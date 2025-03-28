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IDE Integrated Drive Electronics Параллельный интерфейс подключения накопителей EIDE Enhanced IDE
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.03.2025
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«Амур» «Микрона» в среде Arduino IDE: «Элрон» реализовал поддержку платы Старт-MIK32 с «Амуром» в BSP
В новом релизе пакета Board Support Package (BSP) для Arduino IDE «Элрон», отечественный разработчик и производитель электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка, добавил поддержку отладочной платы «Cтарт-
|23.10.2024
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Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ
ще в 2022 году компания ушла из России, закрыв возможность приобретать новые лицензии на свои продукты. Самым болезненным оказалось невозможность приобрести новые лицензии на IntelliJ IDEA Ultimate - IDE, использующуюся для разработки на Java и Spring Boot. По оценкам, до 2022 года ей пользовались до 200 000 российских разработчиков. Тем не менее, до недавнего времени опции еще оставались.
|27.06.2024
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Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом
Giga IDE позволяет вести разработку на популярных языках программирования, обеспечивает совместимость с востребованными плагинами, а также привычный пользовательский опыт. Встроенный в среду ИИ-асси
|15.09.2023
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В PT Application Inspector появилась поддержка интегрированных сред разработки
ю системы анализа защищенности кода приложений PT Application Inspector — 4.5. Ключевыми изменениями с момента запуска четвертой версии продукта стали интеграция со средами разработки, добавление Web IDE и сканирующего агента для ОС Linux, возможность переключения интерфейса на темную тему и новый редактор правил поиска по шаблонам. По данным исследования «Центра стратегических разработок»,
|13.07.2021
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Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками
пуске первого кандидата в релизы (rc1) ядра Linux версии 5.14. Одним из наиболее заметных изменений в нем стало исключение устаревшего драйвера, который обеспечивает поддержку устройств с интерфейсом IDE/PATA (legacy IDE driver support). PATA (ATA или IDE) – параллельный интерфейс подключения накопителей информации – жестких дисков, дисководов гибких дисков и оптических привод
|04.04.2014
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Вышла новая версия NetBeans IDE с полной поддержкой Java 8
Корпорация Oracle выпустила новую версию NetBeans Integrated Development Environment (IDE). Интегрированная среда разработки версии 8.0 позволяет разработчикам использовать новейшие функциональные возможности Java Platform, Standard Edition (Java SE) 8 и Java Platform, Micro Edi
|18.03.2013
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Вышла интегрированная среда разработки NetBeans IDE 7.3 с поддержкой HTML5
Корпорация Oracle объявила о доступности новой версии интегрированной среды разработки NetBeans Integrated Development Environment (IDE) 7.3. Обновленная NetBeans IDE предлагает передовые средства разработки HTML5, JavaScript и CSS для более простого и быстрого создания функционально богатых мобильных и веб-приложени
|03.02.2012
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Oracle выпустила NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0
Корпорация Oracle сообщила о выпуске новой версии свободно распространяемой, открытой (open source) интегрированной среды разработки NetBeans Integrated Development Environment (IDE) — NetBeans IDE 7.1. NetBeans IDE 7.1 доступна для операционных платформ Oracle Solaris, Oracle Linux, Mac, Windows и других дистрибутивов Linux. Платформа NetBeans позволяет
|10.11.2011
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Oracle выпустила бета-версию NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0
Корпорация Oracle на конференции JavaOne 2011, прошедшей в Сан-Франциско, объявила о доступности версии NetBeans Integrated Development Environment (IDE) 7.1 Beta. В настоящее время в среде NetBeans IDE работает более миллиона активных пользователей, все больше разработчиков выбирают ее для быстрого создания настольных, веб- и мобиль
