Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар НТБ Новые технологии безопасности
НТБ - один из отечественных поставщиков программного обеспечения в области информационной безопасности и управления критической ИТ-инфраструктурой. В портфеле компании – система управления привилегированным доступом (PAM) SafeInspect и технология безопасного доступа к ресурсам организации SafeConnect. Оба решения включены в экосистему Центра компетенций управления доступом компании «РТК-Солар».
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 46 483 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Романов Михаил 33 8
|Голубенко Сергей 5 1
|Решетников Денис 1 1
|Губанов Юрий 6 1
|Волковская Елена 4 1
|Сидоренко Кирилл 3 1
|Шевелев Николай 1 1
|Ромашков Антон 1 1
|Чуканов Владислав 2 1
|Горбункова Елена 6 1
|Емельяненко Вячеслав 1 1
|Ирге Татьяна 3 1
|Никишкин Харитон 3 1
|Гацакова Светлана 1 1
|Андреевский Денис 1 1
|Васин Виктор 1 1
|Иванков Юрий 1 1
|Орлова Дина 15 1
|Раевский Алексей 77 1
|Конусов Андрей 86 1
|Бондарь Дмитрий 37 1
|Галайко Ярослав 6 1
|Уфаев Дмитрий 15 1
|Бобровников Борис 104 1
|Шадаев Максут 1146 1
|Нуралиев Борис 294 1
|Волож Аркадий 260 1
|Карачинский Анатолий 95 1
|Генс Филипп 43 1
|Хайретдинов Рустэм 89 1
|Ляпунов Игорь 130 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.