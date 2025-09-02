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Кибербезопасность ОУД оценочный уровень доверия Estimated level of trust

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


02.09.2025 Уровень доверия к ИИ выше всего у маркетологов и эйчаров, ниже всего у аналитиков и бухгалтеров

у PR-менеджеров до 70% у главных бухгалтеров). Это говорит о том, что для многих россиян нейросети остаются новым и непонятным инструментом, чей потенциал и риски еще не до конца осознаны. Наибольший уровень доверия к ИИ показали специалисты, чья работа тесно связана с креативом и рыночными трендами. Лидеры по уверенности в качестве работы ИИ — маркетологи, каждый второй из них считает испо
25.09.2023 Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК

ппа. В новых версиях доступны видеоконференции на 120+ участников, при этом сохраняется высокий уровень информационной безопасности. Решение сертифицировано ФСТЭК России по 6 и 4 уровням доверия. 4-й уровень доверия позволяет использовать eXpress при создании объектов критической информационной инфраструктуры, автоматизированных систем управления технологическими и производственными процесс
27.10.2020 Решение PayControl успешно прошло анализ уязвимостей по ОУД4

положительные результаты анализа уязвимостей по требованиям к четвертому оценочному уровню доверия (ОУД 4) в соответствии с требованиями национального стандарта России ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-20
28.07.2020 InfoWatch Traffic Monitor получил сертификат ОУД-4 на соответствие требованиям ИБ-стандарта в Казахстане

агманского продукта InfoWatch Traffic Monitor 6.11 в Республике Казахстан. DLP-система полностью соответствует требованиям стандарта СТ РК ISO/IEC15408-3-2017 по четвертому оценочному уровню доверия (ОУД4). По результатам испытаний получен сертификат соответствия стандарту, зарегистрированный в реестре. Сертификат, действующий до 26 июня 2023 года, позволит группе компаний внедрять программ
18.12.2019 В PT Application Inspector появился отчет по четвертому оценочному уровню доверия

тежных и других финансовых операций. При этом, ПО должно соответствовать оценочному уровню доверия (ОУД) не ниже четвертого – требования к уровням доверия описаны в ГОСТ 15408-3. В соответствии
09.06.2011 Acronis исследовал уровень доверия к решениям по резервному копированию и аварийному восстановлению в разных странах мира

nis опубликовала результаты глобального исследования Acronis Global Disaster Recovery Index (Глобальный индекс аварийного восстановления по версии Acronis), которое продемонстрировало, как отличается уровень доверия к решениям по резервному копированию и аварийному восстановлению (DR-решения, от англ. «Disaster Recovery») в разных странах мира в зависимости от местной культуры, внедрения но

Публикаций - 494, упоминаний - 507

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25695 39
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2977 29
Ростелеком 10862 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 23
9506 21
SAP SE 5575 19
Yandex - Яндекс 9104 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1411 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5586 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1317 16
Cisco Systems 5352 15
IBM - International Business Machines Corp 9677 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4875 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1735 12
Broadcom - VMware 2595 11
Softline - Софтлайн 3680 11
Oracle Corporation 7055 11
Google LLC 12605 11
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 10
Apple Inc 13070 10
Telegram Group 2881 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3426 9
Microsoft Corporation - GitHub 1054 9
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 401 9
Ред Софт - Red Soft 1205 8
R-Vision - Р-Вижн 262 8
Huawei 4500 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 376 7
VK - Mail.ru Group 3591 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9464 7
Diasoft - Диасофт 1122 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 488 7
Газинформсервис - ГИС 483 7
МегаФон 10614 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 627 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 6
К2Тех - K2Tech 337 5
Dell EMC 5170 5
InfoWatch - Инфовотч 1169 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1594 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1706 10
РЖД - Российские железные дороги 2083 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 9
Visa International 1989 9
Почта России ПАО 2340 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1496 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1927 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1204 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2903 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1198 5
Superjob - Суперджоб 827 5
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 4
ГПБ - Газпромбанк 1260 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2393 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 4
Газпром ПАО 1483 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1257 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 3
Русагро Группа Компаний 366 3
Роснефть НК - нефтяная компания 556 3
АльфаСтрахование СГ 383 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 3
Русский стандарт Банк 506 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 274 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 150 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 36 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 351 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Резонанс НПП 405 2
Кофемания 85 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5565 111
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5596 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3614 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3828 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4928 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5394 12
Федеральное казначейство России 1939 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2309 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3570 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 361 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 254 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 181 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 3
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 407 2
Правительство Москвы - Московское долголетие 17 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3051 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 366 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 154 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 202
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61094 164
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34373 163
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25216 105
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9286 96
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13086 95
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24154 88
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 84
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33174 83
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21732 82
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28039 65
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17966 63
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5022 59
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12957 52
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12077 50
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27155 48
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8139 46
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6345 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15931 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12728 42
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12084 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13503 40
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13755 39
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2941 39
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12725 39
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2719 39
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17851 36
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6833 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13841 35
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8565 35
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7108 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26537 33
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9177 33
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6179 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12814 33
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6461 31
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11689 31
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7490 30
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 619 30
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7592 30
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5629 39
Linux OS 11430 27
Microsoft Windows 16796 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6190 25
Google Android 15156 21
FreePik 1797 12
Apple iOS 8538 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1550 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 712 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1720 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1655 10
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 764 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2370 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
МТС Exolve 147 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1018 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1023 7
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 204 7
Apple iPhone 6 4861 7
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 36 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1957 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 277 6
Oracle Java - язык программирования 3452 6
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 366 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 480 5
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 141 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1096 5
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 433 5
1С:ERP Управление предприятием 820 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1309 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 706 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 5
Aladdin Secret Disk 90 4
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 4
Avito - Авито доставка - Авито логистика 96 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 397 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 644 4
Unlimited Production - eXpress.ms 40 4
Врацкий Андрей 175 9
Путин Владимир 3445 6
Шадаев Максут 1207 5
Кирьянова Александра 166 5
Акопов Сергей 22 4
Чернышенко Дмитрий 578 4
Рыбинцев Андрей 45 4
Кузьмин Антон 13 3
Аникин Дмитрий 68 3
Артюхов Сергей 65 3
Юматова Наталья 31 3
Греф Герман 484 3
Никифоров Николай 1138 3
Зинкевич Сергей 75 3
Нестеров Алексей 174 3
Панченко Иван 193 3
Малышев Сергей 99 3
Кулик Вадим 206 3
Ляпунов Игорь 132 3
Груздев Сергей 48 3
Иодковский Станислав 104 3
Урусов Виктор 157 3
Петухов Антон 62 2
Нальский Максим 53 2
Мартиросов Давид 123 2
Каменский Владислав 23 2
Полетаев Алексей 6 2
Гришин Александр 31 2
Самойленко Максим 67 2
Зенкин Денис 263 2
Соловьев Виталий 52 2
Бриедис Виталий 15 2
Ковалев Андрей 41 2
Леонов Кирилл 13 2
Харитонов Дмитрий 78 2
Каушанский Александр 56 2
Алдошин Олег 41 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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