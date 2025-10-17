Киберполиция предупредила россиян о мошеннической схеме с переводом денег на банковскую карту

Неожиданное зачисление денег на вашу банковскую карту не всегда является приятной случайностью, а может сигнализировать о вовлечении в мошенническую операцию, об этом 17 октября 2025 г. предупредили специалисты из российской киберполиции. В ведомстве пояснили, что преступники нередко используют такие переводы в качестве звена в отмывании незаконных доходов, либо, получив деньги обратно, прибегают к шантажу, обвиняя получателя в поддержке запрещенных экстремистских группировок.

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России в октябре 2025 г. предупредили граждан о схеме мошенников с переводом денег якобы ошибке, об этом пишет пресс-служба ведомства. Ведь злоумышленники используют такие операции для отмывания денег или последующего шантажа.

По информации сотрудников из управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД, злоумышленники в России могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств или после получения обратного перевода начать запугивать гражданина под предлогом финансирования террористических организаций.

Правоохранители рекомендуют при получении сообщения о неожиданном переводе сначала проверить баланс карты через официальное приложение банка или его сайт, CNews информировал откуда скачать мобильное приложение. Если деньги действительно поступили, не следует их тратить или пытаться вернуть по реквизитам, которые указали неизвестные.

Все операции по возврату ошибочных переводов нужно проводить только через банк, используя официальные процедуры. Некоторые банки имеют в своих приложениях специальную функцию для возврата ошибочных платежей. Рекомендуется сохранить переписку и звонки, связанные с переводом, так как они могут пригодиться при дальнейшем разбирательстве.

По информации УБК МВД, мошенники, маскируясь под популярные приложения — WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), Google Photos, TikTok, YouTube, — предлагают установить приложение, которое после активации получает доступ к SMS-сообщениям, журналам звонков, уведомлениям, системным данным и даже камерам.

«Эксперты фиксируют быстро эволюционирующую версию шпионского вредоносного программное обеспечение (ПО) Clayrat, распространяемую через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты», — сообщили в ведомстве.

Как отмечают специалисты по информационной безопасности (ИБ), Clayrat не просто следит — он распространяет себя. В 2025 г. он автоматически рассылает вредоносные ссылки всем контактам из адресной книги жертвы, превращая каждый зараженный телефон в точку распространения.

Эксперты по кибербезопасности УБК рекомендуют устанавливать приложения только из надежных источников, таких как официальный российский магазин RuStore, где каждое приложение проходит проверку безопасности на соответствие требованиям перед публикацией.

Откуда знают данные

Со слов ИТ-специалиста в ИБ-области Positive Technoligies Алексея Лукацкого, основной источник информации для любого бота по пробиву — это утечки, которые допускают крупные компании, имеющие доступ к личным данным россиян. «Они составляют львиную долю информации, которая попадает в такого рода ИТ-сервисы», — отметил он. Кроме того, личные данные могут попадать в подобные ИТ-сервисы из-за действий сотрудников государственных или коммерческих организаций, которые продают эту информацию, отметил Лукацкий. Ведь в 2025 г. некоторые недобросовестные сотрудники различных структур, которые в рамках своих служебных полномочий имеют доступ к достаточно чувствительной информации о гражданах, готовы за небольшую мзду эти данные продать.

По информации CNews, иногда такие ИТ-сервисы приобретают базы данных (БД) в даркнете, говорит специалист из группы анализа ИБ-угроз Positive Technologies Николай Чурсин. Базовая же информация берется из открытых источников — например, из социальных сетей. Чем больше уникальных данных обрабатывает ИТ-сервис, тем больше у него шансов выделиться среди других конкурентов на черном рынке. Отсюда простой вывод, меньше информации сливай в сеть — меньше на тебя вылезет при поиске.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).