Запугивание и шантаж
- Sextortion - Сексторшен - Сексуальное вымогательство
Шантаж с использованием интимных фото или видео жертвы
- Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание
- Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер
|23.01.2024
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Закон об оборотных штрафах за утечки персональных данных принят в первом чтении. Хакеры его ждали, чтобы начать крупный шантаж
ванной группы. Хакеры ждут этого закона Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского», считает, что злоумышленники ждут ввода оборотных штрафов для усиления своих переговорных позиций и шантажа компаний, чьи данные они смогли выкрасть. «В ходе расследований, которые мы провели в конце 2023 г. мы выяснили, что очень много информации, которая была украдена за весь прошедший год,
|19.01.2022
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Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать
Что такое шантаж? Итак, когда вам предъявляют определенные требования и угрожают распространить компром
|04.12.2012
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«Почта России»: шантаж со стороны «Внуково-Карго» поставил под угрозу доставку почты адресатам
возчику «ЮТэйр», чьим генеральным агентом является «Внуково-Карго». Момент, чтобы вынудить «Почту России» заплатить за одни и те же услуги дважды, был выбран с особым цинизмом: «Внуково-Карго» начала шантаж с началом предновогоднего пикового периода, когда объемы пересылаемых отправлений резко возросли, и федеральный почтовый оператор работает на пределе, чтобы обеспечить своевременную обра
|25.02.2010
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Подростка посадят на 15 лет за шантаж в социальной сети
Подростка из штата Висконсин суд приговорил к 15 годам тюремного заключения за шантаж своих одноклассников через социальную сеть Facebook. Как сообщает Associated Press, 19
|30.12.2002
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Спамеры вымогают деньги шантажом
ой вероятностью уже взяв кибершантаж себе на вооружение, мошенники еще неоднократно им воспользуются. Выход из такой ситуации только один — обратиться в правоохранительные органы, ведь статью за шантаж никто не отменял. Роман Горбенко / CNews.ru Еженедельные обозрения на CNews.ru Редакция готова рассмотреть к публикации материалы (статьи, описания систем/продуктов/услуг), подготовленны
Запугивание и шантаж и организации, системы, технологии, персоны:
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