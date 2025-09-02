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Кибербезопасность ОУД оценочный уровень доверия Estimated level of trust
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|02.09.2025
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Уровень доверия к ИИ выше всего у маркетологов и эйчаров, ниже всего у аналитиков и бухгалтеров
у PR-менеджеров до 70% у главных бухгалтеров). Это говорит о том, что для многих россиян нейросети остаются новым и непонятным инструментом, чей потенциал и риски еще не до конца осознаны. Наибольший уровень доверия к ИИ показали специалисты, чья работа тесно связана с креативом и рыночными трендами. Лидеры по уверенности в качестве работы ИИ — маркетологи, каждый второй из них считает испо
|25.09.2023
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Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК
ппа. В новых версиях доступны видеоконференции на 120+ участников, при этом сохраняется высокий уровень информационной безопасности. Решение сертифицировано ФСТЭК России по 6 и 4 уровням доверия. 4-й уровень доверия позволяет использовать eXpress при создании объектов критической информационной инфраструктуры, автоматизированных систем управления технологическими и производственными процесс
|27.10.2020
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Решение PayControl успешно прошло анализ уязвимостей по ОУД4
положительные результаты анализа уязвимостей по требованиям к четвертому оценочному уровню доверия (ОУД 4) в соответствии с требованиями национального стандарта России ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-20
|28.07.2020
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InfoWatch Traffic Monitor получил сертификат ОУД-4 на соответствие требованиям ИБ-стандарта в Казахстане
агманского продукта InfoWatch Traffic Monitor 6.11 в Республике Казахстан. DLP-система полностью соответствует требованиям стандарта СТ РК ISO/IEC15408-3-2017 по четвертому оценочному уровню доверия (ОУД4). По результатам испытаний получен сертификат соответствия стандарту, зарегистрированный в реестре. Сертификат, действующий до 26 июня 2023 года, позволит группе компаний внедрять программ
|18.12.2019
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В PT Application Inspector появился отчет по четвертому оценочному уровню доверия
тежных и других финансовых операций. При этом, ПО должно соответствовать оценочному уровню доверия (ОУД) не ниже четвертого – требования к уровням доверия описаны в ГОСТ 15408-3. В соответствии
|09.06.2011
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Acronis исследовал уровень доверия к решениям по резервному копированию и аварийному восстановлению в разных странах мира
nis опубликовала результаты глобального исследования Acronis Global Disaster Recovery Index (Глобальный индекс аварийного восстановления по версии Acronis), которое продемонстрировало, как отличается уровень доверия к решениям по резервному копированию и аварийному восстановлению (DR-решения, от англ. «Disaster Recovery») в разных странах мира в зависимости от местной культуры, внедрения но
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Врацкий Андрей 175 9
|Путин Владимир 3445 6
|Шадаев Максут 1207 5
|Кирьянова Александра 166 5
|Акопов Сергей 22 4
|Чернышенко Дмитрий 578 4
|Рыбинцев Андрей 45 4
|Кузьмин Антон 13 3
|Аникин Дмитрий 68 3
|Артюхов Сергей 65 3
|Юматова Наталья 31 3
|Греф Герман 484 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Зинкевич Сергей 75 3
|Нестеров Алексей 174 3
|Панченко Иван 193 3
|Малышев Сергей 99 3
|Кулик Вадим 206 3
|Ляпунов Игорь 132 3
|Груздев Сергей 48 3
|Иодковский Станислав 104 3
|Урусов Виктор 157 3
|Петухов Антон 62 2
|Нальский Максим 53 2
|Мартиросов Давид 123 2
|Каменский Владислав 23 2
|Полетаев Алексей 6 2
|Гришин Александр 31 2
|Самойленко Максим 67 2
|Зенкин Денис 263 2
|Соловьев Виталий 52 2
|Бриедис Виталий 15 2
|Ковалев Андрей 41 2
|Леонов Кирилл 13 2
|Харитонов Дмитрий 78 2
|Каушанский Александр 56 2
|Алдошин Олег 41 2
|Шиманов Дмитрий 20 2
|Денисов Анатолий 57 2
|Семион Кирилл 51 2
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