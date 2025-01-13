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Индексная книга (каталог) CNews*
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Избаенков Артем



13.01.2025 ГК «Солар» запустила функцию переноса сайтов СМБ с Cloudflare на Solar Space 1
28.12.2024 Сервисы доставки, салоны красоты и отели в фокусе киберпреступников в новогодние праздники 1
15.10.2024 Малый и средний бизнес под DDoS-атаками по всей России 1
07.10.2024 «Солар»: хакеры стали чаще атаковать малый и средний бизнес в российских региона 1
10.09.2024 «Сколково»: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Главные тренды в контексте кибербезопасности 1
09.09.2024 ГК «Солар»: Число DDoS-атак на Юг России за год выросло в 3,5 раза 1
09.09.2024 ГК «Солар»: хакеры перешли на мультивекторные DDoS-атаки 1
09.09.2024 «Солар» выходит на защиту СМБ: запущена облачная платформа Solar Space для защиты веб-ресурсов среднего и малого бизнеса 1
16.04.2024 ГК «Солар»: Москва, Поволжье и Урал стали лидерами по числу DDoS-атак в I квартале 2024 года 1
16.04.2024 ГК «Солар»: за год количество DDoS-атак на отрасль энергетики выросло почти в 10 раз 1
17.11.2023 «Edgeцентр»: больше трети россиян не чувствуют себя в безопасности в Сети 1
13.04.2023 Резидент «Сколково» отразил рекордную по длительности и мощности DDoS-атаку 1
05.07.2019 ServicePipe расширила спектр услуг в области защиты от DDoS-атак 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Избаенков Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 8
EdgeЦентр - ЭджЦентр 20 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
Телеком Биржа 18 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 69 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Beorg - Биорг 112 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Vocord - Вокорд 183 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
ЦРТ Инновации 70 1
С-Инновации 45 1
Ростелеком 9700 1
Telegram Group 1983 1
ИКС 318 1
Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 1
ЯКласс 68 1
Рапид Био 101 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 13
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 7
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Hacktivism - Хактивизм 188 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 68 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 2
Кибербезопасность - DoS SYN Flood - разновидность сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 29 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
NetPC - Network Computer - Сетевой компьютер 33 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 283 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space 9 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Телеком Биржа - ServicePipe DDoS Pack 2 1
TB Cirex Jet Net 3 1
Apple iPhone 6 4862 1
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 10 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
FreePik 980 1
Вахтин Александр 8 1
Андриянова Ольга 7 1
Смирнов Игорь 15 1
Бортников Александр 24 1
Батранков Денис 8 1
Бирюков Игорь 8 1
Пашков Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 2
Израиль 2730 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Ливан - Ливанская Республика 189 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 716 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
Известия ИД 624 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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