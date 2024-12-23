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Индексная книга (каталог) CNews*
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Хереш Игорь



23.12.2024 ГК «Солар» стала владельцем 100% системного ИБ‑интегратора «Элвис-Плюс» 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела долю разработчика средств безопасности контейнеров Kubernetes 1
15.10.2024 ГК «Солар» объявила о создании первого в России отраслевого венчурного фонда в сфере ИБ 1
14.10.2024 ГК «Солар» купила аудиторов инфобезопасности 1
14.10.2024 ГК «Солар» приобрела 100% второй по величине компании на рынке пентеста России 1
01.04.2024 ГК «Солар» приобрела долю компании-разработчика решений по повышению киберграмотности — Secure-T 1
22.02.2024 Участники рынка кибербезопасности объявили о создании первой комплексной программы поддержки российских ИБ-стартапов Cyber Stage 1
23.08.2023 «РТК-Солар» направит до 1,1 млрд руб. на программу акселерации до 2025 года 1
10.08.2022 Softline Venture Partners вложил $2 млн в платформу для снижения транспортных потерь Exodrive 1
12.05.2016 «Группа Т1» представила платформу для интернета вещей отечественного производства 1
13.10.2014 «Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт 1
24.09.2014 «ВымпелКом» и «Скаут» успешно испытали технологию двухпрофильных SIM-чипов для «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
08.09.2014 «ВымпелКом» и Fort Telecom протестировали работу новых телематических комплектов для проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
28.08.2014 «Билайн» выходит на автомобильный рынок 1
08.08.2014 GlobalSat выбрал М2М-решения от «Билайн Бизнес» 1
15.07.2014 Путин поручил сделать из ГЛОНАСС коммерческий проект 1
07.10.2013 Русский мега-проект "ЭРА-ГЛОНАСС" почти завершен. Что дальше? 1
08.08.2013 «Цезарь Сателлит» начинает работать со станцией скорой помощи 1
25.07.2013 Покупателям Hyundai Equus теперь доступна спутниковая система безопасности TS Premium 1
13.05.2013 «Цезарь Сателлит» запускает «горячую линию» и консьерж-сервис для владельцев автомобилей Kia 1
25.10.2010 «Билайн Бизнес» запускает «Центр управления М2М» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Хереш Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 4
Ростелеком 9701 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 9 3
Yandex - Яндекс 7340 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
ГЛОНАСС АО 187 2
Эшелон НПО 129 2
Luntry - Лантри - КлаудРан 16 2
МегаФон 8805 1
АФК Система ПАО 1797 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
РТИ 145 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Thales - Gemalto 182 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
СКАУТ 77 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 40 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
Globalsat Group - GlobalSat WorldCom Corporation 1 1
Beyerdynamic 20 1
Softline - Exodrive - Экзодрайв 5 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 1
Эшелон Геолайф ГК - Эшелон 4 1
Swivel Secure - Свивэл Секьюрити 6 1
Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 5 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Metascan - Метаскан 3 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 1
Google LLC 11775 1
Цезарь Сателлит 39 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
BMW Group 446 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Hyundai Motor Company 383 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
LEGO 244 1
Связной ГК 1369 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ССиНМП имени А.С. Пучкова - Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы 12 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
РегБлок 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Solar Ventures 3 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 7 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 5
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 379 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 3
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 195 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 165 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 2
Умные платформы 1682 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 265 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 3
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 5 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 129 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 79 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
ВымпелКом - Билайн SIM-карты 13 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
NVision Барьер 648 1
Hyundai Equus 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T Awareness Platform 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
FreePik 980 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 44 1
Гурко Александр 136 3
Путин Владимир 3171 2
Солодовников Дмитрий 56 2
Куканов Александр 19 2
Иванов Сергей 388 1
Рогозин Дмитрий 100 1
Сурков Владислав 73 1
Левашов Александр 90 1
Назаров Алексей 70 1
Висневский Юрий 15 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Урличич Юрий 52 1
Макаренко Владимир 17 1
Волотовская Елена 35 1
Климов Владимир 4 1
Крючков Владимир 4 1
Михальчева Наталья 1 1
Шиловская Татьяна 1 1
Никишкин Харитон 1 1
Ордян Давид 3 1
Мартиросов Давид 57 1
Демидов Сергей 127 1
Ляпунов Игорь 121 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Касимов Вячеслав 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Европа 21767 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Казахстан - Республика 5526 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Нидерланды 3517 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Израиль 2730 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 8
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 49 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
За рулем 1 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 2
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 7 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Онлайн-бухгалтерия

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S3-хранилище

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Техника

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