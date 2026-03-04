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Intel Pentium Haswell G Серия микропроцессоров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.03.2026 Intel избавилась от руководителя, который хотел ее расчленить и превратить во «вторую AMD» 1
27.02.2026 Глава стратегически важного бизнеса Intel сбежал к конкуренту, не проработав в должности и двух лет 1
12.09.2025 Из Intel бежал главный архитектор процессоров Xeon с 30-летним стажем. Его предшественник уволился меньше года назад 1
27.02.2025 Ветераны Intel ушли из компании, чтобы построить процессоры на архитектуре RISC-V, способной уничтожить x86. В помощь взяли «отца» сверхуспешных чипов Ryzen 1
26.08.2024 Новый удар по Intel. От нее сбежали ценные инженеры и основали компанию по разработке процессоров на архитектуре, способной уничтожить x86 1
05.08.2024 Владельцы древних ПК будут страдать. Nvidia заставит старое «железо» глючить и перезагружаться. Решение есть, но неприятное 1
23.04.2024 Хотите новую ОС – покупайте новый ПК. Windows 11 прекращает поддержку десятков процессоров. Решения не существует 1
08.02.2024 В Германии запретили продажу части процессоров Intel и ПК на их основе. Под ударом Dell и HP 1
12.07.2023 Intel «убивает» важную часть своего бизнеса, давшую начало глобальной индустрии крошечных ПК 1
23.11.2022 Intel разрешит программно разгонять свои процессоры за отдельную плату 1
09.03.2022 Новейшие процессоры Intel, которых лишили россиян, оказались насквозь «дырявыми» 1
14.02.2022 В Linux появится поддержка таинственной технологии Intel для разблокировки функций процессоров за деньги 1
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 1
14.08.2020 Начато производство настольного суперкомпьютера на процессорах «Байкал». Видео 1
23.04.2020 Интернет-магазины завалены поддельными процессорами Intel, собранными из старых Pentium 1
17.04.2020 Создан крошечный ПК на процессорах «Байкал» с российской ОС 1
20.01.2020 Intel готовит сверхкомпактный и очень экономичный ПК 1
25.12.2019 Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов 1
11.12.2019 Рассекречены планы Intel. Небывалые процессоры по технологии 1,4 нм уже не за горами 1
09.12.2019 Intel возвращает в продажу Pentium шестилетней давности. Видео 2
20.11.2019 Новый сверхдешевый процессор AMD победил Intel по цене и производительности 2
01.11.2019 Intel отправила на свалку знаменитые крошечные ПК на базе своего первого 10-нм процессора 1
01.10.2019 iRU представила новый ПК Corp 312 Slim 1
20.02.2019 Intel выпускает новый бюджетный чип с рекордной частотой 1
27.08.2018 Обновление Windows 10 «убивает» компьютеры на процессорах AMD 1
17.08.2018 Intel выпустил россыпь крошечных ПК 1
12.01.2018 Патчи Intel против «чипокалипсиса» отправляют ПК в перезагрузку 1
21.09.2017 Рассекречены планы Intel по выпуску крошечных компьютеров 1
24.04.2017 «Воентелеком» создал для Минобороны отказоустойчивый кластер — конкурента VMware и Stratus 1
31.05.2016 Intel представила первый 10-ядерный процессор для десктопов 1
05.05.2016 Ноутбуки на замену десктопа: выбор ZOOM 1
24.03.2016 Intel отказалась от своей знаменитой стратегии «тик-так» 1
11.03.2016 Как менялись ультрабуки 1
25.01.2016 Хиты продаж: ультрабуки 2015 года 1
04.12.2015 Путину показали крошечный российский ПК 1
07.10.2015 Хиты продаж: ультрабуки 2015 года 1
15.09.2015 Выбор ZOOM: ноутбуки-трансформеры 1
21.07.2015 Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop 1
14.04.2015 Хиты продаж: популярные ноутбуки весны 2015 года 1
18.03.2015 Meijin представила игровой компьютер GTX Titan X SLI 1

Публикаций - 122, упоминаний - 124

Intel Pentium Haswell G и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 98
Nvidia Corp 4002 28
AMD - Advanced Micro Devices 4641 26
Microsoft Corporation 25775 22
Lenovo Group 2447 20
Apple Inc 13156 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 19
Samsung Electronics 11065 17
VAIO 475 13
HP Inc. 5883 13
Acer Group - Acer Inc 2776 13
Sony 6739 13
Dell EMC 5180 12
Toshiba Corporation 2980 11
Google LLC 12690 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Qualcomm Technologies 1974 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Canyon Technology Group 53 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 9 3
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 29 3
Western Digital Corporation - WDC 589 3
X Corp - Twitter 2938 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 3
Broadcom - VMware 2610 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 2
Fujitsu 2105 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
MediaTek - Ralink 595 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Merlion iRU - Деловой офис 352 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Россети Ленэнерго 1699 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Assist - Ассист 218 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Intel Capital 148 1
Barnes & Noble 171 1
NGI Fund 36 1
EPIQ Capital Group 1 1
Maverick Capital 5 1
Eclipse Ventures 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Ford 435 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 109
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 73
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 57
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 56
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 51
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 50
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 46
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 45
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 44
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 42
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 38
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 38
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 37
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 35
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 30
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 28
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 27
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 26
DDR - Double data rate 3083 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 26
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 25
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 23
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 22
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Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 16
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Microsoft Windows 16882 43
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Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 32
Intel Core i - Cерия процессоров 534 24
Intel Sandy Bridge 145 21
Intel HD Graphics - графический процессор 233 20
Intel x86 - архитектура процессора 2151 19
Intel Celeron - Серия процессоров 979 18
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Microsoft Windows 7 2007 15
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