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IDE Integrated Drive Electronics Параллельный интерфейс подключения накопителей EIDE Enhanced IDE



13.07.2021 Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками

пуске первого кандидата в релизы (rc1) ядра Linux версии 5.14. Одним из наиболее заметных изменений в нем стало исключение устаревшего драйвера, который обеспечивает поддержку устройств с интерфейсом IDE/PATA (legacy IDE driver support). PATA (ATA или IDE) – параллельный интерфейс подключения накопителей информации – жестких дисков, дисководов гибких дисков и оптических привод
04.04.2014 Вышла новая версия NetBeans IDE с полной поддержкой Java 8

Корпорация Oracle выпустила новую версию NetBeans Integrated Development Environment (IDE). Интегрированная среда разработки версии 8.0 позволяет разработчикам использовать новейшие функциональные возможности Java Platform, Standard Edition (Java SE) 8 и Java Platform, Micro Edi
18.03.2013 Вышла интегрированная среда разработки NetBeans IDE 7.3 с поддержкой HTML5

Корпорация Oracle объявила о доступности новой версии интегрированной среды разработки NetBeans Integrated Development Environment (IDE) 7.3. Обновленная NetBeans IDE предлагает передовые средства разработки HTML5, JavaScript и CSS для более простого и быстрого создания функционально богатых мобильных и веб-приложени
03.02.2012 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0

Корпорация Oracle сообщила о выпуске новой версии свободно распространяемой, открытой (open source) интегрированной среды разработки NetBeans Integrated Development Environment (IDE) — NetBeans IDE 7.1. NetBeans IDE 7.1 доступна для операционных платформ Oracle Solaris, Oracle Linux, Mac, Windows и других дистрибутивов Linux. Платформа NetBeans позволяет

10.11.2011 Oracle выпустила бета-версию NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0

Корпорация Oracle на конференции JavaOne 2011, прошедшей в Сан-Франциско, объявила о доступности версии NetBeans Integrated Development Environment (IDE) 7.1 Beta. В настоящее время в среде NetBeans IDE работает более миллиона активных пользователей, все больше разработчиков выбирают ее для быстрого создания настольных, веб- и мобиль
18.05.2011 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.0 с поддержкой JDK 7

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии открытой (open source) интегрированной среды разработки (IDE) NetBeans IDE 7.0. NetBeans IDE версии 7.0 предоставляет языковую поддержку для следующего выпуска пакета JDK 7, в настоящее время доступного в виде Developer Preview, обеспеч
10.03.2011 VMware обзавелась собственной “облачной” IDE

aker фреймворка Spring, который также принадлежит VMware. Таким образом, в портфеле компании уже имеется как собственная технология разработки, так и собственная интегрированная среда веб-разработки (IDE), не говоря уже о представленном ранее “облачном” инструменте для организации инфраструктуры разработки облачных приложений и коллективной работы программистов Code2Cloud. WaveMaker ориенти
23.06.2010 Oracle выпустила NetBeans IDE 6.9 с расширенной поддержкой JavaFX и OSGi

Корпорация Oracle объявила о выпуске интегрированной среды разработки NetBeans Integrated Development Environment (IDE) 6.9. Новая версия включает такие нововведения, как JavaFX Composer, визуальный редактор и инструмент компоновки и отладки для создания приложений JavaFX, говорится в сообщении Oracle. С по
17.12.2008 TRENDnet представил преобразователь интерфейса IDE в SATA

Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представил TU-IDES - преобразователь интерфейса IDE в SATA, который позволяет подключать IDE-устройства типа приводов CD, DVD и жестких дисков к порту Serial ATA на материнской плате компьютера. TU-IDES Необходимо просто присоединить

21.11.2008 Холдинг IDE Group запустил рекрутинговый портал в Украине

Британский холдинг IDE Group запустил в Украине портал по поиску работы Trud.ua. Специфика проекта заключается в том, что он создан на основании платформы Jobtonic.com, признанной наиболее инновационным проектом

25.10.2007 IDE Group приобрел украинский сайт Price.ua

Британский ИТ-холдинг IDE Group приобрел один из крупнейших украинских сайтов сравнения цен на различные товары Price.ua. Об этом сообщает пресс-служба IDE Group. Финансовые условия сделки не раскрываются. По
24.09.2007 CodeGear анонсирует 3rdRail: IDE для Ruby on Rails

Компания CodeGear, специализирующаяся в области инструментов для разработчиков ПО, объявила сегодня о выходе новой интегрированной среды разработки (IDE) для Ruby on Rails (RoR), Open Source фреймворка, разработанного на языке Ruby. «Новый продукт 3rdRail IDE от CodeGear представляет собой важный этап в развитии инструментов для Ruby
10.08.2007 Официально: Seagate не прекращает выпуск IDE-приводов

Компания Seagate официально опровергает информацию о том, что она прекращает производство IDE-приводов с интерфейсом PATA. Напомним, в конце июля на ряде ресурсов, в том числе и на CNews, появилась новость о том, что Seagate к концу года прекращает производство винчестеров IDE

25.07.2007 Seagate прекращает производство IDE-приводов

Компания Seagate сворачивает производство жестких дисков с интерфейсом IDE (P-ATA). К концу года почти все винчестеры компании будут оснащаться последовательным интерфейсом SATA, сообщает The Inquirer. Таким образом, стандарт IDE (Integrated Device Electron
04.03.2004 Выходит новая универсальная среда разработки ПО под встраиваемые ОС

