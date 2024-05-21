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Arduino Software

Arduino Software

Arduino — это платформа с открытым исходным кодом, которая сочетает в себе аппаратное и программное обеспечение для проектирования и создания электронных проектов


21.05.2024 В России началось производство суверенных «убийц» Raspberry Pi и Arduino на российских процессорах

том. О совместимости позаботились Одноплатные ПК из Новосибирска совместимы с аппаратной платформой Arduino. В правительстве Новосибирской области сообщают, что в них используются российские ми
22.04.2024 Сделано в России: «Микрон» и «Элрон» представили Arduino-совместимую плату

хнополис Москва», и «Элрон», отечественный разработчик и производитель электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка, представили полностью российскую Arduino-совместимую плату ELBEAR ACE-UNO, управляемую микроконтроллером «MIK32 Амур». Плата предназначена для применения в образовательных и роботехнических проектах для школ, образовательных ц
01.03.2017 Gemalto форсирует внедрение IoT посредством инструмента прототипирования с Cinterion Connect Shield

иложений интернета вещей (IoT). Для функционирования электронной печатной платы Cinterion Connect Shield, предназначенной для разработчиков устройств, используется легкодоступная среда проектирования Arduino, а также интеллектуальный чипсет модема, оптимизированного для маломощных устройств IoT, что позволяет продлить срок службы батареи.Cinterion Connect Shield – это последнее дополнение к
07.12.2016 «Интэк» представил аналог Arduino увеличенной производительности

ад созданием одноплатных компьютеров на базе отечественных процессоров «Миландр».На сегодняшний день одной из наиболее распространённых платформ для интернета вещей (Internet of Things, IoT) является Arduino — микрокомпьютер размером с визитную карточку с простой в освоении и использовании программной платформой, которая позволяет даже школьникам быстро освоить программирование. У этой прос
17.03.2016 Система «РосБизнесСофт CRM» интегрирована с микроконтроллером Arduino

Компания «РосБизнесСофт» провела интеграцию своего программного обеспечения с аппаратно-программным комплексом Arduino. В результате данной интеграции пользователи CRM-системы получили возможность взаимодействовать с внешним миром, сообщили CNews в «РосБизнесСофт». Как пояснили в компании, к микроконтро
15.02.2013 Шахматы по Arduino

Студенты Северо-Восточного университета города Бостона на основе плат Arduino создали два комплекта шахмат для дистанционной игры. В комплект помимо шахмат входят также столы, в которые спрятаны магнитные механизмы. Получая сигнал, платы Adruino переводит его в ф
05.09.2012 Робо-бармен на Arduino

Использовав плату программируемого микроконтроллера Arduino Mega 2560, группа энтузиастов-инженеров создали робота-бармена Inebriator. Робот представляет собой линейную систему насосов, запрограммированную на последовательную подачу жидкости в о

