Запугивание и шантаж

Закон об оборотных штрафах за утечки персональных данных принят в первом чтении. Хакеры его ждали, чтобы начать крупный шантаж ванной группы. Хакеры ждут этого закона Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского», считает, что злоумышленники ждут ввода оборотных штрафов для усиления своих переговорных позиций и шантажа компаний, чьи данные они смогли выкрасть. «В ходе расследований, которые мы провели в конце 2023 г. мы выяснили, что очень много информации, которая была украдена за весь прошедший год,

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