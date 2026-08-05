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Cloudflare Workers

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.08.2026 «Лаборатория Касперского обнаружила более 390 тысяч фишинговых атак с использованием облачных платформ за последний год 1
02.08.2021 Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare 1
20.07.2021 Бессерверные вычисления: хайп или новая парадигма облачного бизнеса? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Cloudflare Workers и организации, системы, технологии, персоны:

Cloudflare 172 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Selectel - Селектел 543 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24387 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10186 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7587 1
FaaS - Function as a service - Функция как услуга 10 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13296 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 119 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 274 1
BaaS - Backend as a service 158 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3201 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2778 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33466 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 621 1
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 87 1
Repository - Репозиторий 1171 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 190 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1983 1
Path Traversal - уязвимость "выход за пределы назначенного каталога" 35 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53819 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34941 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18109 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 449 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13115 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5197 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10667 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1402 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2351 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36158 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6563 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26196 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12231 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18015 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1256 1
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 1
Pinterest 84 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 1
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 1
NetApp VDMS - NetApp Virtual Desktop Management Service - NetApp VDS - NetApp Virtual Desktop Service 9 1
Apache OpenWhisk 2 1
Amazon Web Services - AWS Lambda 5 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 630 1
FastlyCDN 2 1
Google Cloud Platform - GCP 382 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
NetApp Spot Ocean - NetApp Spot PC - NetApp Spot Storage 4 1
Microsoft Azure 1526 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 166047 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27275 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 593 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53425 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16043 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1396 1
The Guardian - Британская газета 406 1
FT - Financial Times 1295 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 1
NYT - The New York Times 1099 1
Reddit 397 1
Gartner - Гартнер 3658 1
IDC - International Data Corporation 4974 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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