|18.05.2011
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Oracle выпустила NetBeans IDE 7.0 с поддержкой JDK 7
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии открытой (open source) интегрированной среды разработки (IDE) NetBeans IDE 7.0. NetBeans IDE версии 7.0 предоставляет языковую поддержку для следующего выпуска пакета JDK 7, в настоящее время доступного в виде Developer Preview, обеспеч
|10.03.2011
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VMware обзавелась собственной “облачной” IDE
aker фреймворка Spring, который также принадлежит VMware. Таким образом, в портфеле компании уже имеется как собственная технология разработки, так и собственная интегрированная среда веб-разработки (IDE), не говоря уже о представленном ранее “облачном” инструменте для организации инфраструктуры разработки облачных приложений и коллективной работы программистов Code2Cloud. WaveMaker ориенти
|23.06.2010
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Oracle выпустила NetBeans IDE 6.9 с расширенной поддержкой JavaFX и OSGi
Корпорация Oracle объявила о выпуске интегрированной среды разработки NetBeans Integrated Development Environment (IDE) 6.9. Новая версия включает такие нововведения, как JavaFX Composer, визуальный редактор и инструмент компоновки и отладки для создания приложений JavaFX, говорится в сообщении Oracle. С по
|17.12.2008
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TRENDnet представил преобразователь интерфейса IDE в SATA
Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представил TU-IDES - преобразователь интерфейса IDE в SATA, который позволяет подключать IDE-устройства типа приводов CD, DVD и жестких дисков к порту Serial ATA на материнской плате компьютера. TU-IDES Необходимо просто присоединить
|21.11.2008
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Холдинг IDE Group запустил рекрутинговый портал в Украине
Британский холдинг IDE Group запустил в Украине портал по поиску работы Trud.ua. Специфика проекта заключается в том, что он создан на основании платформы Jobtonic.com, признанной наиболее инновационным проектом
|25.10.2007
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IDE Group приобрел украинский сайт Price.ua
Британский ИТ-холдинг IDE Group приобрел один из крупнейших украинских сайтов сравнения цен на различные товары Price.ua. Об этом сообщает пресс-служба IDE Group. Финансовые условия сделки не раскрываются. По
|24.09.2007
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CodeGear анонсирует 3rdRail: IDE для Ruby on Rails
Компания CodeGear, специализирующаяся в области инструментов для разработчиков ПО, объявила сегодня о выходе новой интегрированной среды разработки (IDE) для Ruby on Rails (RoR), Open Source фреймворка, разработанного на языке Ruby. «Новый продукт 3rdRail IDE от CodeGear представляет собой важный этап в развитии инструментов для Ruby
|10.08.2007
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Официально: Seagate не прекращает выпуск IDE-приводов
Компания Seagate официально опровергает информацию о том, что она прекращает производство IDE-приводов с интерфейсом PATA. Напомним, в конце июля на ряде ресурсов, в том числе и на CNews, появилась новость о том, что Seagate к концу года прекращает производство винчестеров IDE
|25.07.2007
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Seagate прекращает производство IDE-приводов
Компания Seagate сворачивает производство жестких дисков с интерфейсом IDE (P-ATA). К концу года почти все винчестеры компании будут оснащаться последовательным интерфейсом SATA, сообщает The Inquirer. Таким образом, стандарт IDE (Integrated Device Electron
|04.03.2004
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Выходит новая универсальная среда разработки ПО под встраиваемые ОС
Компания Wind River, производитель средств разработки ПО встраиваемых 32-разрядных микропроцессорных систем, объявила о планах выпуска универсальной интегрированной среды разработки WindPower IDE версия 2. Интегрированная среда разработки WindPower IDE 1.x, выпускаемая в настоящее время, предназначена для разработки ПО под компьютерные системы, не содержащие ОС. Новая версия
|14.07.2003
