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Создан крошечный ПК на процессорах «Байкал» с российской ОС

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Интеграция Электроника Техника Маркет
, Текст: Денис Воейков

В России появился мини-ПК на отечественном процессоре «Байкал» и с российской ОС «Альт Линукс». Свет увидели опытные образцы. Выпуск промышленной партии из-за пандемии отложен на осень 2020 г. Перспективные заказчики — бизнес и госсектор.

Мини-ПК на «Байкале»

Как стало известно CNews, российский разработчик электроники и робототехники, компания «Хамстер роботикс» завершила создание настольного компактного компьютера в форм-факторе mini PC на отечественных чипах и с операционной системой из Реестра российского ПО при Минкомсвязи.

Габариты новинки, получившей название HR-MPC-1, составляют 115 х 115 х 35 мм. В качестве процессора использован 28-нанометровый «Байкал-Т1» (новое название BE-T1000) компании «Байкал электроникс». Для предустановки была выбрана ОС «Альт Линукс» компании «Базальт СПО».

Обе упомянутые компании выступили в проекте партнерами «Хамстера». «Байкал» оказывал консультационные услуги, «Базальт СПО» доработал под компьютер драйвера своей ОС.

Один из руководителей «Хамстера» Роман Бурмистров отметил в разговоре с CNews, что мини-ПК — это инициативная разработка за собственный счет его компании, без привлечения грантов, субсидий и внешних инвестиций.

Мини-ПК Хамстер роботиксс на процессоре Байкал
Мини-ПК «Хамстер роботиксс» на процессоре «Байкал»

Дизайн изделия и техническая документация на него были готовы в начале 2020 г. На данный момент компания располагает опытными образцами. В апреле-мае они станут доступны для тестирования потенциальными заказчиками. Ожидаемые сроки появления первой промышленной партии, существенно сдвинувшиеся из-за пандемии коронавируса, — осенние месяцы 2020 г.

«Хамстер» располагает собственными производственными мощностями в подмосковном Железнодорожном. На них под конкретные проекты компания в относительно сжатые сроки готова выпускать партии изделия свыше 10 тыс. штук.

Концептуально Бурмистров считает HR-MPC-1 аналогом компьютеров известной линейки производительных настольных ПК Intel семейства NUC (Next Unit of Computing). Такие ПК не занимают много места, легко транспортируются, могут крепиться с обратной стороны монитора и с большей частью периферии способны взаимодействовать по беспроводной связи. Для полноценной работы к ним отдельно подсоединяется накопитель форм-фактора mSATA (или 2,5” SATA).

Характеристики, цена, потенциальные заказчики

Задействованный в мини-ПК «Хамстер» процессор располагает двумя суперскалярными ядрами P5600 MIPS 32 r5. Используется оперативная память DDR3 на 1600 МГц. Энергопотребление составляет 5 Вт.

Новинка оснащена модулем Wi-Fi; имеет два порта 1 Gb Ethernet, два порта SATA 3.0, контроллер PCIe Gen.3, интерфейсы USB 2.0, I2C, SPI, GPIO, UART, RS-232, RS-485, HDMI, DVI. Розничная стоимость ориентировочно составит 25-30 тыс. руб.

С учетом последнего обстоятельства, а также в силу того, что российские ОС, а тем более процессоры, пока воспринимаются частными пользователями как полная экзотика, Роман Бурмистров признает, что интерес к изделию сейчас станут проявлять, видимо, только корпоративные заказчики, в том числе из госсектора — для них отечественная начинка выступает привлекательным фактором, а не наоборот.

Со слов Бурмистрова можно заключить, что с HR-MPC-1 предварительно успели познакомиться в «Росатоме» и РЖД. Более того, «Хамстер» рассчитывал принять участие в скандальном миллиардном тендере железнодорожного монополиста на поставку 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах, хотя в итоге по ряду причин от этих планов и пришлось отказаться.

Несколько фактов о Intel NUC

Впервые NUC были представлены Intel в 2013 г. Первое поколение работало на процессорах Celeron Sandy Bridge, второе на Core i3 и Core i5 Ivy Bridge, в третьем использовалась архитектура Haswell.

В начале 2017 г. было представлено седьмое семейство NUC Baby Canyon на чипах Intel Core i3, i5 и i7 поколения Kaby Lake-Uс TDP от 15 Вт до 28 Вт. В марте 2018 г. Intel появились NUC Hades Canyon на четырехядерных процессорах Intel Core Kaby Lake с графическим чипом Radeon RX Vega M GH.

В ноябре 2019 г. CNews писал, что Intel снимет с производства сразу семь моделей NUС, а после февраля 2020 г. прекратит их поставки. В их число вошли устройства Crimson Canyon (NUC 8 Home) на так и не ставших массовыми 10-нанометровыми процессорах Cannon Lake.

В конце января 2020 г. стало известно, что Intel намерен развивать линейку NUC в сторону увеличения производительности при снижении общего энергопотребления и сохранении сверхкомпактного форм-фактора 10 х 10 см.

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