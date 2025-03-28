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IDE Integrated Drive Electronics Параллельный интерфейс подключения накопителей EIDE Enhanced IDE

СОБЫТИЯ

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28.03.2025 «Амур» «Микрона» в среде Arduino IDE: «Элрон» реализовал поддержку платы Старт-MIK32 с «Амуром» в BSP

В новом релизе пакета Board Support Package (BSP) для Arduino IDE «Элрон», отечественный разработчик и производитель электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка, добавил поддержку отладочной платы «Cтарт-
23.10.2024 Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ

ще в 2022 году компания ушла из России, закрыв возможность приобретать новые лицензии на свои продукты. Самым болезненным оказалось невозможность приобрести новые лицензии на IntelliJ IDEA Ultimate - IDE, использующуюся для разработки на Java и Spring Boot. По оценкам, до 2022 года ей пользовались до 200 000 российских разработчиков. Тем не менее, до недавнего времени опции еще оставались.

27.06.2024 Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом

Giga IDE позволяет вести разработку на популярных языках программирования, обеспечивает совместимость с востребованными плагинами, а также привычный пользовательский опыт. Встроенный в среду ИИ-асси
15.09.2023 В PT Application Inspector появилась поддержка интегрированных сред разработки

ю системы анализа защищенности кода приложений PT Application Inspector — 4.5. Ключевыми изменениями с момента запуска четвертой версии продукта стали интеграция со средами разработки, добавление Web IDE и сканирующего агента для ОС Linux, возможность переключения интерфейса на темную тему и новый редактор правил поиска по шаблонам. По данным исследования «Центра стратегических разработок»,
13.07.2021 Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками

пуске первого кандидата в релизы (rc1) ядра Linux версии 5.14. Одним из наиболее заметных изменений в нем стало исключение устаревшего драйвера, который обеспечивает поддержку устройств с интерфейсом IDE/PATA (legacy IDE driver support). PATA (ATA или IDE) – параллельный интерфейс подключения накопителей информации – жестких дисков, дисководов гибких дисков и оптических привод
04.04.2014 Вышла новая версия NetBeans IDE с полной поддержкой Java 8

Корпорация Oracle выпустила новую версию NetBeans Integrated Development Environment (IDE). Интегрированная среда разработки версии 8.0 позволяет разработчикам использовать новейшие функциональные возможности Java Platform, Standard Edition (Java SE) 8 и Java Platform, Micro Edi
18.03.2013 Вышла интегрированная среда разработки NetBeans IDE 7.3 с поддержкой HTML5

Корпорация Oracle объявила о доступности новой версии интегрированной среды разработки NetBeans Integrated Development Environment (IDE) 7.3. Обновленная NetBeans IDE предлагает передовые средства разработки HTML5, JavaScript и CSS для более простого и быстрого создания функционально богатых мобильных и веб-приложени
03.02.2012 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0

Корпорация Oracle сообщила о выпуске новой версии свободно распространяемой, открытой (open source) интегрированной среды разработки NetBeans Integrated Development Environment (IDE) — NetBeans IDE 7.1. NetBeans IDE 7.1 доступна для операционных платформ Oracle Solaris, Oracle Linux, Mac, Windows и других дистрибутивов Linux. Платформа NetBeans позволяет

10.11.2011 Oracle выпустила бета-версию NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0

Корпорация Oracle на конференции JavaOne 2011, прошедшей в Сан-Франциско, объявила о доступности версии NetBeans Integrated Development Environment (IDE) 7.1 Beta. В настоящее время в среде NetBeans IDE работает более миллиона активных пользователей, все больше разработчиков выбирают ее для быстрого создания настольных, веб- и мобиль
18.05.2011 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.0 с поддержкой JDK 7

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии открытой (open source) интегрированной среды разработки (IDE) NetBeans IDE 7.0. NetBeans IDE версии 7.0 предоставляет языковую поддержку для следующего выпуска пакета JDK 7, в настоящее время доступного в виде Developer Preview, обеспеч
10.03.2011 VMware обзавелась собственной “облачной” IDE

aker фреймворка Spring, который также принадлежит VMware. Таким образом, в портфеле компании уже имеется как собственная технология разработки, так и собственная интегрированная среда веб-разработки (IDE), не говоря уже о представленном ранее “облачном” инструменте для организации инфраструктуры разработки облачных приложений и коллективной работы программистов Code2Cloud. WaveMaker ориенти
23.06.2010 Oracle выпустила NetBeans IDE 6.9 с расширенной поддержкой JavaFX и OSGi