Компания Wind River, производитель средств разработки ПО встраиваемых 32-разрядных микропроцессорных систем, объявила о планах выпуска универсальной интегрированной среды разработки WindPower IDE версия 2. Интегрированная среда разработки WindPower IDE 1.x, выпускаемая в настоящее время, предназначена для разработки ПО под компьютерные системы, не содержащие ОС. Новая версия

14.07.2003 4PDA2+V2.0 - новое поколение материнских плат EPoX на чипсете 865PE

рки системы простым и интуитивным. Например, чтобы воспользоваться преимуществами двухканальной памяти DDR, пользователю достаточно вставить модули в слоты DIMM одинакового цвета. А желтые коннекторы IDE совпадают по цвету с круглыми IDE-кабелями в комплекте. Также цветовую маркировку имеют контакты коннектора передней панели корпуса. Плата 4PDA2+ V2.0 сохранила уровень производитель
23.06.2003 EpoX представляет новые материнские платы на чипсетах от VIA

лата EP-P4X400A/D поддерживает процессоры Intel Pentium 4 с тактовой частотой 3,0+ ГГц, шиной 533 МГц и технологией Hyper-Threading. Плата EP-P4X400A оборудована пятью слотами PCI, двумя котроллерами IDE, шестью портами USB 2.0, адаптером 10/100 Ethernet LAN и интегрированным шестиканальным аудиокодеком. Вся линейка материнских плат EpoX на чипсетах от VIA Плата EP-PT800 EP-PT800I EP-P4X400
05.08.2002 Western Digital выпустила IDE винчестер объемом 200 Гб

На прошлой неделе Western Digital начала поставки IDE-винчестеров сверхбольшой ёмкости: от 120 до 200 Гб. По этому показателю компания опередила Maxtor, которая поставляла винчестеры ёмкостью 160 Гб. Стоит отметить, что Western Digital являетс
22.10.2001 ALi представила IDE-контроллер с поддержкой USB 2.0

Компания Acer Laboratories (ALi) анонсировала высокоинтегрированный IDE-контроллер под кодовым номером M5621, совместимый со спецификацией USB 2.0.Стандарт USB 2.0, который так активно продвигает Intel, имеет серьезные преимущества над своим предшественником, U
04.01.2001 Gigabyte выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD-760 с контроллером IDE RAID

Компания Gigabyte сообщила о выпуске новой материнской платы GA-7DXR на чипсете AMD-760 с контроллером IDE RAID. Плата выполнена в стандарте ATX и предназначена для работы с процессорами AMD Athlon и AMD Duron с разъемом Socket A. GA-7DXR поддерживает процессоры AMD Athlon с системной шиной 266

04.12.2000 Promise выпустит новый контроллер IDE RAID

Компания Promise подготовила к выпуску FastTrack100GX - контроллер стандарта IDE RAID. Как и предыдущие контроллеры этой компании, FastTrack100GX поддерживает работу с 64-битной 66 МГц шиной PCI. Плата оборудована двумя новыми чипами производства Promise (PDC20270), каж
18.12.1998 Promise Technology предлагает набор для решения проблемы нехватки разъемов интерфейса IDE для накопителей

омпания Promise Technology предлагает набор, способный решить проблему нехватки разъемов интерфейса IDE для накопителей. Набор Xconnect позволяет подключить обычный жесткий диск как внешнее уст

Публикаций - 276, упоминаний - 276

IDE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11741 58
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6409 51
Microsoft Corporation 23742 33
Oracle Corporation 6390 26
AMD - Advanced Micro Devices 3912 15
IBM - International Business Machines Corp 9253 14
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 553 10
Western Digital Corporation - WDC 521 10
Nvidia Corp 3245 9
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 343 9
Gigabyte Technology 355 8
Google LLC 11118 8
Seagate Technology 717 8
HP - Hewlett-Packard 3621 7
Red Hat 1243 7
JetBrains 46 7
Ростех - Автоматика Концерн 1530 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2437 6
РТИ Микрон - Micron 1281 6
Apple Inc 11369 6
Hitachi - Хитачи 1459 6
Fujitsu 2048 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 621 5
ИКОС 47 5
Dell EMC 4951 5
Seagate - Maxtor 141 5
OpenText - Micro Focus - Borland 200 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 5
SAP SE 4977 5
GitHub 601 5
Dell Technologies - Dell Computer 2023 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2877 4
Oracle - Sun Microsystems 2207 4
Samsung Electronics 9828 4
HP Inc. 5584 4
VMware 2181 4
Sony 6494 4
Realtek Semiconductor 62 4
IBM Rational Software 172 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6312 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6705 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6093 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2844 3
Россети Ленэнерго 2389 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1062 2
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
РЖД - Российские железные дороги 1668 1
Яндекс Музей 5 1
ОМЗ Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы 19 1
Родник 86 1
ВсеИнструменты.ру 236 1
101Hotels.com 714 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 1
DuPont - Дюпон 100 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 171 1
Toyota - Lexus 63 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 425 1
Lockheed Martin 751 1
AgroScout 1 1
Hyundai Motor Company 345 1
Лента - Сеть розничной торговли 1781 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 1
Deutsche Lufthansa AG 115 1
BP - British Petroleum 177 1
Яндекс.Такси 335 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9555 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 118 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4657 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 221 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3868 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3051 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10609 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 566 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2055 1
Президент Российской Федерации 3821 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1969 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2784 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1808 6
Eclipse Foundation 25 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2607 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17680 106
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19492 92
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9427 82
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26484 62
DDR - Double data rate 2566 57
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 22536 46
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8587 42
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Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1020 38
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4086 37
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5554 29
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11161 13
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