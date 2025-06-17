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Орлова Дина
УПОМИНАНИЯ
Орлова Дина и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 699 4
|Шадаев Максут 1057 4
|Григоренко Дмитрий 140 3
|Путин Владимир 3252 2
|Дождёв Владимир 11 2
|Силуанов Антон 66 1
|Делицын Леонид 131 1
|Ивенев Николай 13 1
|Евдокимов Дмитрий 28 1
|Иодковский Станислав 94 1
|Телевинов Сергей 19 1
|Хереш Игорь 24 1
|Терентьев Евгений 6 1
|Зокин Андрей 2 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1036 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 118 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
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