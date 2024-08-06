Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз

Сбербанк запустил секцию межбанковской конверсии ― «Сбер ПУЛ» в SberCIB Terminal й объем ликвидности, выступает контрагентом по всем заключенным сделкам. Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка: «На валютном рынке сохраняется волатильность. Участ

GigaChat адаптирует аналитические отчеты SberCIB в трех форматах: кратко, тезисно и подробно Сайт SberCIB начал публиковать отчеты аналитиков в новом формате. Теперь их можно прочитать в трех

Китайский банк Харбина присоединился к платформе для проведения валютных сделок SberCIB Terminal Сбербанк подписал соглашение с банком Харбина о присоединении к системе SberCIB Terminal (ранее Sberbank Markets), которая создана для проведения торговых операций н

Сбербанк представил сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» жений в ценные бумаги были доступны только профессиональным участникам финансового рынка – клиентам Sberbank CIB. С появлением нового сервиса в «Сбербанке онлайн» любой розничный клиент Сбербан

Sberbank CIB тестирует роботизированное оформление кредитных договоров тных договоров с крупнейшими корпоративными клиентами. На начальном этапе проект реализуется внутри Sberbank CIB, до 1 сентября 2018 г. начнется эксплуатация алгоритма на промышленных данных. П

Сбербанк запускает показательное ICO ICO в «песочнице» Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка, и Национальный расчетный д

Sberbank CIB внедрил мобильное рабочее место клиентского менеджера Сбербанк разработал и внедрил технологическое решение, благодаря которому у клиентских менеджеров Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, появились мобильные рабочие мес

«Тройка-Д Банк» приступил к обслуживанию карт «Мир» а также запрашивать баланс по карте и оплачивать услуги в его банкоматах. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». «Весь текущий год банк работает над повышением сервисности и функциональност

«Тройка-Д Банк» запустил на своем сайте сервис «онлайн-перевод» от «Юнистрим» зоваться на своем сайте сервисом «онлайн-перевод» от компании «Юнистрим». Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно просто иметь банковскую кар

«Тройка-Д Банк» расширил функционал терминалов самообслуживания ие счетов, банковских карт» и следовать инструкциям на экране. Как отметил исполнительный директор «Тройка-Д Банка» Андрей Третьяков, расширение функционала терминалов является важной задачей в

«Тройка-Д Банк» ввел сервис «Личный кабинет» в банкоматах добавился новый сервис — «Личный кабинет», доступный в банкоматах банка. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Сервис «Личный кабинет» позволит клиентам: запросить список своих счетов; за

«Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам полноценный мобильный интернет-банк Д Банк» внедрил новый сервис дистанционного обслуживания для юридических лиц. Как сообщили CNews в «Тройка-Д Банке», теперь клиенты банка могут полноценно работать со своими счетами, используя

«Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM Компания «Техносерв Консалтинг» приступила к миграции CRM-системы в компании Sberbank CIB. Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», в рамках проекта будет произведен

«Тройка-Д Банк» предложил клиентам решение для самостоятельного управления счетами через интернет, включая их закрытие, открытие, пополнение и частичное изъятие, — отметил президент «Тройка-Д Банка» Андрей Дронов. — А в терминалах самообслуживания банка появился “Личный кабин

Банкоматы и POS-терминалы «Тройка-Д Банка» начали прием платежных карт «Золотая Корона» и Union Pay С 13 августа 2015 г. в банкоматах «Тройка-Д Банка» и терминалах банка, расположенных в торговых сетях, возможен прием карт плате

Клиенты «Тройка-Д Банка» теперь могут пополнять платежные карты в розничных сетях Держатели платежных карт Visa и MasterCard «Тройка-Д Банка» получили возможность их пополнения в розничных сетях сотовых операторов МТС и

«Тройка-Д Банк» начал выпуск виртуальных платежных карт Visa Virtual о безопасности средств на счетах, — отметила Татьяна Ковшова, начальник управления платежных карт «Тройка-Д Банка». — Возможность бесплатного зачисления денежных средств позволяет клиенту хран

«Тройка-Д Банк» предложил корпоративным клиентам услуги торгового и интернет-эквайринга дивидуальных предпринимателей», — отметила Ирина Акимова, начальник Управления розничных продуктов «Тройка-Д Банка».

