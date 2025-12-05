Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности

Разделы

НТБ - один из отечественных поставщиков программного обеспечения в области информационной безопасности и управления критической ИТ-инфраструктурой. В портфеле компании – система управления привилегированным доступом (PAM) SafeInspect и технология безопасного доступа к ресурсам организации SafeConnect. Оба решения включены в экосистему Центра компетенций управления доступом компании «РТК-Солар». 

05.12.2025 Лабораторию интеллектуальных систем для периферийных вычислений открыли в ТГУ вместе с компанией «ХайТэк» 1
17.02.2025 «Доставка Морем» нарастила закупку через цифровые каналы почти в пять раз 1
22.01.2025 «Солар» планирует развивать собственную SIEM платформу 1
23.12.2024 «Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект 1
23.12.2024 ГК «Солар» стала владельцем 100% системного ИБ‑интегратора «Элвис-Плюс» 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела долю разработчика средств безопасности контейнеров Kubernetes 1
14.10.2024 ГК «Солар» купила аудиторов инфобезопасности 2
14.10.2024 ГК «Солар» приобрела 100% второй по величине компании на рынке пентеста России 1
01.04.2024 ГК «Солар» приобрела долю компании-разработчика решений по повышению киберграмотности — Secure-T 1
21.03.2023 «Ростелеком-Солар» запустил систему управления привилегированным доступом Solar SafeInspect 2
29.12.2022 Выбор CNews: 7 главных изменений в российском ИТ-бизнесе в 2022 г. Голосование 1
23.12.2022 «РТК-Солар» приобрела компанию «Новые технологии безопасности» 3
23.12.2022 «Ростелеком» за миллиард купил компанию, занимающуюся информбезопасностью 3
09.11.2022 Merlion стала дистрибьютором решений по информационной безопасности НТБ 2
25.04.2022 Программный комплекс SafeInspect компании НТБ включен в продуктовый портфель Netwel 2
22.09.2016 Пермский политех внедрил системы информационной безопасности SafeInspect 3
31.08.2016 SafeInspect + RuSIEM: представлено новое решение для управления инцидентами ИБ 3
09.06.2016 Вышла новая версия системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect 3
04.02.2016 «Новые технологии безопасности» обновили систему контроля привилегированных пользователей SafeInspect 2
05.11.2015 «Инфозащита» и НТБ объявили о начале совместного продвижения российской системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect 3
01.04.2014 «Новые технологии безопасности» продлили сертификат ФСТЭК на StoneGate IPS 2
05.11.2013 StoneGate Firewall/VPN сертифицирован ФСБ России 1
27.04.2012 Рынок антивирусов растет, и только McAfee падает 1
22.05.2009 «НТБ Софт» и «Центр ИКТ» г. Сочи договорились о сотрудничестве 1

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 12 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 6
Luntry - Лантри - КлаудРан 23 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Солар-ТЗИ 6 5
Ростелеком 10306 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 3
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 48 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 2
Oracle Corporation 6867 2
Trend Micro 629 2
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 170 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 1
Swivel Secure - Свивэл Секьюрити 6 1
НТБ Софт 2 1
Центр ИКТ - Центр информационно-коммуникационных технологий 6 1
Ростелеком - РТЛабс - Датамарт 3 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 1
1С-премиум 3 1
Вестелком - ЭсАй Майкро 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - heftech 2 1
Aqua Security - Aqua Security Software Ltd 6 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 69 1
RuSIEM - РуСИЕМ 9 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 1
Netwell - Нетвелл 56 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 61 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
ИКС 392 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 128 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Московская Биржа НТБ - Национальная товарная биржа 4 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 51 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 1
РегБлок 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Газпром трансгаз 154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 16
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 7
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 494 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1768 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1141 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 182 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 387 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 964 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 474 2
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 519 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 445 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1445 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 862 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeConnect 6 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 3
Forcepoint - Stonesoft - StoneGate 22 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 114 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 47 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 2
Pixabay 191 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
FreePik 1435 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T Awareness Platform 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - Эгида 12 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 297 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Новые облачные технологии - МойОфис 891 1
Kaspersky OS 144 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 233 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 98 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 1
Романов Михаил 33 8
Голубенко Сергей 5 1
Решетников Денис 1 1
Губанов Юрий 6 1
Волковская Елена 4 1
Сидоренко Кирилл 3 1
Шевелев Николай 1 1
Ромашков Антон 1 1
Чуканов Владислав 2 1
Горбункова Елена 6 1
Емельяненко Вячеслав 1 1
Ирге Татьяна 3 1
Никишкин Харитон 3 1
Гацакова Светлана 1 1
Андреевский Денис 1 1
Васин Виктор 1 1
Иванков Юрий 1 1
Орлова Дина 15 1
Раевский Алексей 77 1
Конусов Андрей 86 1
Бондарь Дмитрий 37 1
Галайко Ярослав 6 1
Уфаев Дмитрий 15 1
Бобровников Борис 104 1
Шадаев Максут 1146 1
Нуралиев Борис 294 1
Волож Аркадий 260 1
Карачинский Анатолий 95 1
Генс Филипп 43 1
Хайретдинов Рустэм 89 1
Ляпунов Игорь 130 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Европа 24634 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Нидерланды 3631 1
Кипр - Республика 579 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 1
Белиз 72 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Аудит - аудиторский услуги 3111 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 210 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 202 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
