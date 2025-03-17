Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170991
ИКТ 13312
Организации 10446
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3405
Системы 25259
Персоны 73304
География 2770
Статьи 1511
Пресса 1201
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2590
Мероприятия 846

Зозуля Александр


17.03.2025 «Сбер» впервые предложил цифровой актив в секторе агрокультуры — ЦФА на индекс какао 1
06.08.2024 Сбербанк запустил секцию межбанковской конверсии ― «Сбер ПУЛ» в SberCIB Terminal 1
17.06.2024 Размещение свободных средств через сделку РЕПО стало доступно онлайн в «СберБизнес» 1
21.02.2024 Компании стали в два раза чаще открывать брокерские счета в Сбербанке 1
07.04.2021 Китайский банк Харбина присоединился к платформе для проведения валютных сделок SberCIB Terminal 1
27.01.2021 Сбербанк первым в России вошёл в список алгопровайдеров Bloomberg 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Зозуля Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 367 4
Harbin Bank - Банк Харбин 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4830 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4567 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4198 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7756 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4540 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5350 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15890 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31157 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5370 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67262 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12160 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 314 2
Apple iPhone 6 4862 1
Россия - РФ - Российская федерация 146214 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 1
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17217 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48525 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 95 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6215 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6206 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5000 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 958 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 173 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16478 1
Bloomberg 1301 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347184, в очереди разбора - 763629.
Создано именных указателей - 170991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще