пополнения в розничных сетях сотовых операторов МТС и
|25.11.2014
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«Тройка-Д Банк» начал выпуск виртуальных платежных карт Visa Virtual
о безопасности средств на счетах, — отметила Татьяна Ковшова, начальник управления платежных карт «Тройка-Д Банка». — Возможность бесплатного зачисления денежных средств позволяет клиенту хран
|26.09.2014
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«Тройка-Д Банк» предложил корпоративным клиентам услуги торгового и интернет-эквайринга
дивидуальных предпринимателей», — отметила Ирина Акимова, начальник Управления розничных продуктов «Тройка-Д Банка».
|19.08.2014
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«Тройка-Д Банк» предложил технологию 3D-Secure держателям карт MasterCard
ет дополнительную защиту при оплате платежной картой товаров и услуг в интернете, сообщили CNews в «Тройка-Д Банке». Технология 3D-Secure основана на применении дополнительного защитного кода,
|23.06.2014
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«Тройка-Д Банк» выбрал процессинговый центр «КартСтандарт»
й по платежным картам. О сотрудничестве с ПЦ «КартСтандарт» говорит председатель совета директоров «Тройка-Д Банка» Владимир Акаев отмечает: «Базовый показатель уровня сервиса, предоставляемого
|05.06.2014
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«Тройка-Д Банк» предложит бизнесу облачный сервис от BSS
к» внедряет комплексный сервис для клиентов банка (КСКБ) от компании BSS. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». КСКБ представляет собой облачный сервис дистанционного банковского обслужива
|20.05.2014
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«Тройка-Д Банк» начал эмиссию платежных карт Visa и MasterCard
ашим клиентам удобное и технологичное расчетное средство, — отметил председатель совета директоров «Тройка-Д Банка» Владимир Акаев. — А подготовленная инфраструктура обслуживания и технологичес
|29.04.2014
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«Тройка-Д Банк» выпустил Android-приложение интернет-банкинга для физических лиц
вить мобильное приложение можно через авторизованный магазин Google Play. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Функционал мобильного приложения «Тройка-Д Онлайн» позволяет клиентам при по
|10.04.2014
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«Тройка-Д Банк» запустил услугу SMS-банкинга для физических лиц
счетах, а также информацию о последних 5 операциях по банковскому счету. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». SMS-сообщения с командами на осуществление операций отправляются на короткий
|14.03.2014
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«Тройка-Д Банк» присоединился к системе денежных переводов Western Union
границу и по России доступны теперь во всех дополнительных офисах банка. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Для отправки денежного перевода достаточно документа, удостоверяющего личнос
|28.02.2014
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«Тройка-Д Банк» ввел в эксплуатацию сеть платежных терминалов
ожидания клиентов, отметили в банке. Платежные терминалы установлены во всех дополнительных офисах «Тройка-Д Банка». Режим работы платежных терминалов соответствует режиму работу дополнительных
|24.02.2014
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«Сбербанк КИБ» привлечен для организации отчуждения находящихся в федеральной собственности акций «Ростелекома»
«Сбербанк КИБ» привлечен для организации и осуществления отчуждения находящихся в федеральной собственности акций «Ростелекома». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства
|13.02.2014
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«Тройка-Д Банк» начал прием и отправку денежных переводов «Юнистрим»
системе «Юнистрим». Услуга доступна во всех дополнительных офисах банка. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». «Юнистрим» — сервис мгновенных денежных переводов по России, странам СНГ и з
|11.02.2014
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«Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам новую систему ДБО
«Тройка-Д Банк» (прежнее наименование — банк «Тройка Диалог») предложил клиентам — юридическим лицам новую систему дистанционного банковско
