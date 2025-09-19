ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет

В России решили проблему пространственной поддержки, чтобы печатать на 3D-принтере крупные и сложные объекты Проблема решена Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) и эксперты компании ООО «Ф2 Инновации» разработали метод пространственной поддержки об

Ученые Пермского Политеха впервые разработали метод интеллектуальной 3D-печати крупногабаритных изделий е механические элементы, встроенные в конструкцию 3D-принтера. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На изобретение получен патент. ПНИПУ Изготовление изделий методом 3D-печати явл

Ученые Пермского Политеха создали умную дефектоскопию лопаток турбин ъян», — сказал Даниил Курушин, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ, кандидат технических наук. Для анализа видеопотока ученые выбрали и адаптировали одну

Ученые Пермского Политеха создали технологию для бесперебойной видеопередачи в условиях плохого интернета ивность на 28–32% выше по сравнению с существующими решениями. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные те

Разработка ученых Пермского Политеха может сократить расходы городского теплоснабжения на 12% в год и постоянно изменяющееся состояние технического оборудования. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. «Разработка представляет собой нейросетевой алгоритм, который в режиме реального време

Ученые Пермского Политеха разработали инновационный тренажер для безопасного обучения электриков в виртуальной реальности а также снижению уровня аварийных ситуаций на предприятиях. Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные технологии, системы управления», 2025. Об этом CNews со

Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткойна с учетом индекса страха и жадности ей Затонский, заведующий кафедрой «Автоматизация технологических процессов» Березниковского филиала ПНИПУ, доктор технических наук. В ходе экспериментов ученые протестировали свои модели на раз

Разработка ученых Пермского Политеха обеспечит точное прогнозирование солнечной активности на 11 лет вперед госистем и проведения более точных климатических исследований. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Работа выполнена в рамках реализации программы стратегического академического лидерств

Разработка ученых Пермского Политеха ускорит и автоматизирует проведение испытаний авиадвигателей ует этот процесс и делает его не менее чем в 1,5 раза быстрее. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Прио

Разработка ученых Пермского Политеха поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные льность байтов или строк», – сказала Дарья Тарутина, магистрант кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ. Сочетание этих двух методов дает высокую точность обнаружения и возможность быстро реа

Ученые Пермского Политеха впервые разработали цифровую систему управления оптоволоконными беспилотниками на расстоянии более 25 км етает до цели, а остальные рвут волокно, преодолевая всего 1-2 км. По недавним экспериментам ученых ПНИПУ было выявлено, что проблема в катушке, на которую наматывается оптоволоконный кабель. И

Устройство ученых Пермского Политеха обеспечит стабильный интернет в отдаленных районах страны лучшить качество связи для владельцев загородной недвижимости. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья опубликована в журнале «Автоматизированные системы управления и информационные

Программа студентов и ученых Пермского Политеха автоматизирует инженерные расчеты армогрунтовых подпорных стен, сократив их время до 15-20 минут и и увеличивает риск ошибок. Чтобы упростить и ускорить процесс, студентка строительного факультета ПНИПУ разработала программу, которая автоматически рассчитывает параметры армогрунтовых подпо

Ученые Пермского Политеха и ПНППК нашли способ в сотни раз снизить потери света в оптических устройствах соб в сотни раз снизить потери света в оптических устройствах. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Свет позволяет передавать в сотни раз больше информации, чем электрический сигнал. Име

Модель ученых Пермского Политеха поможет изучать поведение клеток при заживлении ран и развитии рака ителия перестраиваются под воздействием механических нагрузок. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья опубликована в «Российском журнале биомеханики», Т. 29, № 1, 2025. Исследование

Программа ученых Пермского Политеха поможет компаниям избежать убытков зирует и ускоряет анализ финансовой эффективности предприятия. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На программу выдано свидетельство № 2025660144. Разработка выполнена в рамках программ

Приложение студентов Пермского Политеха сделает жизнь питомца более комфортной и безопасной за домашним животным более гармоничным, удобным и комплексным. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Большинство городских жителей стремится максимально упростить и распределить свои дома

Молодые ученые Пермского Политеха представили новый тип двигателя, который на 10% повысит эффективность беспилотников и на 5-10% эффективнее по сравнению с традиционными аналогами. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Пр

Программа ученых Пермского Политеха поможет затрачивать меньше энергии на добычу нефти ммы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Энергопотребление — это не только экономическая, но и экологическая проблема. Рационал

Студент Пермского Политеха разрабатывает новый язык программирования ммы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Язык программирования – это инструмент, с помощью которого люди задают определенные ко

Программа ученых Пермского Политеха поможет предприятиям создать эффективную систему мотивации персонала роизводства и создать эффективную систему мотивации персонала. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На программу получено свидетельство № 2001610024. Разработка выполнена в рамках програ

