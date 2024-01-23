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Запугивание и шантаж



23.01.2024 Закон об оборотных штрафах за утечки персональных данных принят в первом чтении. Хакеры его ждали, чтобы начать крупный шантаж

ванной группы. Хакеры ждут этого закона Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского», считает, что злоумышленники ждут ввода оборотных штрафов для усиления своих переговорных позиций и шантажа компаний, чьи данные они смогли выкрасть. «В ходе расследований, которые мы провели в конце 2023 г. мы выяснили, что очень много информации, которая была украдена за весь прошедший год,
19.01.2022 Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Что такое шантаж? Итак, когда вам предъявляют определенные требования и угрожают распространить компром
04.12.2012 «Почта России»: шантаж со стороны «Внуково-Карго» поставил под угрозу доставку почты адресатам

возчику «ЮТэйр», чьим генеральным агентом является «Внуково-Карго». Момент, чтобы вынудить «Почту России» заплатить за одни и те же услуги дважды, был выбран с особым цинизмом: «Внуково-Карго» начала шантаж с началом предновогоднего пикового периода, когда объемы пересылаемых отправлений резко возросли, и федеральный почтовый оператор работает на пределе, чтобы обеспечить своевременную обра
25.02.2010 Подростка посадят на 15 лет за шантаж в социальной сети

Подростка из штата Висконсин суд приговорил к 15 годам тюремного заключения за шантаж своих одноклассников через социальную сеть Facebook. Как сообщает Associated Press, 19
30.12.2002 Спамеры вымогают деньги шантажом

ой вероятностью уже взяв кибершантаж себе на вооружение, мошенники еще неоднократно им воспользуются. Выход из такой ситуации только один — обратиться в правоохранительные органы, ведь статью за шантаж никто не отменял. Роман Горбенко / CNews.ru Еженедельные обозрения на CNews.ru Редакция готова рассмотреть к публикации материалы (статьи, описания систем/продуктов/услуг), подготовленны

Публикаций - 110, упоминаний - 113

Запугивание и шантаж и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 15
Microsoft Corporation 24624 9
Telegram Group 1983 7
Google LLC 11775 6
Yandex - Яндекс 7339 5
Apple Inc 12100 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
InfoWatch - Инфовотч 1014 4
EA - BioWare 196 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 102 4
Cyanide Studio 36 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
GitHub 814 3
Cisco Systems 5114 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
PayPal 654 2
ESET - ESET Software 1133 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
8213 2
Oracle Corporation 6687 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Sophos - SophosLabs 414 2
Lenovo Motorola 3501 2
ДиалогНаука 251 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Autodesk 608 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 2
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 49 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
X Corp - Twitter 2845 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Unsplash 762 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Евросеть 1404 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 2
Шереметьево Карго СВХ - склад временного хранения 11 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Почта России ПАО 2112 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Альфа-Банк 1769 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
LEGO 244 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 53 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
eBay Inc 1619 1
Астория 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 9 1
American Express - Amex 328 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Судебная власть - Judicial power 2309 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
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