Получите все материалы CNews по ключевому слову
Иваненко Владислав
СОБЫТИЯ
Иваненко Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 33 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 430 1
|Роскосмос РКС - Российские космические системы 144 1
|Пожидаев Николай 85 3
|Егоров Игорь 43 2
|Серкин Александр 2 1
|Зуев Дмитрий 6 1
|Абрамешин Андрей 2 1
|Зубков Сергей 2 1
|Костиков Кирилл 1 1
|Гараджа Никита 1 1
|Акимова Елена 1 1
|Слободян Владимир 2 1
|Романчук Иван 1 1
|Скиданов Роман 2 1
|Ткаченко Cергей 2 1
|Алешко Роман 1 1
|Катков Алексей 42 1
|Григорьев Александр 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394290, в очереди разбора - 732282.
Создано именных указателей - 184674.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.