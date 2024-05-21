Arduino Software
Arduino — это платформа с открытым исходным кодом, которая сочетает в себе аппаратное и программное обеспечение для проектирования и создания электронных проектов
|21.05.2024
|
В России началось производство суверенных «убийц» Raspberry Pi и Arduino на российских процессорах
том. О совместимости позаботились Одноплатные ПК из Новосибирска совместимы с аппаратной платформой Arduino. В правительстве Новосибирской области сообщают, что в них используются российские ми
|22.04.2024
|
Сделано в России: «Микрон» и «Элрон» представили Arduino-совместимую плату
хнополис Москва», и «Элрон», отечественный разработчик и производитель электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка, представили полностью российскую Arduino-совместимую плату ELBEAR ACE-UNO, управляемую микроконтроллером «MIK32 Амур». Плата предназначена для применения в образовательных и роботехнических проектах для школ, образовательных ц
|01.03.2017
|
Gemalto форсирует внедрение IoT посредством инструмента прототипирования с Cinterion Connect Shield
иложений интернета вещей (IoT). Для функционирования электронной печатной платы Cinterion Connect Shield, предназначенной для разработчиков устройств, используется легкодоступная среда проектирования Arduino, а также интеллектуальный чипсет модема, оптимизированного для маломощных устройств IoT, что позволяет продлить срок службы батареи.Cinterion Connect Shield – это последнее дополнение к
|07.12.2016
|
«Интэк» представил аналог Arduino увеличенной производительности
ад созданием одноплатных компьютеров на базе отечественных процессоров «Миландр».На сегодняшний день одной из наиболее распространённых платформ для интернета вещей (Internet of Things, IoT) является Arduino — микрокомпьютер размером с визитную карточку с простой в освоении и использовании программной платформой, которая позволяет даже школьникам быстро освоить программирование. У этой прос
|17.03.2016
|
Система «РосБизнесСофт CRM» интегрирована с микроконтроллером Arduino
Компания «РосБизнесСофт» провела интеграцию своего программного обеспечения с аппаратно-программным комплексом Arduino. В результате данной интеграции пользователи CRM-системы получили возможность взаимодействовать с внешним миром, сообщили CNews в «РосБизнесСофт». Как пояснили в компании, к микроконтро
|15.02.2013
|
Шахматы по Arduino
Студенты Северо-Восточного университета города Бостона на основе плат Arduino создали два комплекта шахмат для дистанционной игры. В комплект помимо шахмат входят также столы, в которые спрятаны магнитные механизмы. Получая сигнал, платы Adruino переводит его в ф
|05.09.2012
|
Робо-бармен на Arduino
Использовав плату программируемого микроконтроллера Arduino Mega 2560, группа энтузиастов-инженеров создали робота-бармена Inebriator. Робот представляет собой линейную систему насосов, запрограммированную на последовательную подачу жидкости в о
Arduino Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 187 1
|EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
|FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
|РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
|Жовнер Павел 7 2
|Сергунина Наталья 368 2
|Фролов Павел 84 2
|Зайцев Михаил 262 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
|Sammet Jean - Саммет Джин 3 1
|Хлопцева Екатерина 1 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Панькова Александра 1 1
|Стоянова Маргарита 2 1
|Павлова Лариса 1 1
|Филиппов Сергей 35 1
|Смирнов Андрей 40 1
|Рогова Вера 3 1
|Фещенко Марина 16 1
|Баранов Павел 1 1
|Мельникова Анастасия 376 1
|Путин Владимир 3180 1
|Софронова Наталия 8 1
|Манукян Карен 1 1
|Сорокин Дмитрий 28 1
|Шагин Артем 1 1
|Паршин Дмитрий 17 1
|Пушкин Александр 24 1
|Комарова Алена 1 1
|Калиновский Никита 3 1
|Скшидлевский Кирилл 1 1
|Белов Александр 74 1
|Мосейкин Павел 5 1
|Hennessy Denis - Хеннесси Денис 1 1
|Жегалин Денис 1 1
|Коржавин Максим 3 1
|Кропалева Елизавета 1 1
|Kowalski Bartosz - Ковальский Бартош 1 1
|Чистов Андрей 2 1
|Демидов Владислав 1 1
|Васильев Егор 7 1
|Манаков Михаил 1 1
|Лазукин Глеб 1 1
|Forbes - Форбс 822 1
|Reddit 313 1
|ZDnet 660 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
|Hacker News 36 1
|IEEE Spectrum 14 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|Ведомости 1008 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
|Juniper Research 523 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338362, в очереди разбора - 771180.
Создано именных указателей - 167544.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.