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Власти хотят компенсировать компаниям до половины затрат на внедрение российского ПО

Правительство готовит новые меры поддержки перехода предприятий на отечественное ПО. В первую очередь речь идет о внедрении промышленного и инженерного софта. Власти готовы потратить миллиарды и субсидировать до 50% затрат компаний на внедрение.

Субсидии на промышленный софт

Правительство планирует субсидировать до 50% затрат компаний на внедрение промышленного и инженерного софта, пишет «Интерфакс», ссылаясь на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

«Поможем также с ускоренным переходом и на другие виды российского софта», — сказал премьер-министр.

В планах есть и предоставление льготных кредитов на закупку ПО российского происхождения.

Детали программы

О деталях программы сообщается только, что речь идет о «новом инструменте поддержки», нацеленным на внедрении именно промышленного и инженерного софта. Мишустин пообещал «компенсировать до половины затрат на внедрение ключевых классов отечественного инженерного и промышленного программного обеспечения».

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Дина Орлова from Pixabay
На поддержку внедрения российского промышленного софта власти планируют потратить миллиарды

«Переход может быть весьма дорогостоящим, особенно если речь идет о так называемом тяжелом программном обеспечении», — объяснил решение премьер-министр.

О планах расширения поддержки промышленных заказчиков при внедрении российских ИТ-решений в начале апреля 2024 г. заявлял и директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев, как писало агентство.

Мера, о которой говорил Дождев, должна будет распространяться на решения, создаваемые в рамках всех особо значимых проектов, которые ведутся по линии «Сколково» и Российского фонда развития ИТ (РФРИТ). Чиновник уточнил, что имеются в виду проекты по развитию или созданию тяжелых промышленных программных решений для управления производством, управления жизненным циклом, для математического моделирования и т.п.

В Минпромторге пояснили изданию, что программа рассчитана до 2030 г. и направлена на проекты замещения «тяжелого» промышленного и инженерного софта и программно-аппаратных комплексов (ПАК).

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Компенсировать можно будет расходы на приобретение лицензий, средств защиты информации, обучение работников, оснащение автоматизированных рабочих мест, доработку программного обеспечения и др., уточнил представитель министерства. Срок реализации субсидируемого проекта не должен превышать три года.

Дождев напомнил, что уже с первого сентября 2024 г. владельцам объектов КИИ будет запрещено закупать иностранные ПАК. До конца года должны быть подготовлены отраслевые планы по переводу всех объектов КИИ на работу с российскими доверенными ПАКами. Сам этот переход должен быть завершен к 2030 г.

Помощь государства

В 2024 г., по данным издания, из средств федерального бюджета на это планируется направить не менее 1,5 млрд руб. С 2025 г. поддержка, как ожидается, будет предоставляться в рамках формируемого нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» внедряется в России вместо нацпрограммы «Цифровая экономика». В мае 2024 г. CNews писал о том, что рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев о планах по этому проекту, общие затраты на который составят 1,6 трлн руб.

В частности, министр сказал, что в стране введут льготную налоговую ставку для ИТ-компаний, повышенный налоговый коэффициент для расходов на НИОКР и льготное кредитование. К 2030 г. ожидается, что объем закупок отечественного программного обеспечения и услуг по его внедрению увеличится на 210%, будет поддержано более 50 особо значимых проектов, а 215 проектов получат льготные кредиты на внедрение.

Анна Любавина

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