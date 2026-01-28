Получите все материалы CNews по ключевому слову
Vercel Zeit
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|28.01.2026
|Хакеры КНДР начали использовать Microsoft Visual Studio Code для атак на программистов 2
|30.11.2021
|Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии России за ноябрь 2021 года 1
Vercel и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415421, в очереди разбора - 727392.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.