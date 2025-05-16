Программа ученых Пермского Политеха поможет предприятиям создать эффективную систему мотивации персонала

Энергоемкость производства — один из ключевых показателей эффективности работы промышленных предприятий. Чем меньше энергии тратится на выпуск продукции, тем ниже ее себестоимость и выше конкурентоспособность. Однако точная оценка энергопотребления всегда была сложной задачей из-за множества факторов: использования разных видов ресурсов (электроэнергия, газ, вода), особенностей учета и мотивации персонала. Усилия технических специалистов предприятий по снижению расходных норм топливно-энергетических ресурсов перекрываются ростом цен на энергоносители. Ученые Пермского Политеха разработали компьютерную программу «Экон: Интегрированная оценка объектов», которая позволяет точно оценить затраты энергии производства и создать эффективную систему мотивации персонала. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

На программу получено свидетельство № 2001610024. Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Энергоемкость — это показатель, который отражает, сколько энергии (топлива, электричества, газа и др.) тратится на изготовление продукции. Ее снижение уменьшает себестоимость производства, повышает конкурентоспособность предприятия и снижает нагрузку на экологию.

Традиционно она оценивается через стоимость, условные единицы топлива (см. ИСО-500 «Энергоменеджмент») или баллы KPI (ключевые показатели эффективности работника). Однако эти методы имеют существенные недостатки. Перевод показателей энергии в денежный эквивалент «сглаживает» усилия по экономии ресурсов, условные единицы скрывают реальное потребление ресурсов, а оценка персонала часто зависит от мнения руководителей. Все это мешает видеть объективную картину и не мотивирует работников к повышению энергоэффективности производства.

Ученые Пермского Политеха разработали программу «Экон: Интегрированная оценка объектов», которая позволяет точно рассчитать затраты энергии на предприятии и дать числовую интегральную оценку энергоемкости продукции в натуральных единицах измерения (ЧИП ЭН). Этот числовой интегральный показатель, включенный в систему мотивации, будет объективно оценивать усилия персонала по повышению энергоэффективности производства.

Программа позволяет сравнивать различные данные по множеству параметров одновременно (от 3 до 100 параметров). Пользователь вручную вносит данные, на основе которых «Экон» рассчитывает числовой интегральный показатель (ЧИП) – он объединяет разные виды параметров (или технико-экономических показателей) в единую цифровую оценку.

На практике это выглядит следующим образом. На предприятии используются разные виды ресурсов в натуральных единицах измерения – электроэнергия в кВтч, технический пар в гигакалориях, вода в кубометрах и т.д. Для того, чтобы увидеть общую картину расхода всех видов энергии, программа «Экон» переводит все это в универсальную систему (ЧИП) и представляет итоговые данные в виде рейтинговой таблицы. Так расчет ЧИП на целлюлозно-бумажном производстве показал, что, несмотря на рост потребления электроэнергии, в отчетном году ЧИП снизился на 255 единиц – с 4541,5 до 4286,1 (за счет сокращения использования воды и пара). Так эта программа позволяет сравнивать энергоемкость, даже если потребление разных ресурсов меняется разнонаправленно – один вид растет, другой падает.

Программа «Экон» формирует рейтинговые таблицы для удобного сравнения и оценки конкурентоспособности объектов. Количество ранжируемых объектов не ограничено.

«Наша разработка дает детальную картину энергопотребления, что помогает выявить скрытые резервы для экономии. Помимо этого, она позволяет связать энергоэффективность с KPI работников и создавать прозрачную систему мотивации. В настоящее время в рамках хоздоговорной научно-исследовательской работы «Разработка организационно-экономического механизма повышения эффективности промышленного производства» мы создаем на одном из пермских предприятий «Числовой интегральный показатель: Результативность-Инициатива-Заслуги» (ЧИП-РИЗ) для оценки работы персонала. В будущем «Экон» может быть встроена в интегрированную систему управления производством, что позволит автоматизировать сбор первичных данных и создавать эффективную систему мотивации персонала, увязывающую цели трех уровней управления в едином расчете», — сказала Галина Тимофеева, доцент кафедры «Экономика и управление промышленным производством» ПНИПУ, кандидат экономических наук.

Программа ученых Пермского Политеха — это шаг к цифровизации управления ресурсами в промышленности. Она предлагает инструменты для точной оценки, мотивации персонала к снижению затрат и непрерывному развитию производства. В условиях роста цен на энергоносители, сырье и материалы и ужесточения экологических норм такие решения становятся не просто полезными, а необходимыми.