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4PDA2+V2.0 - новое поколение материнских плат EPoX на чипсете 865PE
рки системы простым и интуитивным. Например, чтобы воспользоваться преимуществами двухканальной памяти DDR, пользователю достаточно вставить модули в слоты DIMM одинакового цвета. А желтые коннекторы IDE совпадают по цвету с круглыми IDE-кабелями в комплекте. Также цветовую маркировку имеют контакты коннектора передней панели корпуса. Плата 4PDA2+ V2.0 сохранила уровень производитель
|02.07.2003
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Iomega вышла на рынок DVD-устройств
Компания Iomega выпустила на рынок внутренний дисковод Iomega Dual DVD с интерфейсом EIDE/ATAPI. Dual DVD EIDE/ATAPI Drive является первым накопителем в линейке DVD-устройств Iomega и ориентирован на пользователей, работающих с видео-, аудио- и фотофайлами. Дисковод подд
|23.06.2003
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EpoX представляет новые материнские платы на чипсетах от VIA
лата EP-P4X400A/D поддерживает процессоры Intel Pentium 4 с тактовой частотой 3,0+ ГГц, шиной 533 МГц и технологией Hyper-Threading. Плата EP-P4X400A оборудована пятью слотами PCI, двумя котроллерами IDE, шестью портами USB 2.0, адаптером 10/100 Ethernet LAN и интегрированным шестиканальным аудиокодеком. Вся линейка материнских плат EpoX на чипсетах от VIA Плата EP-PT800 EP-PT800I EP-P4X400
|05.08.2002
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Western Digital выпустила IDE винчестер объемом 200 Гб
На прошлой неделе Western Digital начала поставки IDE-винчестеров сверхбольшой ёмкости: от 120 до 200 Гб. По этому показателю компания опередила Maxtor, которая поставляла винчестеры ёмкостью 160 Гб. Стоит отметить, что Western Digital являетс
|22.10.2001
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ALi представила IDE-контроллер с поддержкой USB 2.0
Компания Acer Laboratories (ALi) анонсировала высокоинтегрированный IDE-контроллер под кодовым номером M5621, совместимый со спецификацией USB 2.0.Стандарт USB 2.0, который так активно продвигает Intel, имеет серьезные преимущества над своим предшественником, U
|04.01.2001
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Gigabyte выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD-760 с контроллером IDE RAID
Компания Gigabyte сообщила о выпуске новой материнской платы GA-7DXR на чипсете AMD-760 с контроллером IDE RAID. Плата выполнена в стандарте ATX и предназначена для работы с процессорами AMD Athlon и AMD Duron с разъемом Socket A. GA-7DXR поддерживает процессоры AMD Athlon с системной шиной 266
|04.12.2000
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Promise выпустит новый контроллер IDE RAID
Компания Promise подготовила к выпуску FastTrack100GX - контроллер стандарта IDE RAID. Как и предыдущие контроллеры этой компании, FastTrack100GX поддерживает работу с 64-битной 66 МГц шиной PCI. Плата оборудована двумя новыми чипами производства Promise (PDC20270), каж
|18.12.1998
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Promise Technology предлагает набор для решения проблемы нехватки разъемов интерфейса IDE для накопителей
омпания Promise Technology предлагает набор, способный решить проблему нехватки разъемов интерфейса IDE для накопителей. Набор Xconnect позволяет подключить обычный жесткий диск как внешнее уст
IDE и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1784 8
|Inquirer 463 4
|Infosan 75 4
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 3
|X-Bit Labs 83 3
|TechRadar 97 2
|ExtremeTech 40 2
|ZDnet 663 2
|Tom’s Hardware 600 2
|DigiTimes - Издание 1331 2
|Liliputing 76 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Phoronix 59 1
|Hacker News 92 1
|Android Authority 62 1
|Android Headline 14 1
|Newsweek 39 1
|CNX Software 18 1
|ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
|DailyTech 96 1
|Silicon 494 1
|Vnunet 224 1
|Computer Weekly 376 1
|VNUNet.com 214 1
|Hot Hardware - HotHardware 29 1
|AIN.UA 103 1
|Hardware Zone 20 1
|Industrial Computer News 3 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Reddit 398 1
|Bloomberg 1627 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|AnandTech 73 1
|Wired - Издание 276 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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