Росатом Северный морской путь Севморпуть СМП Северный морской коридор ЕПЦС СМП Единая платформа цифровых сервисов ЦЭС СМП Цифровая экосистема Северного морского пусти
Госкорпорация «Росатом» - инфраструктурный оператор Северного морского пути
"Единая платформа цифровых сервисов Северного морского пути для управления мореплаванием, безопасного судоходства и обеспечения эффективной ледовой навигации" Александр Атюкин, Исполнительный директор Дирекции логистических решений, Sitronics Group, Александр Митрофанов, Руководитель проекта Проектного офиса по ЕПЦС, Дирекция Северного морского пути Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
СОБЫТИЯ
|14.05.2024
|
Sitronics Group разработает для «Атомфлота» фонд данных о состоянии акватории Севморпути
ля ФГУП «Атомфлот». Источниками данных выступают подсистемы Единой платформы цифровых сервисов СМП (ЕПЦС СМП), данные автоматической идентификационной системы и снимки дистанционного зондирован
|11.12.2023
|
«Софтлайн Арктика» и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова объединят усилия в цифровизации Северного морского пути
нируют создать совместную рабочую группу для разработки и выполнения проектов в рамках цифровизации Северного морского пути. Сотрудничество «Софтлайн Арктика» и САФУ будет реализовано в исследо
|30.10.2023
|
Началась опытная эксплуатация цифровых сервисов для Северного морского пути
технологическим партнером компании «Гринатом» по созданию Единой платформы цифровых сервисов (ЕПЦС) Северного морского пути (СМП). Компания разработала пять подсистем, опытная эксплуатация кото
|07.07.2022
|
«Гринатом» совместно с Sitronics Group создадут программные комплексы для Северного морского пути
Sitronics Group создаст для Единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути (ЕПЦС СМП), разрабатываемой «Гринатомом», программные комплексы, кото
|21.01.2022
|
Россия в два раза увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути с помощью огромной ИТ-системы
атом», внутренний ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом» создаст «Единую платформу цифровых сервисов Северного морского пути» (ЕПЦС СМП), которая позволит справится с двукратно увеличившимися гр
|25.03.2021
|
Состоялось тестирование оборудования ГМССБ системы подвижной спутниковой связи «Иридиум» в акватории Северного морского пути
истемы подвижной спутниковой связи «Иридиум» модели LT-3100S производства Lars Thrane A/S, установленного на атомных ледоколах «Ямал» и «50 лет Победы», в арктических широтах, в том числе в акватории Северного морского пути (СМП). Тестирование проводилось по согласованию с Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) и при поддержке «Атомфлота». Спутниковый терминал
|20.08.2020
|
«Росэлектроника» разработала отечественную аппаратуру связи для оснащения Северного морского пути
дающее устройство для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). Аппаратура предназначена для оснащения новых береговых радиотехнических пунктов связи, в том числе на Северном морском пути, а также способна заменить импортное оборудование, установленное на объектах ГМССБ России. Новое устройство обладает мощностью 1000 Вт и может применяться во всех морских
|05.06.2020
|
ABB обеспечила дистанционную поддержку СПГ-танкера «Совкомфлота» при раннем прохождении Северного морского пути
ABB получила контракт на обеспечение дистанционной поддержки газовоза ледового класса «Кристоф де Маржери», который успешно выполнил первый в истории переход по Северному морскому пути (СМП) на восток на два месяца раньше обычного, совершая рейс по доставке газа проекта «Ямал СПГ» в Китай. Первый в мире ледокольный газовоз СПГ «Кристоф де Маржери» тепе
|05.12.2018
|
Orange Business Services обеспечит суда Арктического морского пароходства безлимитным интернетом на Северном морском пути
возку грузов по всему миру, однако в летний период одним из ключевых направлений бизнеса становится Северный морской путь: суда совершают рейсы из Архангельска и Мурманска в Сабетту, Диксон и П
|14.03.2017
|
В «Росэлектронике» создали систему мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути
аботке комплексной системы мониторинга метеорологической и ледовой обстановки на всей протяженности Северного морского пути.В настоящее время мониторинг условий судоходства в арктических района
|30.11.2012
|
Глобальное потепление открыло России новый морской путь
в частности из Норвежского Полярного института, пока еще затрудняются оценить перспективы развития Северного морского пути. Для этого нужно построить больше танкеров ледового класса и немного
|30.08.2011
|
Окно в Азию: Северный морской путь освобождается ото льда
наружили, что Северо-западный и Северный морские пути были впервые одновременно открыты с момента начала спутниковых наблюдений в 1970-х годах, и вот - в этом году это случилось снова. В то время как Северный морской путь у северного побережья России был открыт для движения судов с середины августа, последние спутниковые данные продемонстрировали, что и Северо-западный путь также освободилс
|13.04.2007
|
«Транзас» стал членом НП по координации использования Северного морского пути
дования и морских тренажёров, стала членом некоммерческого партнерства по координации использования Северного морского пути (СМП). Это партнёрство было создано 28 июля 2001 года. Его цели и зад
