ПНИПУ Пермский Политех Пермский политехнический университет Пермский национальный исследовательский политехнический университет

ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет

СОБЫТИЯ


19.09.2025 В России решили проблему пространственной поддержки, чтобы печатать на 3D-принтере крупные и сложные объекты

Проблема решена Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) и эксперты компании ООО «Ф2 Инновации» разработали метод пространственной поддержки об
19.09.2025 Ученые Пермского Политеха впервые разработали метод интеллектуальной 3D-печати крупногабаритных изделий

е механические элементы, встроенные в конструкцию 3D-принтера. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На изобретение получен патент. ПНИПУ Изготовление изделий методом 3D-печати явл
09.09.2025 Ученые Пермского Политеха создали умную дефектоскопию лопаток турбин

ъян», — сказал Даниил Курушин, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ, кандидат технических наук. Для анализа видеопотока ученые выбрали и адаптировали одну

05.09.2025 Ученые Пермского Политеха создали технологию для бесперебойной видеопередачи в условиях плохого интернета

ивность на 28–32% выше по сравнению с существующими решениями. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные те
13.08.2025 Разработка ученых Пермского Политеха может сократить расходы городского теплоснабжения на 12% в год

и постоянно изменяющееся состояние технического оборудования. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. «Разработка представляет собой нейросетевой алгоритм, который в режиме реального време
31.07.2025 Ученые Пермского Политеха разработали инновационный тренажер для безопасного обучения электриков в виртуальной реальности

а также снижению уровня аварийных ситуаций на предприятиях. Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные технологии, системы управления», 2025. Об этом CNews со
23.07.2025 Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткойна с учетом индекса страха и жадности

ей Затонский, заведующий кафедрой «Автоматизация технологических процессов» Березниковского филиала ПНИПУ, доктор технических наук. В ходе экспериментов ученые протестировали свои модели на раз
02.07.2025 Разработка ученых Пермского Политеха обеспечит точное прогнозирование солнечной активности на 11 лет вперед

госистем и проведения более точных климатических исследований. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Работа выполнена в рамках реализации программы стратегического академического лидерств
26.06.2025 Разработка ученых Пермского Политеха ускорит и автоматизирует проведение испытаний авиадвигателей

ует этот процесс и делает его не менее чем в 1,5 раза быстрее. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Прио
25.06.2025 Разработка ученых Пермского Политеха поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные

льность байтов или строк», – сказала Дарья Тарутина, магистрант кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ. Сочетание этих двух методов дает высокую точность обнаружения и возможность быстро реа
23.06.2025 Ученые Пермского Политеха впервые разработали цифровую систему управления оптоволоконными беспилотниками на расстоянии более 25 км

етает до цели, а остальные рвут волокно, преодолевая всего 1-2 км. По недавним экспериментам ученых ПНИПУ было выявлено, что проблема в катушке, на которую наматывается оптоволоконный кабель. И
20.06.2025 Устройство ученых Пермского Политеха обеспечит стабильный интернет в отдаленных районах страны

лучшить качество связи для владельцев загородной недвижимости. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья опубликована в журнале «Автоматизированные системы управления и информационные

09.06.2025 Программа студентов и ученых Пермского Политеха автоматизирует инженерные расчеты армогрунтовых подпорных стен, сократив их время до 15-20 минут

и и увеличивает риск ошибок. Чтобы упростить и ускорить процесс, студентка строительного факультета ПНИПУ разработала программу, которая автоматически рассчитывает параметры армогрунтовых подпо
04.06.2025 Ученые Пермского Политеха и ПНППК нашли способ в сотни раз снизить потери света в оптических устройствах

соб в сотни раз снизить потери света в оптических устройствах. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Свет позволяет передавать в сотни раз больше информации, чем электрический сигнал. Име
28.05.2025 Модель ученых Пермского Политеха поможет изучать поведение клеток при заживлении ран и развитии рака

ителия перестраиваются под воздействием механических нагрузок. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья опубликована в «Российском журнале биомеханики», Т. 29, № 1, 2025. Исследование
27.05.2025 Программа ученых Пермского Политеха поможет компаниям избежать убытков

