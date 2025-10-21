Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184674
ИКТ 14349
Организации 11135
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3519
Системы 26309
Персоны 79378
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Иваненко Владислав


СОБЫТИЯ


21.10.2025 «Корпорация Роботов» и «Спутникс» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
27.11.2024 «Спутникс» создала учебную модель лунной базы для космического образования 1
22.10.2024 Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю 1
17.07.2024 «Спутникс» создала космический аппарат для Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова 1
11.07.2024 «Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением» 1
12.04.2024 Разработанные инженерами «Спутникс» приемники АИС успешно прошли летные испытания 1
23.10.2023 «Спутникс» разработала конструктор космического зонда OrbiX для обучения студентов и школьников 1
22.02.2023 «Спутникс» помогла школьникам из Подольска собрать астрономический спутник с оптическим телескопом для съемки объектов глубокого космоса 1
13.02.2023 «Спутникс» и КузГТУ с помощью спутника соберут данные для проектирования новых космических аппаратов 1
31.01.2023 «Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции «умного города» 1
11.01.2023 «Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров 1
28.12.2022 «Спутникс» запустит производство углепластиковых элементов для МКА в Тульской области 1
26.12.2022 «Спутникс» и НИС собирают спутник для мониторинга экологической ситуации в Арктике 1
28.09.2022 «Спутникс» оснастила более 50 заведений для космического образования студентов и школьников в России 1
14.09.2022 «Спутникс» начинает сотрудничество с Angkasa-X и Научным университетом Малайзии для подготовки курса в области космического образования 1
16.02.2022 Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» 1
08.02.2022 ВШЭ участвует в проекте спутникового мониторинга судоходства 1
31.01.2022 Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» 1
16.12.2021 «Спутникс» запустила первый в России участок серийной сборки спутниковых CubeSat-платформ 1
09.12.2021 МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора 1
25.08.2021 Sitronics Group приобрела компанию «Спутникс» 1
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
02.12.2019 «Спутникс» создаст новую спутниковую платформу 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Иваненко Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 109 22
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1369 17
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 581 2
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 1
Системы и Технологии ГК 112 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Композитная долина ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 3 1
Лептон НПО 3 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 33 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 430 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 144 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 362 10
Кванториум АНО - Детский технопарк 84 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5173 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1893 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1176 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9999 19
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7148 18
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 196 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14585 7
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1174 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56158 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12857 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11113 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14272 3
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 116 2
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 384 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22538 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4025 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33471 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1308 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 688 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10114 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 543 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 857 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1443 1
VERA - Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly - импульсная плазменная двигательная установка 3 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2204 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4453 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1543 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 966 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2335 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1029 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 658 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1324 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 373 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6101 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25752 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1464 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12224 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 706 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2931 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22699 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1513 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 19 12
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 21 11
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 137 5
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
НИУ ВШЭ - CubeSX-HSE - CubeSX-Sirius-HSE - российские малые космические аппараты 3 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1983 1
СибГУ - ReshUCube 1 1
OpenText - Micro Focus - IONA Technologies - Orbix 9 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ArcticSat 1 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - NEMEYA 3 1
НИЯУ МИФИ - Святобор Наноспутник 2 1
Космодром Байконур 1070 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1102 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 48 1
Пожидаев Николай 85 3
Егоров Игорь 43 2
Серкин Александр 2 1
Зуев Дмитрий 6 1
Абрамешин Андрей 2 1
Зубков Сергей 2 1
Костиков Кирилл 1 1
Гараджа Никита 1 1
Акимова Елена 1 1
Слободян Владимир 2 1
Романчук Иван 1 1
Скиданов Роман 2 1
Ткаченко Cергей 2 1
Алешко Роман 1 1
Катков Алексей 42 1
Григорьев Александр 23 1
Земля - планета Солнечной системы 10601 18
Россия - РФ - Российская федерация 154770 16
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 804 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5325 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45301 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1672 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18386 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 155 1
Мировой океан - World Ocean 518 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 241 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 142 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1515 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1620 1
Россия - СФО - Кемеровская область 973 1
Азия - Азиатский регион 5710 1
Малайзия 889 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1286 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2902 1
Россия - УФО - Тюменская область 1235 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 974 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 1
Солнечная система - Solar system 2540 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1788 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 500 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1506 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31419 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54404 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50724 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4280 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1319 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2239 3
Физика - Physics - область естествознания 2798 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1365 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1644 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1909 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 481 2
Образование в России 2512 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6227 2
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Английский язык 6847 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 137 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 911 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2156 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5904 1
Энергетика - Energy - Energetically 5452 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8460 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1999 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 968 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 492 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4299 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 987 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 1
Увлечения и хобби - Hobbies 378 1
Ботаника - Растения - Plantae 1108 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 234 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 29 1
Стихийные бедствия - Засуха - Drought 32 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 252 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 44 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20073 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3668 1
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 9 2
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 6 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1229 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 71 2
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 40 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 427 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 255 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 107 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 72 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 32 1
University of Technology Malaysia - Технологический университет Малайзии 5 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 385 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 276 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 334 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1620 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 197 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394290, в очереди разбора - 732282.
Создано именных указателей - 184674.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще