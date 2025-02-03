Кротова Елена
|03.02.2025
|Студент Пермского Политеха разработал прототип бионической руки человека 1
|27.04.2024
|Ученые Пермского Политеха обучили нейросеть находить нелегальных пользователей в сети 1
Кротова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144674 2
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1451 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
Создано именных указателей - 167448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.