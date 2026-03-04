Intel избавилась от руководителя, который хотел ее расчленить и превратить во «вторую AMD»

Новый председатель совета директоров

Председатель совета директоров Intel Фрэнк Йери (Frank D. Yeary) покинет свой пост. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Йери, специалист в области финансов, входит в совет директоров Intel с 2009 г., возглавляет его – с 2023 г. Карьера в Intel для Йери официально завершится в середине мая 2026 г., формально решение о его отставке будет принято в рамках предстоящего собрания акционеров. В Intel утверждают, что он не станет повторно выставлять свою кандидатуру с целью переизбрания на пост главы совета директоров.

«Учитывая устойчивое финансовое положение [компании], значительный прогрессу в реализации наших планов, в том числе [освоение технологических процессов] Intel 18A и 14A, а также наличие четкого плана дальнейших действий под руководством [CEO Intel] Лип-Бу Тана, считаю, пришло время сложить с себя полномочия председателя совета директоров и выйти из его состава, передав руководство новому независимому председателю», – заявил Йери.

Бразды правления перейдут Крейгу Барретту (Craig H. Barratt), в прошлом – старшему вице-президенту Intel и генеральному менеджеру Connectivity Group в Intel. В составе основного руководящего органа компании в роли независимого директора Барретт пребывает сравнительно недавно – с ноября 2025 г.

«Компания предприняла значительные шаги для укрепления своего финансового положения, совершенствования технологий и формирования дорожной карты продуктов, а также повышения операционной дисциплины, – отметил Барретт. — Совет директоров благодарит Фрэнка за его лидерство и за то, что он помог Intel подготовиться к следующему этапу развития. Для меня большая честь возглавлять работу совета директоров, которая направлена на обеспечение строгого контроля; инвестирование в R&D- и производство на территории США; нацелена на обеспечение готовности Intel к успешной конкурентной борьбе и к победам в ближайшие годы».

Помимо главного руководящего органа Intel, Барретт представляет советы директоров Astera Labs (полупроводники) и Intuitive Surgical (биотех).

Две стратегии

Фрэнк Йери и Крейг Барретт придерживаются двух диаметрально противоположных взглядов на то, что из себя должна представлять оптимальная стратегия развития Intel.

По мнению первого, корпорацию необходимо раздробить на две независимые друг от друга структуры, одна из которых будет заниматься разработкой, продвижением и реализацией продукции, а другая – ее производством. После этого, как отмечает Tom’s Hardware, с точки зрения Йери, получившуюся производственную компанию следует продать.

Крейг Барретт, в свою очередь, является сторонником сохранения Intel в виде единой вертикально интегрированной структуры, со строгим контролем бизнес-процессов.

Модель развития по Йери несколько напоминает выбранную корпорацией AMD, прямым конкурентом Intel на рынке x86-процессоров.

В 2009 г. AMD отделила производственные мощности и совместно с инвестиционной компанией ATIC сформировала на их основе компанию GlobalFoundries. Впоследствии от крупной доли в ней AMD избавилась, а ставшее самостоятельным бизнесом бывшее ее производственное подразделение до сих пор остается одним из крупнейших контрактных производителей электроники в мире (доля рынка 3,9% по итогам II квартала 2025 г. – данные TrendForce).

Профессиональный бэкграунд нового главы совета директоров

Крейг Барретт имеет 30-летний опыт работы в сфере высоких технологий – как в роли предпринимателя, так и руководителя высшего звена. Кроме того, он является автором нескольких программ с открытым исходным кодом.

В период с 2003 г. по 2013 г. Барретт в должности генерального директора (CEO) возглавлял американскую компанию Atheros, которая занималась разработкой микросхем для сетевых коммуникаций. В 2011 г. Qualcomm поглотила Atheros и трансформировала его в подразделение Qualcomm Atheros. Им в роли президента до начала 2013 г. руководил Барретт.

Промежуток с 2012 по 2016 гг. провел в Google в должности старшего вице-президента, куратора подразделения Access and Energy.

В 2016 г. встал во главе австралийской компании Barefoot Networks, разработчика ПО и электроники в сфере коммуникаций. В 2019 г. компания была приобретена Intel, в которой Барретт и продолжил свою карьеру на позиции старшего вице-президента и генерального менеджера Connectivity Group (входит в Data Platforms Group), но длилась она не долго – до мая 2020 г.

Крейг Барретт является автором свободной утилиты для резервного копирования данных BackupPC (первый релиз состоялся в 2001 г.), а также пакета PSfrag для системы компьютерной верстки LaTeX. Отмечен его вклад в кодовую базу популярного инструмента синхронизации данных по сети rsync.

Барретт защитил докторскую диссертацию в области электротехники в Стэнфордском университете после получения высшего образования в родной Австралии, отмечает Tom’s Hardware.

Лучшие покидают Intel

Корпорация Intel продолжает терять опытных руководителей и инженеров в ходе реструктуризации, затеянной генеральным директором компании Лип-Бу Таном (Lip-Bu Tan). В конце февраля 2026 г. список решивших продолжить карьеру в другом месте пополнил Кевин О’Бакли (Kevin O’Buckley), теперь уже бывшим руководителем контрактного подразделения Intel Foundry Services, развитие которого чипмейкер считает стратегически важным для себя. О'Бакли, который теперь будет курировать глобальные операции в Qualcomm, конкуренте Intel, не проработал в Intel и двух лет.

В 2025 г. Intel покинуло трое опытных и высококвалифицированных специалиста. В августе в Samsung ушел Ган Дуань (Gang Duan), главный эксперт компании по упаковке чипов.

В сентябре за ним проследовал Ронак Сингхал (Ronak Singhal), ветеран компании, стоявший за разработкой процессорных ядер Haswell и Broadwell.

Наконец, в октябре 2025 г. Роб Брукнер (Rob Bruckneer), руководивший направлением Platform Engineering Group (PEG), которое занимается разработкой аппаратных платформ, сменил работодателя на Dell Technologies. Замену Брукнеру искать не стали, вместо этого объединили PEG со смежным направлением Silicon Engineering, во главе которой поставили Майка Херли (Mkie Hurley).