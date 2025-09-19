Получите все материалы CNews по ключевому слову
ПНИПУ Пермский Политех Пермский политехнический университет Пермский национальный исследовательский политехнический университет
СОБЫТИЯ
|19.09.2025
|
В России решили проблему пространственной поддержки, чтобы печатать на 3D-принтере крупные и сложные объекты
Проблема решена Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) и эксперты компании ООО «Ф2 Инновации» разработали метод пространственной поддержки об
|19.09.2025
|
Ученые Пермского Политеха впервые разработали метод интеллектуальной 3D-печати крупногабаритных изделий
е механические элементы, встроенные в конструкцию 3D-принтера. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На изобретение получен патент. ПНИПУ Изготовление изделий методом 3D-печати явл
|09.09.2025
|
Ученые Пермского Политеха создали умную дефектоскопию лопаток турбин
ъян», — сказал Даниил Курушин, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ, кандидат технических наук. Для анализа видеопотока ученые выбрали и адаптировали одну
|05.09.2025
|
Ученые Пермского Политеха создали технологию для бесперебойной видеопередачи в условиях плохого интернета
ивность на 28–32% выше по сравнению с существующими решениями. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные те
|13.08.2025
|
Разработка ученых Пермского Политеха может сократить расходы городского теплоснабжения на 12% в год
и постоянно изменяющееся состояние технического оборудования. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. «Разработка представляет собой нейросетевой алгоритм, который в режиме реального време
|31.07.2025
|
Ученые Пермского Политеха разработали инновационный тренажер для безопасного обучения электриков в виртуальной реальности
а также снижению уровня аварийных ситуаций на предприятиях. Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные технологии, системы управления», 2025. Об этом CNews со
|23.07.2025
|
Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткойна с учетом индекса страха и жадности
ей Затонский, заведующий кафедрой «Автоматизация технологических процессов» Березниковского филиала ПНИПУ, доктор технических наук. В ходе экспериментов ученые протестировали свои модели на раз
|02.07.2025
|
Разработка ученых Пермского Политеха обеспечит точное прогнозирование солнечной активности на 11 лет вперед
госистем и проведения более точных климатических исследований. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Работа выполнена в рамках реализации программы стратегического академического лидерств
|26.06.2025
|
Разработка ученых Пермского Политеха ускорит и автоматизирует проведение испытаний авиадвигателей
ует этот процесс и делает его не менее чем в 1,5 раза быстрее. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Прио
|25.06.2025
|
Разработка ученых Пермского Политеха поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные
льность байтов или строк», – сказала Дарья Тарутина, магистрант кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ. Сочетание этих двух методов дает высокую точность обнаружения и возможность быстро реа
|23.06.2025
|
Ученые Пермского Политеха впервые разработали цифровую систему управления оптоволоконными беспилотниками на расстоянии более 25 км
етает до цели, а остальные рвут волокно, преодолевая всего 1-2 км. По недавним экспериментам ученых ПНИПУ было выявлено, что проблема в катушке, на которую наматывается оптоволоконный кабель. И
|20.06.2025
|
Устройство ученых Пермского Политеха обеспечит стабильный интернет в отдаленных районах страны
лучшить качество связи для владельцев загородной недвижимости. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья опубликована в журнале «Автоматизированные системы управления и информационные
|09.06.2025
|
Программа студентов и ученых Пермского Политеха автоматизирует инженерные расчеты армогрунтовых подпорных стен, сократив их время до 15-20 минут
и и увеличивает риск ошибок. Чтобы упростить и ускорить процесс, студентка строительного факультета ПНИПУ разработала программу, которая автоматически рассчитывает параметры армогрунтовых подпо
|04.06.2025
|
Ученые Пермского Политеха и ПНППК нашли способ в сотни раз снизить потери света в оптических устройствах
соб в сотни раз снизить потери света в оптических устройствах. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Свет позволяет передавать в сотни раз больше информации, чем электрический сигнал. Име
|28.05.2025
|
Модель ученых Пермского Политеха поможет изучать поведение клеток при заживлении ран и развитии рака
ителия перестраиваются под воздействием механических нагрузок. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья опубликована в «Российском журнале биомеханики», Т. 29, № 1, 2025. Исследование
|27.05.2025
|
Программа ученых Пермского Политеха поможет компаниям избежать убытков
зирует и ускоряет анализ финансовой эффективности предприятия. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На программу выдано свидетельство № 2025660144. Разработка выполнена в рамках программ
|26.05.2025
|
Приложение студентов Пермского Политеха сделает жизнь питомца более комфортной и безопасной
за домашним животным более гармоничным, удобным и комплексным. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Большинство городских жителей стремится максимально упростить и распределить свои дома
|22.05.2025
|
Молодые ученые Пермского Политеха представили новый тип двигателя, который на 10% повысит эффективность беспилотников
и на 5-10% эффективнее по сравнению с традиционными аналогами. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Пр
|21.05.2025
|
Программа ученых Пермского Политеха поможет затрачивать меньше энергии на добычу нефти
ммы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Энергопотребление — это не только экономическая, но и экологическая проблема. Рационал
|20.05.2025
|
Студент Пермского Политеха разрабатывает новый язык программирования
ммы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Язык программирования – это инструмент, с помощью которого люди задают определенные ко
|16.05.2025
|
Программа ученых Пермского Политеха поможет предприятиям создать эффективную систему мотивации персонала
