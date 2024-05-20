Глава Минцифры рассказал об 11 главных задачах отечественных ИТ

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал о планах на новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На его реализацию выделят 1,6 трлн руб.



«Цифровую экономику» сменили на новый нацпроект

Вместо нацпрограммы «Цифровая экономика» в России внедряется нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новый проект устремлен на более широкое использование данных и дальнейшую цифровую трансформацию государственных структур. Его цели и индикаторы развития отличаются от предшествующей программы, отражая более широкий спектр задач и задействованных сфер в цифровом пространстве. Об этом было рассказано на выставке «Россия», прошедшей 18 мая 2024 г. на ВДНХ, в ходе мероприятия, организованного Минцифры, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев вместе со своими коллегами озвучили основные приоритеты и главные направления нового нацпроекта «Экономика данных».

По словам Шадаева, в предыдущем проекте «Цифровая экономика» было всего четыре главных задачи, которые должны были быть выполнены до 2030 г. Пришедшая ему на замену «Экономика данных» увеличила их количество до 11.

Правительство России определило расходы на реализацию нового нацпроекта. Общие затраты составят 1,6 трлн руб. Предположительно, из бюджетных средств будет выделено до 1 трлн руб.

Новый путь развития

Среди новых задач — обеспечение информационной безопасности, надежной работы инфраструктуры интернета, снижение числа преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. Одной из новых задач стало формирование рынка больших данных, причем особо отмечается, что он должен развиваться с упором на защиту персональных данных.

Сайт Минцифры «Экономика данных» придет на смену «Цифровой экономике»

Появилась задача по созданию HR-платформы для системы государственной и муниципальной службы. Это поможет более эффективно отбирать кадры для работы в органах власти, оценивать их работу, развивать сотрудников. Также планируется повышать общую доступность и среднюю скорость интернета в стране, путем развития технологий спутникового интернета. Вначале апреля 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил выделить на его развитие 116 млрд руб.

Перевод социально значимых услуг в электронный вид к 2030 г. должен достигнуть 99%. Примечательно, что в рамках предыдущего проекта «Цифровая экономика» 95% значимых услуг уже были переведены в сеть.

«Совокупно для ста услуг к 2030 г. должны быть внедрены принципы проактивного оказания и предоставления результата в момент обращения гражданина-заявителя. И всё это требуется делать на основе больших платформенных решений. Это и есть фактический переход к полному «онлайну», про который много говорили» — заявил Максут Шадаев.

Не оставили без внимания и искусственный интеллект, который наряду с внедрением цифровых платформ, переходом на использование больших данных и методами машинного обучения будет формировать цифровую «зрелость» ключевых секторов экономики.

К 2030 году скорость интернета будет выше 1 Гб/с

К 2030 г. планируется развернуть низкоорбитальную группировку для высокоскоростного интернета, обеспечивающую быстрый и недорогой доступ в Интернет с низкой задержкой по всей России и за ее пределами, включая отдаленные населенные пункты и подвижные объекты. На данный момент на орбите работают 288 спутников, и к 2030 г. планируется запустить еще 386, чтобы заменять их по мере истечения срока службы.

Помимо этого продолжится работа по строительству ВОЛС (волоконно-оптическая линия передачи) в отдаленных регионах России. По словам замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко, до 2030 г. планируется построить около 11 тыс. км ВОЛС в 9 субъектах России, что позволит более чем 130 тыс. гражданам получить доступ к современным телекоммуникационным услугам. Важно отметить, что данные субъекты очень разноплановые: существуют районы, куда операторы при прочих условиях дойдут не так быстро, и поэтому государственная поддержка играет здесь значительную роль.

Главная задача этих работ — обеспечение роста скорости интернета в крупных городах. Так в 70% многоквартирных домов скорость интернета может превышать 1 Гб/с.

В проект «Экономика данных» также входят планы по разработке и доработке отечественного телеком-оборудования. К концу десятилетия планируется запуск производства оборудования для станций стандартов GSM, LTE и 5G, доработка ПО для ядра мобильной сети стандартов LTE и 5G для сетей общего пользования и запуск тестирования нового оборудования на сетях операторов связи в реальных условиях. Также планируется создать основу для достижения технологической независимости России в ключевых областях высоких технологий, включая проводную и беспроводную связь.