«Тройка-Д Банк» предложил технологию 3D-Secure держателям карт MasterCard ет дополнительную защиту при оплате платежной картой товаров и услуг в интернете, сообщили CNews в «Тройка-Д Банке». Технология 3D-Secure основана на применении дополнительного защитного кода,

«Тройка-Д Банк» выбрал процессинговый центр «КартСтандарт» й по платежным картам. О сотрудничестве с ПЦ «КартСтандарт» говорит председатель совета директоров «Тройка-Д Банка» Владимир Акаев отмечает: «Базовый показатель уровня сервиса, предоставляемого

«Тройка-Д Банк» предложит бизнесу облачный сервис от BSS к» внедряет комплексный сервис для клиентов банка (КСКБ) от компании BSS. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». КСКБ представляет собой облачный сервис дистанционного банковского обслужива

«Тройка-Д Банк» начал эмиссию платежных карт Visa и MasterCard ашим клиентам удобное и технологичное расчетное средство, — отметил председатель совета директоров «Тройка-Д Банка» Владимир Акаев. — А подготовленная инфраструктура обслуживания и технологичес

«Тройка-Д Банк» выпустил Android-приложение интернет-банкинга для физических лиц вить мобильное приложение можно через авторизованный магазин Google Play. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Функционал мобильного приложения «Тройка-Д Онлайн» позволяет клиентам при по

«Тройка-Д Банк» запустил услугу SMS-банкинга для физических лиц счетах, а также информацию о последних 5 операциях по банковскому счету. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». SMS-сообщения с командами на осуществление операций отправляются на короткий

«Тройка-Д Банк» присоединился к системе денежных переводов Western Union границу и по России доступны теперь во всех дополнительных офисах банка. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Для отправки денежного перевода достаточно документа, удостоверяющего личнос

«Тройка-Д Банк» ввел в эксплуатацию сеть платежных терминалов ожидания клиентов, отметили в банке. Платежные терминалы установлены во всех дополнительных офисах «Тройка-Д Банка». Режим работы платежных терминалов соответствует режиму работу дополнительных

«Сбербанк КИБ» привлечен для организации отчуждения находящихся в федеральной собственности акций «Ростелекома» «Сбербанк КИБ» привлечен для организации и осуществления отчуждения находящихся в федеральной собственности акций «Ростелекома». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства

«Тройка-Д Банк» начал прием и отправку денежных переводов «Юнистрим» системе «Юнистрим». Услуга доступна во всех дополнительных офисах банка. Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». «Юнистрим» — сервис мгновенных денежных переводов по России, странам СНГ и з

«Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам новую систему ДБО «Тройка-Д Банк» (прежнее наименование — банк «Тройка Диалог») предложил клиентам — юридическим лицам новую систему дистанционного банковско

Власти поручат «Сбербанку» продать «Ростелеком» Минэкономразвития сообщило о намерении рекомендовать правительству выбрать компанию Sberbank CIB в качестве консультанта по продаже госпакета акций «Ростелекома». Sberbank CI

Банк «Тройка Диалог» начал прием платежей по системе «Город» Банк «Тройка Диалог» с 9 декабря 2013 г. начал прием платежей по федеральной системе «Город». Федер

Банк «Тройка Диалог» внедрил систему интернет-банкинга для физических лиц В Банке «Тройка Диалог» внедрена система дистанционного банковского обслуживания физических лиц. Банк

Банк «Тройка Диалог» усилил состав правления ИТ-руководителем Банк «Тройка Диалог» сообщил об изменениях в составе правления. Заместителем председателя правления

Из Сбербанка уходит ИТ-директор по корпоративному и инвест-блоку ом, что Сбербанк покидает Алексей Катрич, занимающий пост CIO по корпоративному блоку и по компании Sberbank CIB (бывшая «Тройка Диалог»), рассказал CNews один из экс-руководителей ИТ-блока бан

Sberbank CIB укрепляет команду Sberbank Merchant Banking: новые назначения акцентом на проекты в секторе телекоммуникаций, медиа и информационных технологий, сообщили CNews в Sberbank CIB. Кроме того, 26 марта 2013 г. к команде Sberbank Merchant Banking в качестве дир

Sberbank CIB начал аналитическое покрытие «Армады» купать». Как сообщили CNews в «Армаде», аналитическое покрытие компании на сегодняшний день, помимо Sberbank CIB (является частью блока «Корпоративный бизнес» «Сбербанка России»), также осущест

Питер Холовка возглавил отдел электронных систем торговли долговыми бумагами «Тройки Диалог» В рамках процесса интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог» Питер Холовка назначен управляющим директором, руководителем отдела электронных систем торговли долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами. Он присоединился к команде 10 с

Клиенты «Тройки Диалог» теперь могут приобретать и погашать инвестиционные паи фондов через интернет Компания «Тройка Диалог» расширила возможности своей системы электронного документооборота (СЭД), позво

«Тройка Диалог» назначила директора по инвестициям в ИТ и телеком Принадлежащая «Сбербанку» инвестиционная компания «Тройка Диалог» объявила о назначении нового управляющего директора, руководителя отдела по ра