роизводства и создать эффективную систему мотивации персонала. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На программу получено свидетельство № 2001610024. Разработка выполнена в рамках програ
|15.05.2025
|
Ученые Пермского Политеха разработали программу для безопасного возведения зданий в плотной застройке
ручными расчетами, способ обеспечивает 95-процентную точность. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На программное обеспечение выдано свидетельство о государственной регистрации программ
|05.05.2025
|
Ученые Пермского Политеха разработали инновационный метод упрочнения 3D-печатных элементов экзопротезов углеродным волокном
я их комфорт и индивидуальную адаптацию под анатомию пациента. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Результаты опубликованы в журнале «Polymers», 2025. Исследование выполнено при поддерж
|30.04.2025
|
Разработка ученых Пермского Политеха снизит расходы при проектировании свайных фундаментов
геологические исследования и ускорить процесс проектирования. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На ПО выдано свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 202561808
|25.04.2025
|
Студент Пермского Политеха создал прототип «умной» турели с нейросетью
циал автономных систем в сферах безопасности и обороны России. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Турель – это установка, оснащенная вращающейся платформой, на которой закрепляют разли
|21.04.2025
|
Ученые Пермского Политеха и ПФИЦ УрО РАН нашли оптимальное оптическое волокно для сверхчувствительных акустических датчиков
яйстве), а также найти новые потенциальные сферы применения для некоторых типов оптоволокна. Ученые ПНИПУ и ПФИЦ УрО РАН сравнили семь типов волокон с разными методами производства и покрытиями
|18.04.2025
|
Ученые Пермского Политеха разработали приложение для занятий спортом на основе машинного зрения
за определенный уровень зафиксированной физической активности. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Проект осуществлен в рамках гранта №2694ГССС15-L/93081 по программе «Студенческий стар
|16.04.2025
|
Ученые Пермского Политеха разработали импортозамещающую программу для исследования звукопоглощающих материалов
акустических свойств материалов для студентов в учебных целях. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На изобретение выдано свидетельство №2024690178. Исследование проведено в рамках реали
|15.04.2025
|
Программа ученых Пермского Политеха позволит студентам и специалистам проще анализировать большие объемы данных
нженерной школы «Высшая школа авиационного двигателестроения». Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На программу выдано свидетельство № 2024690351. Разработка выполнена в рамках программ
|11.04.2025
|
Программа школьников и ученых Пермского Политеха предотвратит аномалии в 3D-печати металлических изделий
оличество брака и автоматизировать контроль качества продукта. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Проектная деятельность в Политехнической школе организована в рамках программы стратег
|11.04.2025
|
Ученые Пермского Политеха превратили буровой раствор внутри нефтяной скважины в канал передачи данных
ыходить из строя: кабели закручиваются вокруг бурового инструмента и рвутся, радиоволны не проходят через толщу земли, а шум оборудования заглушает звуковые сигналы. Ученые горно-нефтяного факультета ПНИПУ внедрили технологию по передаче данных через буровой раствор, который обычно закачивают в скважину для охлаждения и очистки инструмента, в ранее созданный уникальный высокотехнологический
|09.04.2025
|
Проект студентов Пермского Политеха расширит российский рынок механических и бионических протезов рук
ступность. Сейчас проект находится на стадии прототипирования. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Исследование проведено в рамках Центра прототипирования бизнес-инкубатора ПНИПУ
|07.04.2025
|
Программа ученых Пермского Политеха поможет рассчитать справедливые цены на платных трассах
ляет быстро и просто рассчитать цену по предложенному способу. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На изобретение выдано свидетельство № 2025616857. Разработка выполнено в рамках реализ
|04.04.2025
|
Приложение студентов Пермского Политеха поможет найти баланс между работой и личной жизнью
сонализированную помощь для их грамотной постановки и анализа. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Сейчас ниша по созданию новых удобных планировщиков открыта, так как существующие прил
|31.03.2025
|
Ученые Пермского Политеха разработали платформу для создания интерактивных презентаций на основе искусственного интеллекта
енерировать картинки или создать квиз с помощью технологий ИИ. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Программа зарегистрирована в Роспатент (№2024682255) и в реестре отечественного ПО (№2
|19.03.2025
|
Подход ученых Пермского Политеха повышает точность 3D-моделирования нефтяных месторождений
рационные потоки, по которым жидкость продвигается к скважине. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья с результатами опубликована в журнале «Инженер-нефтяник», 2024 г. Исследование
|12.03.2025
|
Ученые Пермского Политеха запатентовали способ для лучшего прохождения робота внутри трубопровода
к которым относятся отводы, повороты, изгибы с углом до 180°. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На изобретение получен патент (№2835290). Исследование проведено в рамках реализации п
|28.02.2025
|
Разработка ученых Пермского Политеха позволяет повысить эффективность нефтедобычи
ть прогноза и увеличит эффективность разработки месторождений. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья с результатами опубликована в журнале «Геосистемная инженерия», 2024 г. Исследо
|21.02.2025
|
Ученые Пермского Политеха предлагают новый метод борьбы с мошенничеством в сети интернет
казал Александр Субботин, аспирант кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ. «Далее после этих двух этапов, если система не смогла определить, совершал ли пользова
|20.02.2025
|
Ученые Пермского Политеха разработали алгоритм адаптивного управления на основе ИИ
товок», — сказал Владимир Онискив, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ, кандидат технических наук. Методы искусственного интеллекта все чаще применяются в сис
