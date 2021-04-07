Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз

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"Цифровая трансформация в условиях импортозамещения" Андрей Дмитриев, Управляющий директор, Дирекция трансформации клиентов CIB, Департамент ключевых клиентов Сбербанка на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Серова Елена 317 16
|Дворкович Аркадий 196 15
|Голосной Евгений 14 14
|Пачиков Степан 19 13
|Юхин Артем 15 12
|Путятинский Сергей 59 12
|Глазков Александр 64 11
|Мартынов Павел 0 10
|Фокин Валерий 6 10
|Белоусов Максим 73 10
|Сирота Юрий 43 10
|Буланцев Игорь 11 10
|Аитов Тимур 188 10
|Дьяченко Валерий 70 10
|Натрусов Артем 142 10
|Алешкин Сергей 8 10
|Трояновский Владимир 42 10
|Руднева Валентина 3 10
|Козак Николай 27 10
|Тараторин Александр 7 10
|Hope Paul - Хоуп Пол 14 10
|Ульихин Павел 8 10
|Дмитриев Андрей 7 10
|Дорофеев Дмитрий 7 10
|Сыцко Дмитрий 0 10
|Сафрыгин Егор 5 10
|Копысов Виталий 27 10
|Меденцев Константин 4 10
|Марковский Роман 17 10
|Пчелин Юрий 5 10
|Шанина Ирина 3 10
|Богданов Андрей 22 10
|Ступин Евгений 19 10
|Андрианов Павел 32 10
|Воронин Павел 14 10
|Лагунов Андрей 14 10
|Трапезин Владимир 21 10
|Емельченков Сергей 87 10
|Харитонов Денис 13 10
|Михалев Евгений 44 9
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
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