Корпорация Oracle объявила о выпуске интегрированной среды разработки NetBeans Integrated Development Environment (IDE) 6.9. Новая версия включает такие нововведения, как JavaFX Composer, визуальный редактор и инструмент компоновки и отладки для создания приложений JavaFX, говорится в сообщении Oracle. С по
17.12.2008 TRENDnet представил преобразователь интерфейса IDE в SATA

Компания TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, представил TU-IDES - преобразователь интерфейса IDE в SATA, который позволяет подключать IDE-устройства типа приводов CD, DVD и жестких дисков к порту Serial ATA на материнской плате компьютера. TU-IDES Необходимо просто присоединить

21.11.2008 Холдинг IDE Group запустил рекрутинговый портал в Украине

Британский холдинг IDE Group запустил в Украине портал по поиску работы Trud.ua. Специфика проекта заключается в том, что он создан на основании платформы Jobtonic.com, признанной наиболее инновационным проектом

25.10.2007 IDE Group приобрел украинский сайт Price.ua

Британский ИТ-холдинг IDE Group приобрел один из крупнейших украинских сайтов сравнения цен на различные товары Price.ua. Об этом сообщает пресс-служба IDE Group. Финансовые условия сделки не раскрываются. По
24.09.2007 CodeGear анонсирует 3rdRail: IDE для Ruby on Rails

Компания CodeGear, специализирующаяся в области инструментов для разработчиков ПО, объявила сегодня о выходе новой интегрированной среды разработки (IDE) для Ruby on Rails (RoR), Open Source фреймворка, разработанного на языке Ruby. «Новый продукт 3rdRail IDE от CodeGear представляет собой важный этап в развитии инструментов для Ruby
10.08.2007 Официально: Seagate не прекращает выпуск IDE-приводов

Компания Seagate официально опровергает информацию о том, что она прекращает производство IDE-приводов с интерфейсом PATA. Напомним, в конце июля на ряде ресурсов, в том числе и на CNews, появилась новость о том, что Seagate к концу года прекращает производство винчестеров IDE

25.07.2007 Seagate прекращает производство IDE-приводов

Компания Seagate сворачивает производство жестких дисков с интерфейсом IDE (P-ATA). К концу года почти все винчестеры компании будут оснащаться последовательным интерфейсом SATA, сообщает The Inquirer. Таким образом, стандарт IDE (Integrated Device Electron
04.03.2004 Выходит новая универсальная среда разработки ПО под встраиваемые ОС

Компания Wind River, производитель средств разработки ПО встраиваемых 32-разрядных микропроцессорных систем, объявила о планах выпуска универсальной интегрированной среды разработки WindPower IDE версия 2. Интегрированная среда разработки WindPower IDE 1.x, выпускаемая в настоящее время, предназначена для разработки ПО под компьютерные системы, не содержащие ОС. Новая версия

14.07.2003 4PDA2+V2.0 - новое поколение материнских плат EPoX на чипсете 865PE

рки системы простым и интуитивным. Например, чтобы воспользоваться преимуществами двухканальной памяти DDR, пользователю достаточно вставить модули в слоты DIMM одинакового цвета. А желтые коннекторы IDE совпадают по цвету с круглыми IDE-кабелями в комплекте. Также цветовую маркировку имеют контакты коннектора передней панели корпуса. Плата 4PDA2+ V2.0 сохранила уровень производитель
02.07.2003 Iomega вышла на рынок DVD-устройств

Компания Iomega выпустила на рынок внутренний дисковод Iomega Dual DVD с интерфейсом EIDE/ATAPI. Dual DVD EIDE/ATAPI Drive является первым накопителем в линейке DVD-устройств Iomega и ориентирован на пользователей, работающих с видео-, аудио- и фотофайлами. Дисковод подд
23.06.2003 EpoX представляет новые материнские платы на чипсетах от VIA

лата EP-P4X400A/D поддерживает процессоры Intel Pentium 4 с тактовой частотой 3,0+ ГГц, шиной 533 МГц и технологией Hyper-Threading. Плата EP-P4X400A оборудована пятью слотами PCI, двумя котроллерами IDE, шестью портами USB 2.0, адаптером 10/100 Ethernet LAN и интегрированным шестиканальным аудиокодеком. Вся линейка материнских плат EpoX на чипсетах от VIA Плата EP-PT800 EP-PT800I EP-P4X400
05.08.2002 Western Digital выпустила IDE винчестер объемом 200 Гб

