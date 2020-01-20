Intel готовит сверхкомпактный и очень экономичный ПК

Intel готовит сверхкомпактный и очень экономичный ПК2247
Одиннадцатое поколение Intel NUC
Компания Intel намерена развивать линейку своих крохотных производительных настольных ПК семейства NUC (Next Unit of Computing) в сторону увеличения производительности при снижении общего энергопотребления и сохранении сверхкомпактного форм-фактора 10 х 10 см.
По данным портала Fanless Tech, новое, одиннадцатое по счету поколение Intel NUC получит более экономичные процессоры семейства Tiger Lake, дискретную графику Intel Xe и поддержку памяти Intel Optane.
Семейство NUC 11 Performance (рабочее название Panther Canyon) также получит поддержку до четырех дисплеев, вывод изображения в формате до 8K и современные беспроводные и проводные сетевые технологии.
Самые производительные геймерские микросистемы в серии NUC 11 Extreme (рабочее название Phantom Canyon) размером с книгу также будут представлены вариантами с дискретной графикой от сторонних производителей.
По данным Fanless Tech, запуск различных серий микроПК семейства NUC 11 будет происходить на протяжении года, по мере анонса соответствующих процессорных и графических компонентов.
Intel NUC 11: производительная серия
Новые компактные системы Intel Panther Canyon (NUC 11 Performance) получат, по данным Fanless Tech, экономичные «безвентиляторные» процессоры Intel Core i3, i5 и i7 семейства Tiger Lake U, то есть, с термопакетом (TDP) не более 28 Вт.
Также ожидается, что в серии NUC 11 Performance дебютирует дискретная графика Intel Xe. Новые микросистемы будут поддерживать до 64 ГБ двухканальной памяти DDR4-3200 SODIMM, память Intel Optane Memory M10, накопители и карты расширения форм-факторов M.2 22x80 M и PCIe x4 Gen4 NVMe.
Для систем NUC 11 Performance будет характерно наличие современных портов HDMI 2.1 и Mini DisplayPort 1.4, поддержка до четырех дисплеев, вывод 8K-изображения благодаря наличию фронтального и тыльного портов Thunderbolt 3.
В плане коммуникаций NUC 11 Performance также будет оснащен «до зубов»: порт Ethernet с поддержкой сетей 10/100/1000/2500 Мбит/с, модуль Intel Wireless-AX 201 с поддержкой Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) и Bluetooth 5.
Ожидается, что микроПК серии Panther Canyon будут представлены во втором полугодии 2020 г.
Intel NUC 11: экстремальная геймерская серия
В марте 2018 г. компания Intel в семействе NUC 8 представила миниатюрные персональные ПК под кодовым названием Hades Canyon, и чуть позже – Scull Canyon. Устройство размером с небольшую книжку, выполненное на базе процессоров Kaby-Lake со встроенной графикой AMD Radeon RX Vega M GH, в различных модификациях остается одним из популярнейших геймерских устройств до сих пор.
Ожидается, что новая геймерская сверхкомпактная платформа Phantom Canyon или NUC 11 Extreme, которая идет на смену Skull Canyon и Hades Canyon, сохранит полюбившийся пользователям форм-фактор, однако взамен процессоров Intel Core серии H с термопакетом 45 Вт получит новейшие чипы Tiger Lake U в версиях Core i5 и i7 с TDP 28 Вт.
Геймерские машины NUC 11 Extreme также получат мощные графические ускорители, оснащенные 6 ГБ или 8 ГБ видеопамяти, однако на сегодняшний день нет точной информации, о чьей графике идет речь – AMD, Nvidia или Intel Xe (что наименее вероятно).
Для серии NUC 11 Extreme также будет характерна поддержка до 64 ГБ оперативной двухканальной памяти DDR4-3200 SODIMM и Intel Optane Memory M10, наличие портов HDMI 2.0b и Mini DisplayPort 1.4, поддержка устройств M.2 22x80/110, M.2 22x80 M, PCIe x4 Gen3 NVMe, фронтальный и тыловой порты Thunderbolt 3, интерфейсы Intel 10/100/1000/2500 Mbps Ethernet, Intel Wireless-AX 201, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.
О сроках запуска платформы Phantom Canyon точной информации пока нет, но, по данным Fanless Tech, анонс состоится в 2020 г.
Ранее CNews также сообщал, что Intel планирует пополнить линейку неттопов NUC 9 Extreme геймерского класса модульными решениями с кодовым названием Ghost Canyon, где все без исключения основные компоненты системы могут быть заменены самостоятельно пользователем.
Эволюция компьютеров NUC
Впервые NUC были представлены в 2013 г. Первое поколение работало на процессорах Celeron Sandy Bridge, второе на Core i3 и Core i5 Ivy Bridge, в третьем использовалась архитектура Haswell.
В начале 2017 г. было представлено седьмое семейство NUC Baby Canyon на чипах Intel Core i3, i5 и i7 поколения Kaby Lake-Uс TDP от 15 Вт до 28 Вт. В марте 2018 г. Intel появились NUC Hades Canyon на четырехядерных процессорах Intel Core Kaby Lake с графическим чипом Radeon RX Vega M GH.
В ноябре 2019 г. CNews сообщил, что Intel снимет с производства сразу семь моделей NUС, а после февраля 2020 г. прекратит их поставки. В их число вошли устройства Crimson Canyon (NUC 8 Home) на так и не ставших массовыми 10-нанометровыми процессорах Cannon Lake.