Замминистра Минцифры Андрей Заренин подчеркнул, что в сфере проводной связи с оборудованием ситуация достаточно благоприятная, в отличие от беспроводного сегмента, где все сети до сегодняшнего дня строятся на основе иностранного оборудования. Однако есть и положительные моменты: отечественные базовые станции уже проходят тестирование у операторов связи, а с 2025 г. планируется начать их массовое производство.

По словам Заренина, более шести тысяч инженеров работают над проектом, многие из них раньше трудились в крупных иностранных компаниях, таких как IBM, Cisco, Nokia, Ericsson, Intel.

Искусственный интеллект и информационная безопасность

Замглавы Минэкономразвития Максим Колесников заявил: «Ожидаем, что реализация всех заложенных в стратегии мероприятий позволит России к 2030 г. войти в первую пятерку стран мира по основным метрикам ИИ. Главное сейчас — не только сохранить позиции, но и улучшить их с учетом растущей конкуренции на уровне бизнеса и государств».

По мнению Минэкономразвития, к 2030 г. вклад ИИ в экономику России составит 11,2 триллиона руб. Ежегодные затраты организаций на внедрение и использование ИИ-технологий достигнут 850 млрд руб. В большинстве приоритетных отраслей экономики индекс готовности к внедрению ИИ-технологий будет выше 95%. Объём оказанных услуг по разработке и реализации ИИ-решений превысит 60 млрд руб. в год. Суммарная мощность суперкомпьютеров в России достигнет одного экзафлопс. Ежегодно будут выпускаться более 15,5 тысячи специалистов с высшим образованием в области ИИ. 80% работников будут обладать навыками использования ИИ. Уровень доверия граждан к ИИ-технологиям составит не менее 80%.

Заместитель главы Минцифры Александр Шойтов обозначил следующие направления развития в области кибербезопасности: создание единой платформы для координации действий по борьбе с ИТ-преступлениями, которая будет интегрирована с системами «Антифрод» и «Антифишинг», а также с банковскими платформами введение оборотных штрафов для тех, кто недостаточно хорошо защищает, персональные данные, разработка общедоступного сервиса проверки файлов для граждан и организаций, который будет использовать несколько антивирусных движков ведущих российских компаний. Оценка реального уровня защищённости ключевых государственных информационных систем (ГИС), привлечение коммерческих компаний к пентестингу государственных информационных систем и программа bug bounty.

Сайт Минцифры Минцифры взяло курс на улучшение отечественного ИТ

Планируется, что к 2030 г. будет проведено пентестирование (метод оценки безопасности компьютерных систем или сетей средствами моделирования атаки злоумышленника) и bug bounty (выплата награды за обнаружение уязвимостей) в отношении 70 государственных информационных систем ежегодно.

Другие задачи

Попадут под улучшение и госуслуги. В них планируется создать новые цифровые платформы: для студентов, туристов грузоперевозок, поддержки бизнеса и спорта.

Планируется создание единой социальной карты. Главная цель ее использования состоит в том, чтобы прямо в момент оплаты, транзакции, подтвердить право на ту или иную привилегию или меру помощи. Например, бесплатное передвижение или передвижение со скидкой.

Другая задача — разработать мобильное приложение для мигрантов, чтобы упростить процесс прохождения российской границы. После въезда в страну иностранный гражданин сможет сдать биометрию с помощью приложения и подтвердить ее после пересечения границы. Приложение предоставит доступ к ключевым услугам и сервисам для мигрантов в электронном виде. К 2030 г. планируется расширить список доступных услуг до 12 и достичь 40 млн использований приложения ежегодно.

Также будут приняты новые меры поддержки ИТ в стране. Введут льготную налоговую ставку для ИТ-компаний, повышенный налоговый коэффициент для расходов на НИОКР и льготное кредитование. Предполагается, что к 2030 г. дополнительные инвестиции ИТ-компаний в разработку российского программного обеспечения и пакетов приложений составят 174 млрд руб., а 150 проектов получат поддержку в виде льготных кредитов.

Проект направлен на стимулирование заказчиков к использованию российского программного обеспечения и пакетов приложений. Для этого предусмотрены меры поддержки, такие как повышенный коэффициент при расчете налога на прибыль, гранты и льготные кредиты на доработку и внедрение российских ИТ-решений и импортозамещение.

К 2030 г. ожидается, что объем закупок отечественного программного обеспечения и услуг по его внедрению увеличится на 210%, будет поддержано более 50 особо значимых проектов, а 215 проектов получат льготные кредиты на внедрение.