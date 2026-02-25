Сверхпопулярная открытая библиотека JavaScript обрела независимость от ИТ-гиганта, которого ненавидят программисты

Meta* отпускает React

Корпорация Meta* передала контроль над популярнейшим фронтенд-фреймворком React организации React Foundation, пишет The Register.

React Foundation – это независимая организация, созданная при поддержке Linux Foundation, некоммерческого консорциума развития Linux. Создание организации было анонсировано в октябре 2025 г.

Среди ее учредителей – Amazon, международный разработчик ПО на заказ Callstack, создатель платформы разработки мобильных приложений Expo.dev (React Native), китайский технологический гигант Huawei, корпорация Microsoft, польский разработчик мобильных приложений Software Mansion, платформа разработки веб-приложений Vercel, а также сама Meta*.

React – JavaScript-библиотека, предназначенная для разработки пользовательских интерфейсов –как для веб-приложений, так и нативных под Android, iOS и Windows (React Native). Код библиотеки является открытым и распространяется на условиях свободной лицензии MIT. Репозиторий проекта расположен на хостинге ИТ-проектов GitHub.

Фреймворк React теперь будет развиваться под управлением React Foundation

«Отцом» React считается Джордан Валке (Jordan Walke), который разработал фреймворк для внутренних нужд Meta* (тогда – Facebook**). С 2011 г. он использовался для отображения информации в новостных лентах принадлежащих компании Facebook** и Instagram*** без обновления веб-страницы. В дальнейшем, покинув пределы Meta*, библиотека приобрела огромную популярность.

«React стал критичным элементом цифровой инфраструктуры современного веба и не только, – заявил Сет Вебстер (Seth Webster), исполнительный директор React Foundation. – Создав React Foundation под эгидой Linux Foundation, мы обеспечиваем сильный и динамично развивающийся React на десятилетия вперед – руководствуясь открытым подходом к управлению и совместной ответственностью глобального сообщества, которое ежедневно трудится над его развитием».

Чем будет заниматься React Foundation

React Foundation теперь будет курировать проекты React, React Native и JSX. Meta* эти проекты больше не принадлежат, хотя корпорация и продолжит участвовать в его судьбе. Руководство React Foundation будет сформировано из числа представителей компаний-учредителей.

В организации появится техническая структура управления, определяющая вектор развития React и не зависящая от руководства React Foundation. В организации уверяют, что эта структура, формат которой предстоит определить, будет учитывать мнение мейнтейнеров и программистов, работающих над React и смежными проектами.

React Foundation также займется организацией конференций React Conf, а также созданием программ поддержки экосистемы React.

Популярность фреймворка

Как отмечает The Register, на сегодняшний день React – самый популярный фронтенд-фреймворк для JavaScript.

По данным авторитетного опроса The State of JavaScript за 2025 г., React использует 85% JavaScript-программистов, занятых во фронтенд-разработке. С 2016 г. этот показатель демонстрирует рост. На долю Vue.js в 2025 г. пришлось 52%, Angular хотя бы в одном своем проекте использовали 48%.

React иногда критикуют за сложность, невыдающуюся производительность работы.

Вопросы лицензирования и взаимоотношений с сообществом

Управление проектами с открытым исходным кодом Meta*, как отмечает The Register, давалось нелегко, в том числе из-за того, что у корпорации никак не получалось установить дружественные и доверительные отношения с сообществом.

У отдельных его представителей резкое отторжение вызывает политика управления социальными сетями Meta*, которые зарабатывают на рекламе и не брезгуют ничем, в том числе эксплуатацией ненависти – все ради удержания внимания аудитории.

Кроме того, крупные технологические компании иногда опасаются внедрения открытого ПО в свои проекты, направление развития которого единолично определяет один из конкурентов. Поэтому после открытия кода программного инструмента некоторые компании считают правильным и в конечном счете выгодным для себя – передать контроль над ним независимой организации.

Пример такого проекта – Kubernetes, который был создан Google, а позднее, в 2015 г., перешел под крыло Cloud Native Computing Foundation. Да и сама Meta* ранее поступала подобным образом, в частности, с популярным Python-фреймворком для глубинного обучения PyTorch, от которого корпорация дистанцировалась в 2022 г.

Код библиотеки React был открыт в мае 2013 г. на условиях свободной лицензии Apache License 2.0. Однако с выходом React 0.12.00 лицензия была изменена на BSD-подобную, в тексте которой имелась отсылка к специальному текстовому файлу PATENTS, в котором оговаривались условия предоставления сторонним разработчикам прав на использование патентов Meta*, связанных с React. В частности, корпорация оставляла за собой право без уведомления расторгать лицензионное соглашение в случае предъявления ей или ее «дочкам» каких-либо претензий в патентной сфере со стороны лицензиата.

Новая политика лицензирования кода вызвала бурную дискуссию в рядах участников сообщества React. Многие из них сочли дальнейшее использование фреймворка рискованным. Отдельные организации вроде Apache Software Foundation и Automattic (WordPress.com) запретили использование React в проектах, развивающихся под их эгидой.

В сентябре 2017 г. с выходом версии 16.0.0 React был перелицензирован на условиях MIT, которая считается свободной.

Критическая уязвимость во фреймворке

В 2025 г. была обнаружена уязвимость React2Shell, приводящая к удаленному выполнению кода и затрагивающая три пакета фреймворка React: react-server-dom-webpack, react-server-dom-parcel и react-server-dom-turbopack. Уязвимости был присвоен идентификатор CVE-2025-55182, ее отнесли к разряду критических с оценкой 10 по шкале CVSS.

*Корпорация Meta Platforms признана властями РФ экстремистской организацией и запрещена

** Социальная сеть Facebook принадлежит Meta Platforms*, заблокирована на территории РФ

*** Социальная сеть Instagram принадлежит Meta Platforms*, заблокирована на территории РФ