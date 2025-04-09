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Никишкин Харитон
|09.04.2025
|ГК «Солар»: формирование корпоративной киберкультуры сокращает число ошибок персонала в ИБ на 70% 1
|01.04.2024
|ГК «Солар» приобрела долю компании-разработчика решений по повышению киберграмотности — Secure-T 1
Никишкин Харитон и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11892 1
|Хереш Игорь 23 1
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