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Зозуля Александр
Зозуля Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 6
|Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 367 4
|Harbin Bank - Банк Харбин 2 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4830 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4567 1
|Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 2
|Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 314 2
|Apple iPhone 6 4862 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146214 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 1
|Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17217 1
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