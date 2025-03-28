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«Амур» «Микрона» в среде Arduino IDE: «Элрон» реализовал поддержку платы Старт-MIK32 с «Амуром» в BSP

В новом релизе пакета Board Support Package (BSP) для Arduino IDE «Элрон», отечественный разработчик и производитель электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка, добавил поддержку отладочной платы «Cтарт-MIK32» на базе микроконтроллера MIK32 «Амур» производства Микрона, российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Программный пакет Board Support Package (BSP) обеспечивает поддержку плат с различными микроконтроллерами в программной среде Arduino IDE.

«Осознанный выбор инженерами российских вычислителей – микроконтроллеров и процессоров – вот к чему мы должны прийти для активного развития российского приборостроения. Наша задача – обеспечить возможность ознакомления с микроконтроллером MIK32 «Амур» на ранних стадиях обучения будущих инженеров, и применение Arduino IDE прекрасно позволяет решить эту задачу. Поддержка отладочной платы «Cтарт-MIK32» реализована нами в релизе 0.4.0 пакета Board Support Package (BSP) для Arduino IDE», – сказал Иван Лебедев, генеральный директор ООО «Элрон».

В рамках релиза BSP 0.4.0 добавлена поддержка отладочной платы «Cтарт-MIK32»; добавлена поддержка еще одного вывода для прерываний и двух выводов ШИМ на платах Elbear; исправлены ошибки.

«Наше сотрудничество с «Элроном» началось на форуме «Микроэлектроника 2024», где было подписано соглашение. Цель сотрудничества - развитие и популяризация возможностей применения «Амура», он должен быть доступен максимально широкому кругу разработчиков. Сегодня платы с «Амуром» доступны в том числе в розничной продаже на Ozon. И благодаря «Элрон»у разработчики смогут теперь комфортно работать в привычной среде», – сказал Станислав Шепелев, начальник отдела системных разработок АО «Микрон».

Отладочная плата «Cтарт-MIK32» — программируемое устройство на первом отечественном 32-разрядном микроконтроллере с ядром на архитектуре RISC-V MIK32 «Амур» (К1948ВК015/018), который разработан и производится в России в группе компаний «Элемент». Плата оснащена необходимыми для запуска микроконтроллера функциональными блоками, внешней flash-памятью и программатором. Основное предназначение устройства — отработка схемотехники изделий при помощи макетных плат, изучение характеристик микроконтроллера, обучение основам программирования и электроники. Доступна к покупке на Ozon.

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