|11.01.2014
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Власти поручат «Сбербанку» продать «Ростелеком»
Минэкономразвития сообщило о намерении рекомендовать правительству выбрать компанию Sberbank CIB в качестве консультанта по продаже госпакета акций «Ростелекома». Sberbank CI
|10.12.2013
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Банк «Тройка Диалог» начал прием платежей по системе «Город»
Банк «Тройка Диалог» с 9 декабря 2013 г. начал прием платежей по федеральной системе «Город». Федер
|27.11.2013
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Банк «Тройка Диалог» внедрил систему интернет-банкинга для физических лиц
В Банке «Тройка Диалог» внедрена система дистанционного банковского обслуживания физических лиц. Банк
|06.11.2013
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Банк «Тройка Диалог» усилил состав правления ИТ-руководителем
Банк «Тройка Диалог» сообщил об изменениях в составе правления. Заместителем председателя правления
|01.07.2013
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Из Сбербанка уходит ИТ-директор по корпоративному и инвест-блоку
ом, что Сбербанк покидает Алексей Катрич, занимающий пост CIO по корпоративному блоку и по компании Sberbank CIB (бывшая «Тройка Диалог»), рассказал CNews один из экс-руководителей ИТ-блока бан
|04.04.2013
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Sberbank CIB укрепляет команду Sberbank Merchant Banking: новые назначения
акцентом на проекты в секторе телекоммуникаций, медиа и информационных технологий, сообщили CNews в Sberbank CIB. Кроме того, 26 марта 2013 г. к команде Sberbank Merchant Banking в качестве дир
|20.11.2012
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Sberbank CIB начал аналитическое покрытие «Армады»
купать». Как сообщили CNews в «Армаде», аналитическое покрытие компании на сегодняшний день, помимо Sberbank CIB (является частью блока «Корпоративный бизнес» «Сбербанка России»), также осущест
|11.09.2012
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Питер Холовка возглавил отдел электронных систем торговли долговыми бумагами «Тройки Диалог»
В рамках процесса интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог» Питер Холовка назначен управляющим директором, руководителем отдела электронных систем торговли долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами. Он присоединился к команде 10 с
|16.07.2012
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Клиенты «Тройки Диалог» теперь могут приобретать и погашать инвестиционные паи фондов через интернет
Компания «Тройка Диалог» расширила возможности своей системы электронного документооборота (СЭД), позво
|14.05.2012
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«Тройка Диалог» назначила директора по инвестициям в ИТ и телеком
Принадлежащая «Сбербанку» инвестиционная компания «Тройка Диалог» объявила о назначении нового управляющего директора, руководителя отдела по ра
|03.02.2012
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«Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital
«Тройка Венчурз» (венчурное подразделение «Тройки Диалог») была первым институциональным инвестором Evernote. Несколько лет назад в стар
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмитриев Андрей 49 40
|Меденцев Константин 106 25
|Копысов Виталий 64 25
|Воронин Павел 196 25
|Тараторин Александр 58 25
|Сафрыгин Егор 38 25
|Ефёров Алексей 45 25
|Андрианов Павел 86 25
|Фокин Валерий 49 25
|Козак Николай 209 24
|Дорофеев Дмитрий 33 24
|Лагунов Андрей 43 24
|Ульихин Павел 36 24
|Пчелин Юрий 41 24
|Руднева Валентина 26 24
|Шанина Ирина 28 24
|Алешкин Сергей 65 24
|Сыцко Дмитрий 30 24
|Мартынов Павел 29 24
|Новоселов Иван 36 24
|Полянская Нина 24 24
|Тютюнник Александр 45 24
|Голощапова Ирина 25 24
|Саратовский Николай 25 24
|Натрусов Артем 313 24
|Сирота Юрий 67 24
|Бурилов Андрей 117 23
|Сологуб Денис 75 23
|Михалев Евгений 98 23
|Албычев Александр 168 23
|Голосной Евгений 22 22
|Шадаев Максут 1210 21
|Гимранов Ринат 126 18
|Серова Елена 320 16
|Пачиков Степан 23 15
|Сотин Денис 216 15
|Дворкович Аркадий 216 15
|Кирьянова Александра 169 14
|Шинкарев Александр 33 14
|Истомин Константин 58 14
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