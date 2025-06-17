Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176951
ИКТ 13769
Организации 10717
Ведомства 1468
Ассоциации 1002
Технологии 3465
Системы 25791
Персоны 75862
География 2873
Статьи 1527
Пресса 1224
ИАА 701
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2650
Мероприятия 855

Орлова Дина


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 С возвращающихся в Россию компаний хотят брать компенсацию за ущерб из-за их бегства 1
19.02.2025 Власти потратили более 800 млн на «Умные города»: IQ городов вырос в полтора раза 1
04.02.2025 В России переводят в ГИС и берут под контроль распределение всех субсидий из госбюджета 1
10.12.2024 В России создают особый режим расходов госорганов на ИT 1
29.11.2024 Власти утвердили размер налогового вычета для ИТ-компаний и телекома 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes 1
28.10.2024 Платформа технологического надзора России обошлась в 638,9 миллионов 1
23.07.2024 В России введут инвествычет за внедрение отечественного ПО 1
21.06.2024 Власти будут субсидировать предприятиям до 50% затрат на покупку российского промышленного ПО 1
04.06.2024 Российского «убийцу» Zoom оценили на бирже в 30 миллиардов 1
21.05.2024 Власти хотят компенсировать компаниям до половины затрат на внедрение российского ПО 1
15.05.2024 Разработчик ВКС IVA Technologies показал резкий взлет выручки, прибыли и колоссальную дебиторскую задолженность 1
07.05.2024 «Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Орлова Дина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9964 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 265 2
Cisco Systems 5160 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1017 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1184 1
БАРС Груп 551 1
Red Hat 1326 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
TrueConf - ТруКонф 410 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4179 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 98 1
Trend Micro 617 1
Eltex - Предприятие Элтекс 165 1
Qualys 67 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Google LLC 11975 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 396 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 40 1
Siemens Mobility - Сименс Мобильность 8 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 24 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 19 1
Right Line - Райт Лайн 18 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 11 1
РИФ Корпорация НПО 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Солар-ТЗИ 5 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1698 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Solar Ventures 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2031 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3122 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 329 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15179 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1776 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11524 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2266 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13872 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2966 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 996 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4668 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11448 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29252 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2408 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10725 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26110 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8308 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2903 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6364 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1477 1
DevOps - Development и Operations 949 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8405 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 589 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7609 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 536 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 352 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4172 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14121 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21929 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3852 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28317 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1732 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2583 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2247 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 791 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 428 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1622 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 576 1
Pixabay 153 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5469 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3328 2
Microsoft Teams - MS Teams 579 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 281 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 241 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 285 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1815 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 224 1
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 15 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
Минцифры РФ - Госключ 161 1
Роспотребнадзор РФ - АИС ПРТО - автоматизированная информационная система согласования функционирования передающих радиотехнических объектов 4 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 119 1
Microsoft Windows 11 624 1
Мишустин Михаил 699 4
Шадаев Максут 1057 4
Григоренко Дмитрий 140 3
Путин Владимир 3252 2
Дождёв Владимир 11 2
Силуанов Антон 66 1
Делицын Леонид 131 1
Ивенев Николай 13 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Иодковский Станислав 94 1
Телевинов Сергей 19 1
Хереш Игорь 24 1
Терентьев Евгений 6 1
Зокин Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
Европа 24410 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 1
Швеция - Королевство 3647 1
Финляндия - Финляндская Республика 3629 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 582 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1559 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 153 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 184 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 243 1
Украина - Запорожская область 98 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2948 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4070 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9213 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 337 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1120 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16761 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6185 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6027 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3708 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11286 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19319 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2192 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2578 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8251 2
Льготы - Льготные кредиты 148 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1383 2
Инвестиции - Инвестиционный налоговый вычет 34 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 572 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4148 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6382 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5042 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3640 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2588 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1673 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2827 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3695 1
НКО - Некоммерческая организация 522 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2007 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4257 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5124 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 373 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 196 1
Цифровой регион - Федеральный проект 105 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6008 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3244 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1216 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4548 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1028 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 2
РИА Новости 946 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1993 1
Парламентская газета 28 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1036 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 118 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 43 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 158 1
РИФ - Российский Интернет Форум 85 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще