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Path Traversal уязвимость "выход за пределы назначенного каталога"



03.02.2025 Bi.Zone: доля разведывательных атак с целью поиска уязвимостей сайтов выросла на 220% 1
09.12.2024 «Солар»: более четверти всех кибератак в мире нацелены на российскую инфраструктуру 1
16.10.2024 «Солар» запустил сервис защиты веб-приложений для среднего бизнеса 1
15.10.2024 Малый и средний бизнес под DDoS-атаками по всей России 1
11.06.2024 Эксперт Positive Technologies помог устранить критически опасные уязвимости в системе мониторинга инфраструктуры Pandora FMS 1
14.05.2024 Два гиперпопулярных приложения под Android «слепо доверяли» входящим файлам 1
12.03.2024 Bi.Zone WAF защищает от уязвимостей в JetBrains TeamCity 1
19.01.2023 Правительство Магаданской области использует сервисы «Ростелеком-Солар» для защиты от DDoS- и веб-атак 1
13.09.2022 Positive Technologies выявила опасную уязвимость в популярной CRM-системе 1
06.10.2021 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
02.08.2021 Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare 1
12.08.2020 Citrix устранила уязвимость в системе управления корпоративной мобильностью XenMobile, обнаруженную Positive Technologies 1
05.08.2020 Компьютер под Linux можно захватить с помощью популярного архиватора 1
28.07.2020 Dell EMC устранил уязвимость в серверном контроллере удаленного доступа iDRAC, выявленную Positive Technologies 1
05.06.2020 Критические «баги» в Zoom позволяют взламывать ПК собеседника 1
30.12.2019 Неизвестные выводят из строя устройства Cisco с помощью старого «бага» 1
15.06.2018 Исследование Positive Technologies: киберпреступники могут похитить персональные данные пользователей 44% веб-приложений 1
20.04.2017 Oracle поставила мировой рекорд по закрытию «дыр» в ПО 1
28.10.2013 45% веб-ресурсов крупнейших российских компаний имеют критические уязвимости 1
26.06.2012 Сколько дыр в современном ПО? Обзор актуальных сетевых угроз 1
07.12.2011 В продуктах SAP обнаружены 8 уязвимостей различной степени критичности 1
28.05.2010 Бизнес под ударом: веб-приложения остаются "дырявыми" 1
19.02.2009 Positive Technologies: 83% сайтов имеют критичные уязвимости 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Path Traversal и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1191 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1405 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 925 4
Microsoft Corporation 24642 2
Nginx - Энджайникс 167 2
Google LLC 11791 2
Dell EMC 5032 1
Citrix Systems 813 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
Fortinet 388 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Adobe Systems 1550 1
BlackMatter - Хакерская группировка 12 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Cisco Systems 5116 1
Cloudflare 107 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
GitHub 824 1
SAP SE 5280 1
Oracle Corporation 6698 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
ASoft - АСофт 10 1
Цифра ГК 2433 1
Ростелеком 9715 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Cisco Talos 42 1
Fastly 11 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 109 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
JetBrains 66 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 309 1
Xiaomi 1739 1
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 3 1
SolidSoft - СолидСофт 20 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Lockheed Martin 756 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Colonial Pipeline 33 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Unsplash 790 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1135 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 21
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6140 21
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12648 9
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3103 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1980 6
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 429 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11002 5
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1098 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4086 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2222 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12553 4
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 4
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Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 836 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 841 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 3
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 192 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16163 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3756 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1662 2
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 22 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3059 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 503 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20661 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3867 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6409 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1729 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 773 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2544 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7596 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4460 18
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 5
Linux OS 9972 3
JavaScript - JS - язык программирования 1192 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 2
Google Android 14016 2
Microsoft Windows 15686 2
Oracle Java - язык программирования 3082 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 573 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 106 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 526 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 2
Linux KDE Plasma 225 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Kubuntu Focus 22 1
SUSE openSUSE 92 1
GZIP - GNU Zip 29 1
Dell EMC iDRAC - Dell EMC integrated Dell Remote Access Controller - интегрированный контроллер удаленного доступа - DRAC - Dell Remote Assistant Card 15 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Google Picasa Web Albums 156 1
Apple macOS 2067 1
Google YouTube - Видеохостинг 2753 1
Microsoft Office 3739 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Google Chrome - браузер 1565 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 1
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 32 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Fortinet FortiOS 36 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 147 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
Google Gmail 947 1
Apple Safari - браузер 856 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 1
Мельникова Анастасия 376 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Пашков Алексей 14 2
Залманов Дмитрий 22 1
Каталков Дмитрий 3 1
Ермолов Марк 10 1
Медов Андрей 6 1
Лаврентьев Павел 9 1
Краснов Виталий 8 1
Кузнецов Дмитрий 67 1
Федоров Александр 21 1
Поляков Александр 53 1
Гвоздев Дмитрий 128 1
Ким Наталья 4 1
Мироненко Дмитрий 7 1
Hickey Matthew - Хики Мэттью 3 1
Павлов Никита 72 1
Кигурадзе Георгий 2 1
Избаенков Артем 13 1
Аюпов Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 2
Канада 4887 2
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Румыния 729 1
Иран - Исламская Республика Иран 1084 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 719 1
Италия - Итальянская Республика 4355 1
Германия - Федеративная Республика 12692 1
Франция - Французская Республика 7854 1
Россия - ДФО - Магаданская область 422 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1148 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 267 1
Украина 7617 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 1
Индия - Bharat 5456 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1735 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 1
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Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
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DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 418 1
Паспорт - Паспортные данные 2514 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 111 1
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Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибернетическая война 140 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 1
Запугивание и шантаж 112 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
BleepingComputer - Издание 340 2
FT - Financial Times 1224 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
NYT - The New York Times 1054 1
Reddit 313 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
The Guardian - Британская газета 361 1
ThreatPost 9 1
Известия ИД 628 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 99 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1338362, в очереди разбора - 771180.
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