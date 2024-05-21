Arduino Software

В России началось производство суверенных «убийц» Raspberry Pi и Arduino на российских процессорах том. О совместимости позаботились Одноплатные ПК из Новосибирска совместимы с аппаратной платформой Arduino. В правительстве Новосибирской области сообщают, что в них используются российские ми

Сделано в России: «Микрон» и «Элрон» представили Arduino-совместимую плату хнополис Москва», и «Элрон», отечественный разработчик и производитель электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка, представили полностью российскую Arduino-совместимую плату ELBEAR ACE-UNO, управляемую микроконтроллером «MIK32 Амур». Плата предназначена для применения в образовательных и роботехнических проектах для школ, образовательных ц

Gemalto форсирует внедрение IoT посредством инструмента прототипирования с Cinterion Connect Shield иложений интернета вещей (IoT). Для функционирования электронной печатной платы Cinterion Connect Shield, предназначенной для разработчиков устройств, используется легкодоступная среда проектирования Arduino, а также интеллектуальный чипсет модема, оптимизированного для маломощных устройств IoT, что позволяет продлить срок службы батареи.Cinterion Connect Shield – это последнее дополнение к

«Интэк» представил аналог Arduino увеличенной производительности ад созданием одноплатных компьютеров на базе отечественных процессоров «Миландр».На сегодняшний день одной из наиболее распространённых платформ для интернета вещей (Internet of Things, IoT) является Arduino — микрокомпьютер размером с визитную карточку с простой в освоении и использовании программной платформой, которая позволяет даже школьникам быстро освоить программирование. У этой прос

Система «РосБизнесСофт CRM» интегрирована с микроконтроллером Arduino Компания «РосБизнесСофт» провела интеграцию своего программного обеспечения с аппаратно-программным комплексом Arduino. В результате данной интеграции пользователи CRM-системы получили возможность взаимодействовать с внешним миром, сообщили CNews в «РосБизнесСофт». Как пояснили в компании, к микроконтро

Шахматы по Arduino Студенты Северо-Восточного университета города Бостона на основе плат Arduino создали два комплекта шахмат для дистанционной игры. В комплект помимо шахмат входят также столы, в которые спрятаны магнитные механизмы. Получая сигнал, платы Adruino переводит его в ф