Публикаций - 61, упоминаний - 64

Arduino Software и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3001 5
Google LLC 11791 5
Apple Inc 12111 4
Meta Platforms - Facebook 4441 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1405 3
Intel Corporation 12202 3
Microsoft Corporation 24642 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
Adobe Systems 1550 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 2
Indiegogo 57 2
Ростех - Автоматика Концерн 1641 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 2
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 1
Alibaba Group 422 1
X Corp - Twitter 2847 1
Xiaomi 1739 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
HP Inc. 5689 1
GitHub 824 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 22 1
Best Buy 215 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Softline - Софтлайн 2824 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
Рамэк-ВС 92 1
Toshiba Corporation 2929 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 1
MONT - МОНТ 144 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 300 1
Equestria robotics 1 1
Brave Robotics 2 1
Thales - Gemalto 182 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 173 1
National Instruments - NI 27 1
Pebble Technology 60 1
PandaBoard 5 1
Kickstarter 127 6
LEGO 244 3
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 2
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
BMW Group 447 1
Наукоград - технопарк 135 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 376 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
101Hotels.com 456 1
Почта России ПАО 2116 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4760 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1135 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 34 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4115 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 569 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 459 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
Linux Foundation 187 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5308 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 14
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5366 12
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 627 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7404 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7311 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16163 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 8
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1743 8
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9996 7
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11975 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7598 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12496 6
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12199 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7889 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9624 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 5
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 4
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Arduino Uno 10 7
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 6
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Google Android 14016 5
Linux OS 9972 4
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 37 4
C/C++ - Язык программирования 757 4
Oracle Java - язык программирования 3082 3
JavaScript - JS - язык программирования 1192 3
Neuron Hackspace - Flipper Zero - тамагочи для хакеров 12 3
Apple iOS 7818 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 3
Bandai Namco Entertainment - Tamagotchi - Тамагочи - игрушка, виртуальный домашний питомец 39 3
Microsoft Windows 15686 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4460 3
Arduino IDE 5 3
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 45 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 2
Node.js - программная платформа - Express.js 103 2
Microsoft Windows 7 1979 2
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 32 2
Apple - App Store 2892 2
Google Play - Google Store - Android Market 3294 2
LEGO Mindstorms Education - LEGO Mindstorms Robotics Invention System - Лего Майндстормс 24 2
AMD ARM Cortex M - Серия микропроцессоров 65 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 52 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 1
Microsoft Windows PowerShell 177 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 41 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 89 1
Google Dart 60 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
Linux Foundation - Open Mainframe Project 3 1
Pwnagotchi 2 1
Onion Omega - Linux-компьютер 2 1
Toshiba TZ - прикладной процессор 2 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 1
Жовнер Павел 7 2
Сергунина Наталья 368 2
Фролов Павел 84 2
Зайцев Михаил 262 1
Халин Дмитрий 56 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Sammet Jean - Саммет Джин 3 1
Хлопцева Екатерина 1 1
Фурсин Алексей 157 1
Панькова Александра 1 1
Стоянова Маргарита 2 1
Павлова Лариса 1 1
Филиппов Сергей 35 1
Смирнов Андрей 40 1
Рогова Вера 3 1
Фещенко Марина 16 1
Баранов Павел 1 1
Мельникова Анастасия 376 1
Путин Владимир 3180 1
Софронова Наталия 8 1
Манукян Карен 1 1
Сорокин Дмитрий 28 1
Шагин Артем 1 1
Паршин Дмитрий 17 1
Пушкин Александр 24 1
Комарова Алена 1 1
Калиновский Никита 3 1
Скшидлевский Кирилл 1 1
Белов Александр 74 1
Мосейкин Павел 5 1
Hennessy Denis - Хеннесси Денис 1 1
Жегалин Денис 1 1
Коржавин Максим 3 1
Кропалева Елизавета 1 1
Kowalski Bartosz - Ковальский Бартош 1 1
Чистов Андрей 2 1
Демидов Владислав 1 1
Васильев Егор 7 1
Манаков Михаил 1 1
Лазукин Глеб 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 4
Беларусь - Белоруссия 5676 3
Россия - СФО - Новосибирск 4307 3
Германия - Федеративная Республика 12692 3
Казахстан - Республика 5539 2
Япония 13294 2
Южная Корея - Республика 6654 2
Италия - Итальянская Республика 4355 2
Финляндия - Финляндская Республика 3605 2
Израиль 2733 2
США - Массачусетс - Бостон 379 2
Европа 21780 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 886 2
Земля - планета Солнечной системы 10383 2
Бразилия - Федеративная Республика 2366 2
США - Джорджия 326 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3954 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1660 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 1
Польша - Республика 1961 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1365 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Швейцария - Цюрих 267 1
Австрия - Вена 253 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 593 1
Сингапур - Республика 1852 1
Куба - Республика 363 1
Армения - Республика 2283 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
США - Торонто 269 1
Венгрия - Будапешт 113 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 10
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 4
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Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 904 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3562 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4962 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3952 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9826 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1227 2
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4812 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 2
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 698 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 533 2
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Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 604 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1805 1
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Reddit 313 1
ZDnet 660 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
Hacker News 36 1
IEEE Spectrum 14 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Ведомости 1008 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
Juniper Research 523 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 111 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 2
Victoria University of Wellington - Университет Виктории в Веллингтоне 3 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 931 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 36 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
Northeastern Boston University - Северо-Восточный университет Бостон США 10 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 1
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 1
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 22 1
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский университет естественных наук и технологии 10 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 98 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2428 2
День молодёжи - 27 июня 898 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
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