зирует и ускоряет анализ финансовой эффективности предприятия. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На программу выдано свидетельство № 2025660144. Разработка выполнена в рамках программ
26.05.2025 Приложение студентов Пермского Политеха сделает жизнь питомца более комфортной и безопасной

за домашним животным более гармоничным, удобным и комплексным. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Большинство городских жителей стремится максимально упростить и распределить свои дома
22.05.2025 Молодые ученые Пермского Политеха представили новый тип двигателя, который на 10% повысит эффективность беспилотников

и на 5-10% эффективнее по сравнению с традиционными аналогами. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Пр
21.05.2025 Программа ученых Пермского Политеха поможет затрачивать меньше энергии на добычу нефти

ммы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Энергопотребление — это не только экономическая, но и экологическая проблема. Рационал
20.05.2025 Студент Пермского Политеха разрабатывает новый язык программирования

ммы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Язык программирования – это инструмент, с помощью которого люди задают определенные ко
16.05.2025 Программа ученых Пермского Политеха поможет предприятиям создать эффективную систему мотивации персонала

роизводства и создать эффективную систему мотивации персонала. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На программу получено свидетельство № 2001610024. Разработка выполнена в рамках програ
15.05.2025 Ученые Пермского Политеха разработали программу для безопасного возведения зданий в плотной застройке

ручными расчетами, способ обеспечивает 95-процентную точность. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На программное обеспечение выдано свидетельство о государственной регистрации программ
05.05.2025 Ученые Пермского Политеха разработали инновационный метод упрочнения 3D-печатных элементов экзопротезов углеродным волокном

я их комфорт и индивидуальную адаптацию под анатомию пациента. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Результаты опубликованы в журнале «Polymers», 2025. Исследование выполнено при поддерж
30.04.2025 Разработка ученых Пермского Политеха снизит расходы при проектировании свайных фундаментов

геологические исследования и ускорить процесс проектирования. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На ПО выдано свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 202561808
25.04.2025 Студент Пермского Политеха создал прототип «умной» турели с нейросетью

циал автономных систем в сферах безопасности и обороны России. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Турель – это установка, оснащенная вращающейся платформой, на которой закрепляют разли
21.04.2025 Ученые Пермского Политеха и ПФИЦ УрО РАН нашли оптимальное оптическое волокно для сверхчувствительных акустических датчиков

яйстве), а также найти новые потенциальные сферы применения для некоторых типов оптоволокна. Ученые ПНИПУ и ПФИЦ УрО РАН сравнили семь типов волокон с разными методами производства и покрытиями
18.04.2025 Ученые Пермского Политеха разработали приложение для занятий спортом на основе машинного зрения

за определенный уровень зафиксированной физической активности. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Проект осуществлен в рамках гранта №2694ГССС15-L/93081 по программе «Студенческий стар
16.04.2025 Ученые Пермского Политеха разработали импортозамещающую программу для исследования звукопоглощающих материалов

акустических свойств материалов для студентов в учебных целях. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На изобретение выдано свидетельство №2024690178. Исследование проведено в рамках реали
15.04.2025 Программа ученых Пермского Политеха позволит студентам и специалистам проще анализировать большие объемы данных

нженерной школы «Высшая школа авиационного двигателестроения». Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На программу выдано свидетельство № 2024690351. Разработка выполнена в рамках программ
11.04.2025 Программа школьников и ученых Пермского Политеха предотвратит аномалии в 3D-печати металлических изделий

оличество брака и автоматизировать контроль качества продукта. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Проектная деятельность в Политехнической школе организована в рамках программы стратег
11.04.2025 Ученые Пермского Политеха превратили буровой раствор внутри нефтяной скважины в канал передачи данных

ыходить из строя: кабели закручиваются вокруг бурового инструмента и рвутся, радиоволны не проходят через толщу земли, а шум оборудования заглушает звуковые сигналы. Ученые горно-нефтяного факультета ПНИПУ внедрили технологию по передаче данных через буровой раствор, который обычно закачивают в скважину для охлаждения и очистки инструмента, в ранее созданный уникальный высокотехнологический
09.04.2025 Проект студентов Пермского Политеха расширит российский рынок механических и бионических протезов рук