Ученые Пермского Политеха разработали программу для безопасного возведения зданий в плотной застройке ручными расчетами, способ обеспечивает 95-процентную точность. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На программное обеспечение выдано свидетельство о государственной регистрации программ

Ученые Пермского Политеха разработали инновационный метод упрочнения 3D-печатных элементов экзопротезов углеродным волокном я их комфорт и индивидуальную адаптацию под анатомию пациента. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Результаты опубликованы в журнале «Polymers», 2025. Исследование выполнено при поддерж

Разработка ученых Пермского Политеха снизит расходы при проектировании свайных фундаментов геологические исследования и ускорить процесс проектирования. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На ПО выдано свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 202561808

Студент Пермского Политеха создал прототип «умной» турели с нейросетью циал автономных систем в сферах безопасности и обороны России. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Турель – это установка, оснащенная вращающейся платформой, на которой закрепляют разли

Ученые Пермского Политеха и ПФИЦ УрО РАН нашли оптимальное оптическое волокно для сверхчувствительных акустических датчиков яйстве), а также найти новые потенциальные сферы применения для некоторых типов оптоволокна. Ученые ПНИПУ и ПФИЦ УрО РАН сравнили семь типов волокон с разными методами производства и покрытиями

Ученые Пермского Политеха разработали приложение для занятий спортом на основе машинного зрения за определенный уровень зафиксированной физической активности. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Проект осуществлен в рамках гранта №2694ГССС15-L/93081 по программе «Студенческий стар

Ученые Пермского Политеха разработали импортозамещающую программу для исследования звукопоглощающих материалов акустических свойств материалов для студентов в учебных целях. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На изобретение выдано свидетельство №2024690178. Исследование проведено в рамках реали

Программа ученых Пермского Политеха позволит студентам и специалистам проще анализировать большие объемы данных нженерной школы «Высшая школа авиационного двигателестроения». Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На программу выдано свидетельство № 2024690351. Разработка выполнена в рамках программ

Программа школьников и ученых Пермского Политеха предотвратит аномалии в 3D-печати металлических изделий оличество брака и автоматизировать контроль качества продукта. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Проектная деятельность в Политехнической школе организована в рамках программы стратег

Ученые Пермского Политеха превратили буровой раствор внутри нефтяной скважины в канал передачи данных ыходить из строя: кабели закручиваются вокруг бурового инструмента и рвутся, радиоволны не проходят через толщу земли, а шум оборудования заглушает звуковые сигналы. Ученые горно-нефтяного факультета ПНИПУ внедрили технологию по передаче данных через буровой раствор, который обычно закачивают в скважину для охлаждения и очистки инструмента, в ранее созданный уникальный высокотехнологический

Проект студентов Пермского Политеха расширит российский рынок механических и бионических протезов рук ступность. Сейчас проект находится на стадии прототипирования. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Исследование проведено в рамках Центра прототипирования бизнес-инкубатора ПНИПУ

Программа ученых Пермского Политеха поможет рассчитать справедливые цены на платных трассах ляет быстро и просто рассчитать цену по предложенному способу. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На изобретение выдано свидетельство № 2025616857. Разработка выполнено в рамках реализ

Приложение студентов Пермского Политеха поможет найти баланс между работой и личной жизнью сонализированную помощь для их грамотной постановки и анализа. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Сейчас ниша по созданию новых удобных планировщиков открыта, так как существующие прил

Ученые Пермского Политеха разработали платформу для создания интерактивных презентаций на основе искусственного интеллекта енерировать картинки или создать квиз с помощью технологий ИИ. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Программа зарегистрирована в Роспатент (№2024682255) и в реестре отечественного ПО (№2

Подход ученых Пермского Политеха повышает точность 3D-моделирования нефтяных месторождений рационные потоки, по которым жидкость продвигается к скважине. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья с результатами опубликована в журнале «Инженер-нефтяник», 2024 г. Исследование

Ученые Пермского Политеха запатентовали способ для лучшего прохождения робота внутри трубопровода к которым относятся отводы, повороты, изгибы с углом до 180°. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. На изобретение получен патент (№2835290). Исследование проведено в рамках реализации п

Разработка ученых Пермского Политеха позволяет повысить эффективность нефтедобычи ть прогноза и увеличит эффективность разработки месторождений. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья с результатами опубликована в журнале «Геосистемная инженерия», 2024 г. Исследо

Ученые Пермского Политеха предлагают новый метод борьбы с мошенничеством в сети интернет казал Александр Субботин, аспирант кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ. «Далее после этих двух этапов, если система не смогла определить, совершал ли пользова