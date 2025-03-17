«Сбер» впервые предложил цифровой актив в секторе агрокультуры — ЦФА на индекс какао

«Сбер» представил первый цифровой финансовый актив, ЦФА, привязанный к международной цене какао через расчётный фьючерс на Мосбирже. Инвестировать в этот инструмент могут квалифицированные инвесторы — как частные лица, так и компании.

Такой ЦФА позволяет: получить доступ к международному рынку какао; защитить владельца от возможного ослабления рубля (в цену токена заложена валютная переоценка актива); участвовать в торгах с низким порогом входа ― каждый токен эквивалентен одному килограмму какао; хеджировать риски роста цен на какао для компаний, которые используют его в качестве сырья.

ЦФА выпускаются сроком до четырёх месяцев. Приобрести ЦФА на какао можно на платформе цифровых активов «Сбера» до 8 июля 2025 г. Доступен досрочный выход из сделки.

Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка, сказал: «Какао — это не только напиток, но и глобальный товарный актив, который пользуется устойчивым спросом и торгуется на биржах по всему миру. Поэтому мы разработали ЦФА на какао, сочетающий традиционную привлекательность сырьевых рынков и инновационные технологии. Наш продукт помогает инвесторам диверсифицировать активы и достигать финансовых целей».

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов происходят в информационной системе на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. Декларация о рисках, возникающих в сделках с ЦФА, размещена на сайте Сбербанка. С 17 марта 2022 г. «Сбер» включён Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.