ступность. Сейчас проект находится на стадии прототипирования. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Исследование проведено в рамках Центра прототипирования бизнес-инкубатора ПНИПУ
07.04.2025 Программа ученых Пермского Политеха поможет рассчитать справедливые цены на платных трассах

ляет быстро и просто рассчитать цену по предложенному способу. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На изобретение выдано свидетельство № 2025616857. Разработка выполнено в рамках реализ
04.04.2025 Приложение студентов Пермского Политеха поможет найти баланс между работой и личной жизнью

сонализированную помощь для их грамотной постановки и анализа. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Сейчас ниша по созданию новых удобных планировщиков открыта, так как существующие прил
31.03.2025 Ученые Пермского Политеха разработали платформу для создания интерактивных презентаций на основе искусственного интеллекта

енерировать картинки или создать квиз с помощью технологий ИИ. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Программа зарегистрирована в Роспатент (№2024682255) и в реестре отечественного ПО (№2
19.03.2025 Подход ученых Пермского Политеха повышает точность 3D-моделирования нефтяных месторождений

рационные потоки, по которым жидкость продвигается к скважине. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья с результатами опубликована в журнале «Инженер-нефтяник», 2024 г. Исследование

12.03.2025 Ученые Пермского Политеха запатентовали способ для лучшего прохождения робота внутри трубопровода

к которым относятся отводы, повороты, изгибы с углом до 180°. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На изобретение получен патент (№2835290). Исследование проведено в рамках реализации п
28.02.2025 Разработка ученых Пермского Политеха позволяет повысить эффективность нефтедобычи

ть прогноза и увеличит эффективность разработки месторождений. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья с результатами опубликована в журнале «Геосистемная инженерия», 2024 г. Исследо
21.02.2025 Ученые Пермского Политеха предлагают новый метод борьбы с мошенничеством в сети интернет

казал Александр Субботин, аспирант кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ. «Далее после этих двух этапов, если система не смогла определить, совершал ли пользова
20.02.2025 Ученые Пермского Политеха разработали алгоритм адаптивного управления на основе ИИ

товок», — сказал Владимир Онискив, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ, кандидат технических наук. Методы искусственного интеллекта все чаще применяются в сис

