Путин поручил выделить 116 миллиардов на российский аналог спутникового интернета Starlink

Отечественный конкурент Starlink

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 г. Тем самым подтвердив выдачу 116 млрд руб. на создание спутникового формирования для развития высокоскоростного интернета в России.

Информацию об этом можно обнаружить на сайте Кремля. Документ был выпущен 30 марта 2024 г. Бюджетные деньги на создание спутникового интернета планируется выделить в период с 2025 по 2030 гг. «В горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. решим эту задачу в том числе за счет кратного наращивания нашей спутниковой группировки, направим на ее развитие 116 млрд руб.» — объявил Президент в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.



Спутниковый интернет представляет из себя новую технологию интернет-соединения, которая использует сеть спутников, находящихся на низкой орбите Земли. Цель проекта сделать интернет доступным из любой точки России. Благодаря использованию спутников, которые обеспечивают более низкую задержку сигнала, технология должна значительно повысить скорость и надежность интернет-соединения по сравнению с традиционными спутниковыми системами связи.

Что известно о российском аналоге Starlink

«Сфера» - это российский проект, аналогичный американскому Starlink. Цель проекта «Сфера» — предоставить высокоскоростной спутниковый интернет в отдаленных и труднодоступных регионах России.

«Сфера» планирует использовать сеть небольших спутников, находящихся на низкой орбите, для обеспечения широкополосного доступа к интернету. Это позволит жителям удаленных районов получить доступ к интернету с высокой скоростью и надежностью, что ранее было затруднительно из-за отсутствия проводной связи.

В настоящее время проект «Сфера» находится на стадии активной разработки и тестирования. Планируется, что «Сфера» станет конкурентоспособным решением на рынке спутникового интернета, предоставляя доступ к высокоскоростному интернету для всех регионов России, включая отдаленные и северные районы.

Есть ли шансы на успех

Целевая аудитория отечественного аналога Starlink — это удаленные районы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Технология также будет полезной для развития Северного морского пути, где доступ к связи возможен только из космоса. По мнению экспертов, обычным пользователям спутниковый интернет не понадобится, так как цены на интернет-соединение в России считаются доступными и ниже по сравнению с западными странами.

С первого взгляда кажется, что российская система не имеет шансов на конкуренцию со Starlink. У компании Илона Маска на орбиту выведено более 5000 спутников, которые поступают туда с помощью многоразовых ракет компании. Так за один запуск они могут доставлять от 20 до 40 устройств.

Но не все так плохо — в 2021 году ракета «Союз-2.1б» смогла выпустить 36 спутников связи OneWeb за один запуск. По данным, Россия отстает примерно в 10 раз от компании SpaceX по количеству запусков ракет в год. В целом, ведется исследование препятствий в этой области.

Однако России не требуется запускать 5000 спутников, поскольку Starlink планирует обеспечивать покрытие по всему миру, поэтому и требуется большое количество спутников. Отечественный же аналог будет рассчитан только на территорию России. Согласно данным Массачусетского технологического института (MIT), для стабильной работы интернета достаточно скорости 50-100 мегабит в секунду и 500 спутников. Если верить российским экспертам, то от 100 до 600 спутников вполне хватит для покрытия территории страны.