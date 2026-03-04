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Intel Pentium Haswell G Серия микропроцессоров
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 122, упоминаний - 124
Intel Pentium Haswell G и организации, системы, технологии, персоны:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 18
|Tom’s Hardware 600 11
|The Register - The Register Hardware 1784 4
|AnandTech 73 4
|Phoronix 59 3
|CNET Networks - CNET News 1643 3
|9to5Mac 70 2
|The Verge - Издание 619 2
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
|9to5Google 60 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|HKEPC 2 1
|Neowin 217 1
|ComputerWorld 144 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
|Fanless Tech 2 1
|SemiAccurate 13 1
|CNX Software 18 1
|ComputerBase 14 1
|Pangnote 1 1
|InfoWorld 56 1
|ITProPortal 4 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Reddit 398 1
|Bloomberg 1627 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|IDC - International Data Corporation 4975 4
|Gartner - Гартнер 3658 4
|TrendForce 187 2
|Cinebench 29 1
|Mercury Research 73 1
|Jon Peddie Research 46 1
|Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.