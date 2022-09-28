«Спутникс» оснастила более 50 заведений для космического образования студентов и школьников в России

Российская частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) оснащает аэрокосмические лаборатории для обучения школьников и студентов спутникостроению, программированию и схемотехнике. Компания обеспечила более 50 различных учебных центров и заведений в России образовательным оборудованием.

В комплекс лабораторного оборудования, созданного компанией «Спутникс», входят комплект конструкторов «Орбикрафт», комплекс имитаторов космической среды «Терра», учебный комплекс дополненной реальности (AR), а также испытательные стенды и наземные станции приема и передачи сигналов «Завиток-М» и «Вьюнок».

На сегодняшний день конструктор спутника «Орбикрафт» используется в более чем 50 детских технопарках, «Кванториумах» и образовательных центрах страны. Конструктор предназначен для обучения основам разработки, проектирования, сборки, испытаний и эксплуатации космического аппарата. Главная особенность: вместо того, чтобы разрабатывать отдельные системы и углубляться в их детальное устройство, конструктор предлагает сделать упор на системное проектирование аппарата в целом и быстрое получение результата — работающего прототипа спутника.

На занятиях с помощью учебного оборудования «Спутникса» дети решают задачи по приему телеметрии датчиков и передаче управляющих команд, ориентации спутника по солнечному свету и магнитному полю, работе с полезной нагрузкой — камерой, приему полезных данных на «наземный пункт». Попутно учащиеся тренируют навыки программирования и совершенствуют знание физики.

Лаборатории разделяются на 3 типа: «Базовая», «Образовательная» и «Профессиональная». В «Базовой» версии школьники и учащиеся колледжей смогут ознакомиться с основными принципами спутникостроения и управления космическими аппаратами. В «Образовательной» — старшеклассники и учащиеся колледжей полноценно изучают приемы и передачи сигналов, программирование, создание и управление космическими миссиями. «Профессиональная» лаборатория предназначена для студентов и профессионалов для работы с летными моделями спутников, для изучения основ создания и запуска своего собственного космического аппарата.

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«На нашем оборудовании обучаются дети из более чем 20 городов страны. В учебных центрах происходит изучение основных принципов построения спутниковых аппаратов, необходимых языков программирования, схемотехники. Учащиеся могут создать собственную космическую миссию, ознакомиться с датчиками, используемыми в реальных малых космических аппаратах, сделать снимки Земли из космоса и принять сигналы со спутников, находящихся на орбите. Это не только увлекательные и познавательные занятия, профориентация, но также серьезные возможности и бонусы для поступления в учебные заведения», — сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

Получив опыт работы с «Орбикрафт», школьники соревнуются в умениях на площадке Олимпиады НТО и чемпионатах WorldSkills, где могут заработать дополнительные баллы для поступления в вузы.