Публикаций - 153, упоминаний - 297

ПНИПУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1744 8
Microsoft Corporation 25236 7
ИВС - Информационно-вычислительные системы 40 4
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 19 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 4
F2 innovations - Ф2 инновации 16 3
Brainy Studio 6 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 3
Intel Corporation 12541 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 3
Promobot - Промобот 150 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 3
Arduino Software 69 2
Beorg - Биорг 124 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 2
Fidesys - Фидесис 27 2
ИВС Сети 11 2
С-Инновации 45 2
Прогресс НИТИ - Прогресс Научно-исследовательский технологический институт 3 2
МегаФон - Синтерра Урал - ТК-Урал - Телефонная компания Урал 38 2
Ростелеком 10306 2
Yandex - Яндекс 8434 2
8983 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 110 2
Vocord - Вокорд 183 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 2
ЦРТ Инновации 71 2
ANSYS 86 2
МегаФон 9892 2
PAX Technology - PAX Global Technology 26 1
Болид НВП - Bolid 92 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 25 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 4
ЯКласс 68 2
Геометрия НПО 150 2
Ростех - РТ-капитал 8 2
Рапид Био 102 2
Гепатера - Hepatera 46 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Яндекс.Лавка 279 2
РВК - Российская венчурная компания 556 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 48 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Lego Education 12 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 30 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 15 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Звезда НПП имени Г.И. Северина 10 1
Кванториум Фотоника - Детский технопарк 2 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 1
Металлург КБ 24 1
PFIG Overseas Investments Limited - ПФИГ Оверсиз Инвестментс Лимитед - PFIG Overseas East Proect Limited - ПФИГ Оверсиз Ист Проджект Лимитед 1 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 1
Чайковский текстиль 6 1
Пермь Технопарк 2 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
ПРП - Пермрегионпроект 7 1
УНИИКМ - Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 148 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Синара ГК - Sinara Group 115 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 7
РНФ - Российский научный фонд 141 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Фонд Росконгресс 23 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 156 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
Администрация Перми 22 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 35
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 31
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 30
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 25
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 15
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 695 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 13
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 32 12
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 10
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 9
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 7
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1216 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3524 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 5
Microsoft Office 3952 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 4
Google Android 14679 4
Apple iOS 8242 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 4
Microsoft Kinect 200 2
YOLO - You Only Look Once - архитектура нейронных сетей детекции объектов на изображении 15 2
F2 innovations - F2 Gigantry 2 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Банк технологий 8 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 2
Microsoft Windows 16327 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1429 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 2
JetBrains - Kotlin - язык программирования 113 2
Microsoft Visual Studio 420 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 2
Microsoft Windows 10 1874 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 2
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 426 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 6 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 34 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 74 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 22 1
Apple Numbers 51 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 5 1
Stepik.org - образовательный портал 13 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
Infraware - Polaris Office 35 1
Безукладников Игорь 4 4
Духанин Алексей 3 3
Курушин Даниил 3 3
Файзрахманов Рустам 3 3
Шитоев Иван 3 3
Полевщиков Иван 3 3
Кротова Елена 3 3
Кокоулин Андрей 3 3
Давлятшин Роман 3 3
Кивокурцев Олег 93 2
Шилов Игорь 3 2
Килин Григорий 2 2
Южаков Александр 8 2
Сторожев Сергей 3 2
Пономарева Инна 3 2
Ромин Евгений 2 2
Яруллин Денис 2 2
Столбов Валерий 2 2
Шумихин Александр 2 2
Федорищев Иван 2 2
Владимирова Дарья 2 2
Горшков Олег 2 2
Якубчик Анна 2 2
Тимофеева Галина 3 2
Затонский Андрей 2 2
Сырвачев Андрей 2 2
Онискив Владимир 2 2
Семериков Андрей 37 2
Назаров Александр 74 2
Генс Георгий 76 2
Южаков Алексей 29 2
Матвеев Евгений 13 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Бергалиев Тимур 4 1
Рудычева Наталья 95 1
Бетсис Павел 100 1
Балуев Евгений 31 1
Полякова Ольга 7 1
Топпен Алексей 1 1
Романов Александр 13 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 127
Россия - РФ - Российская федерация 156831 85
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 7
Земля - планета Солнечной системы 10658 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 4
Россия - ПФО - Пензенская область 622 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Россия - УФО - Пермский край - Березники 65 2
Сатурн - Титан (спутник) 504 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 39 2
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 26 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
Россия - ЦФО - Брянская область 381 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 2
США - Вашингтон - Сиэтл 403 2
Россия - УФО - Свердловская область 1735 2
Россия - ПФО - Самарская область 1450 2
Россия - ПФО - Саратовская область 784 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 2
Россия - Крайний Север 316 2
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 281 1
США - Северная Каролина 320 1
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 46 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 1
Украина - Запорожская область 118 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 467 1
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 46 1
Россия - УФО - Пермский край - Фролы 8 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 107
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 61
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 49
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 16
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 12
Образование в России 2559 12
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 9
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 8
Физика - Physics - область естествознания 2835 7
Энергетика - Energy - Energetically 5524 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 6
Зоология - наука о животных 2791 6
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 5
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Reddit 356 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Известия ИД 704 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Microsoft Research 140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 5
ПГГПУ - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 8 3
Минздрав РФ - ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера ФГБОУ ВО - Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 9 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 3
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 27 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 2
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 21 2
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 2
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 11 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 5 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
Samsung IT Школа 11 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 10 1
СГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения 8 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
МаГУ - Магнитогорский государственный университет 5 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 8 1
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 8 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
ПГАТУ им. ак. Д. Н. Прянишникова ФБГОУ ВО - Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 2 1
Дом.РФ - Цифровая академия 17 1
РАН УрО ИМСС - Институт механики сплошных сред 4 1
РОСБИОТЕХ ФГБОУ ВО - Российский биотехнологический университет 1 1
РАН УрО - ПФИЦ - Пермский федеральный исследовательский центр 2 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
День молодёжи - 27 июня 998 5
Microsoft Imagine Cup 60 4
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Роснано - Роснано Школьная лига 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
Angara Cybersecurity Challenge 1 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
Битва роботов 13 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 29 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
