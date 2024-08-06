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Сбербанк запустил секцию межбанковской конверсии ― «Сбер ПУЛ» в SberCIB Terminal

Банки получили возможность использовать ликвидность межбанковского валютного рынка в SberCIB Terminal. Этот сервис популярной платформы поможет участникам проводить конверсионные операции в условиях ограниченных возможностей на бирже. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Банки теперь могут самостоятельно выставлять заявки на продажу и покупку валюты и следить за исполнением поручений в новой секции SberCIB Terminal для межбанковской конверсии ― «Сбер ПУЛ». В ней уже аккумулируется ликвидность не только Сбербанка, но и других участников рынка, а все заявки отображаются в обезличенном режиме.

Сделки в SberCIB Terminal дают банкам возможность гибкого управления открытой валютной позицией и ликвидностью. При этом Сбербанк, как якорный маркет-мейкер, имеющий достаточный объем ликвидности, выступает контрагентом по всем заключенным сделкам.

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Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка: «На валютном рынке сохраняется волатильность. Участники адаптируются к новой реальности, когда большая часть валютообменных операций переходит на внебиржевой рынок. Обновленный функционал SberCIB Terminal предоставил банкам доступ к валютной ликвидности не только «Сбера», но и других участников рынка, чтобы эффективнее проводить конверсионные операции. Это еще один шаг для стабилизации финансового рынка и укрепления финансовой безопасности страны».

SberCIB Terminal — платформа с информационно-аналитическими сервисами для финансовых институтов и корпоративных клиентов для заключения сделок на финансовых рынках в режиме онлайн. Работает с 2016 г. Платформа позволяет в том числе конвертировать валюту, проводить своп-сделки, поставочные и расчетные форварды, совершать сделки с валютами в режиме различных типов расчетов, размещать депозиты, неснижаемые остатки и совершать другие операции. Финансовые институты могут заключать сделки по договорам межбанковского кредитования, продавать и покупать драгоценные металлы по обезличенным металлическим счетам. Интегрированный в терминал новостной поток позволяет клиентам своевременно узнавать о последних событиях, а комментарии торговых десков и доступ к аналитике и прогнозам SberCIB Investment Research помогают оценить их влияние на финансовый рынок. Платформой уже воспользовалось 5 тыс. клиентов, включая более чем 100 банков из России и стран СНГ.

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