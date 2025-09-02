Уровень доверия к ИИ выше всего у маркетологов и эйчаров, ниже всего у аналитиков и бухгалтеров у PR-менеджеров до 70% у главных бухгалтеров). Это говорит о том, что для многих россиян нейросети остаются новым и непонятным инструментом, чей потенциал и риски еще не до конца осознаны. Наибольший уровень доверия к ИИ показали специалисты, чья работа тесно связана с креативом и рыночными трендами. Лидеры по уверенности в качестве работы ИИ — маркетологи, каждый второй из них считает испо