Intel готовит сверхкомпактный и очень экономичный ПК

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Одиннадцатое поколение Intel NUC

Компания Intel намерена развивать линейку своих крохотных производительных настольных ПК семейства NUC (Next Unit of Computing) в сторону увеличения производительности при снижении общего энергопотребления и сохранении сверхкомпактного форм-фактора 10 х 10 см.

По данным портала Fanless Tech, новое, одиннадцатое по счету поколение Intel NUC получит более экономичные процессоры семейства Tiger Lake, дискретную графику Intel Xe и поддержку памяти Intel Optane.

Семейство NUC 11 Performance (рабочее название Panther Canyon) также получит поддержку до четырех дисплеев, вывод изображения в формате до 8K и современные беспроводные и проводные сетевые технологии.

Самые производительные геймерские микросистемы в серии NUC 11 Extreme (рабочее название Phantom Canyon) размером с книгу также будут представлены вариантами с дискретной графикой от сторонних производителей.

По данным Fanless Tech, запуск различных серий микроПК семейства NUC 11 будет происходить на протяжении года, по мере анонса соответствующих процессорных и графических компонентов.

Intel NUC 11: производительная серия

Новые компактные системы Intel Panther Canyon (NUC 11 Performance) получат, по данным Fanless Tech, экономичные «безвентиляторные» процессоры Intel Core i3, i5 и i7 семейства Tiger Lake U, то есть, с термопакетом (TDP) не более 28 Вт.

Предположительный внешний вид NUC 11 Performance (Panther Canyon)

Также ожидается, что в серии NUC 11 Performance дебютирует дискретная графика Intel Xe. Новые микросистемы будут поддерживать до 64 ГБ двухканальной памяти DDR4-3200 SODIMM, память Intel Optane Memory M10, накопители и карты расширения форм-факторов M.2 22x80 M и PCIe x4 Gen4 NVMe.

Для систем NUC 11 Performance будет характерно наличие современных портов HDMI 2.1 и Mini DisplayPort 1.4, поддержка до четырех дисплеев, вывод 8K-изображения благодаря наличию фронтального и тыльного портов Thunderbolt 3.

В плане коммуникаций NUC 11 Performance также будет оснащен «до зубов»: порт Ethernet с поддержкой сетей 10/100/1000/2500 Мбит/с, модуль Intel Wireless-AX 201 с поддержкой Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) и Bluetooth 5.

Ожидается, что микроПК серии Panther Canyon будут представлены во втором полугодии 2020 г.

Intel NUC 11: экстремальная геймерская серия

В марте 2018 г. компания Intel в семействе NUC 8 представила миниатюрные персональные ПК под кодовым названием Hades Canyon, и чуть позже – Scull Canyon. Устройство размером с небольшую книжку, выполненное на базе процессоров Kaby-Lake со встроенной графикой AMD Radeon RX Vega M GH, в различных модификациях остается одним из популярнейших геймерских устройств до сих пор.

Внешне все игровые Intel NUC легко узнаваемы

Ожидается, что новая геймерская сверхкомпактная платформа Phantom Canyon или NUC 11 Extreme, которая идет на смену Skull Canyon и Hades Canyon, сохранит полюбившийся пользователям форм-фактор, однако взамен процессоров Intel Core серии H с термопакетом 45 Вт получит новейшие чипы Tiger Lake U в версиях Core i5 и i7 с TDP 28 Вт.

Предположительный внешний вид Phantom Canyon (NUC 11 Extreme)

Геймерские машины NUC 11 Extreme также получат мощные графические ускорители, оснащенные 6 ГБ или 8 ГБ видеопамяти, однако на сегодняшний день нет точной информации, о чьей графике идет речь – AMD, Nvidia или Intel Xe (что наименее вероятно).

Для серии NUC 11 Extreme также будет характерна поддержка до 64 ГБ оперативной двухканальной памяти DDR4-3200 SODIMM и Intel Optane Memory M10, наличие портов HDMI 2.0b и Mini DisplayPort 1.4, поддержка устройств M.2 22x80/110, M.2 22x80 M, PCIe x4 Gen3 NVMe, фронтальный и тыловой порты Thunderbolt 3, интерфейсы Intel 10/100/1000/2500 Mbps Ethernet, Intel Wireless-AX 201, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.

О сроках запуска платформы Phantom Canyon точной информации пока нет, но, по данным Fanless Tech, анонс состоится в 2020 г.

Прототип модульного Intel NUC 9 Extreme (Ghost Canyon)

Ранее CNews также сообщал, что Intel планирует пополнить линейку неттопов NUC 9 Extreme геймерского класса модульными решениями с кодовым названием Ghost Canyon, где все без исключения основные компоненты системы могут быть заменены самостоятельно пользователем.

Эволюция компьютеров NUC

Впервые NUC были представлены в 2013 г. Первое поколение работало на процессорах Celeron Sandy Bridge, второе на Core i3 и Core i5 Ivy Bridge, в третьем использовалась архитектура Haswell.

В начале 2017 г. было представлено седьмое семейство NUC Baby Canyon на чипах Intel Core i3, i5 и i7 поколения Kaby Lake-Uс TDP от 15 Вт до 28 Вт. В марте 2018 г. Intel появились NUC Hades Canyon на четырехядерных процессорах Intel Core Kaby Lake с графическим чипом Radeon RX Vega M GH.

В ноябре 2019 г. CNews сообщил, что Intel снимет с производства сразу семь моделей NUС, а после февраля 2020 г. прекратит их поставки. В их число вошли устройства Crimson Canyon (NUC 8 Home) на так и не ставших массовыми 10-нанометровыми процессорах Cannon Lake.