На прошлой неделе Western Digital начала поставки IDE-винчестеров сверхбольшой ёмкости: от 120 до 200 Гб. По этому показателю компания опередила Maxtor, которая поставляла винчестеры ёмкостью 160 Гб. Стоит отметить, что Western Digital являетс
22.10.2001 ALi представила IDE-контроллер с поддержкой USB 2.0

Компания Acer Laboratories (ALi) анонсировала высокоинтегрированный IDE-контроллер под кодовым номером M5621, совместимый со спецификацией USB 2.0.Стандарт USB 2.0, который так активно продвигает Intel, имеет серьезные преимущества над своим предшественником, U
04.01.2001 Gigabyte выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD-760 с контроллером IDE RAID

Компания Gigabyte сообщила о выпуске новой материнской платы GA-7DXR на чипсете AMD-760 с контроллером IDE RAID. Плата выполнена в стандарте ATX и предназначена для работы с процессорами AMD Athlon и AMD Duron с разъемом Socket A. GA-7DXR поддерживает процессоры AMD Athlon с системной шиной 266

04.12.2000 Promise выпустит новый контроллер IDE RAID

Компания Promise подготовила к выпуску FastTrack100GX - контроллер стандарта IDE RAID. Как и предыдущие контроллеры этой компании, FastTrack100GX поддерживает работу с 64-битной 66 МГц шиной PCI. Плата оборудована двумя новыми чипами производства Promise (PDC20270), каж
18.12.1998 Promise Technology предлагает набор для решения проблемы нехватки разъемов интерфейса IDE для накопителей

омпания Promise Technology предлагает набор, способный решить проблему нехватки разъемов интерфейса IDE для накопителей. Набор Xconnect позволяет подключить обычный жесткий диск как внешнее уст

Публикаций - 372, упоминаний - 379

IDE и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 63
Microsoft Corporation 25775 42
Oracle Corporation 7074 30
Western Digital Corporation - WDC 589 20
JetBrains 86 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 16
Microsoft Corporation - GitHub 1075 16
Google LLC 12688 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 15
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 14
Nvidia Corp 4002 10
Seagate Technology 766 10
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 10
Apple Inc 13154 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 9
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 8
Yandex - Яндекс 9216 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
Red Hat 1378 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 6
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Dell EMC 5180 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Fujitsu 2105 6
Hitachi - Хитачи 1501 6
Telegram Group 2940 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
Seagate - Maxtor 146 5
Родник Софт 26 5
Открытая среда разработки 8 5
Samsung Electronics 11064 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Россети Ленэнерго 1699 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
LEGO 260 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 25 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
DuPont - Дюпон 101 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Яндекс Музей 7 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Toyota - Lexus 83 1
AgroScout 1 1
Родник 91 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ОПК - Северная верфь - судостроительный завод 14 1
Бизнес кар СП 20 1
Avianca - Aerovias del Continente Americano 6 1
Атроник НПК - Атроник Русс 10 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
Deutsche Bahn AG 26 1
JUG Ru Group - Джуг Ру Груп 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Связной ГК 1401 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Hyundai Motor Company 436 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 6
Apache Software Foundation - ASF 231 5
Eclipse Foundation 26 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
OpenJDK Community 11 1
Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 104
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 94
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 78
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 68
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 64
DDR - Double data rate 3083 59
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 57
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 50
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 48
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 48
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 46
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 44
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 41
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 40
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 40
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 328 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 38
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 34
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 32
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 29
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 23
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 22
AT Attachment - ATA, ATAPI - PATA - Parallel ATA - Ultra ATA - UDMA - Ultra DMA - Ultra Direct Memory Access 149 22
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 22
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 255 21
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
Oracle Java - язык программирования 3469 78
Linux OS 11533 43
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 43
Microsoft Windows 16882 37
JavaScript - JS - язык программирования 1425 35
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 33
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 29
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 29
JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 51 23
Google Android 15243 23
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 22
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 21
Intel Celeron - Серия процессоров 979 21
Intel Pentium III 782 20
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 20
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 18
C/C++ - Язык программирования 894 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 51 16
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 15
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 15
Oracle Java Development Kit - JDK 207 15
Docker - Платформа распределённых приложений 543 15
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GigaCode - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 63 14
Microsoft Visual Studio 429 13
Axiom JDK СЗИ 175 13
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