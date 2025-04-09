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Никишкин Харитон



09.04.2025 ГК «Солар»: формирование корпоративной киберкультуры сокращает число ошибок персонала в ИБ на 70% 1
01.04.2024 ГК «Солар» приобрела долю компании-разработчика решений по повышению киберграмотности — Secure-T 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Никишкин Харитон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 24 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 11 1
Swivel Secure - Свивэл Секьюрити 6 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 971 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11892 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2120 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 301 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1497 1
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 27 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 168 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28409 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2298 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1991 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2740 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1810 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 158 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 198 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 79 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 83 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 235 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T Awareness Platform 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4608 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 272 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Хереш Игорь 23 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17652 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43776 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2287 1
Россия - РФ - Российская федерация 147118 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2787 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3169 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1171 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 946 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14753 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2463 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51964 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10087 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29682 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11115 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 113 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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