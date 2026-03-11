Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191504
ИКТ 14765
Организации 11429
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26651
Персоны 83330
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Компьютеризация Безвентиляторное пассивное охлаждение


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.03.2026 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с промышленными компьютерами Blok 1
30.10.2025 Silicon Power Industrial представляет M.2 2230 E-Key для хранения данных во встроенных системах ИИ 1
13.07.2022 Подтверждена совместимость российских промышленных компьютеров BLOK с ОС Astra Linux 1
08.10.2021 Мифы об охлаждении ноутбуков, которые полезно знать 1
16.08.2021 Использование мини-ПК: от home-office до EDGE-решений 1
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России 1
20.01.2020 Intel готовит сверхкомпактный и очень экономичный ПК 1
14.07.2017 ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК 1
08.06.2016 «Родник» начал поставки промышленных мобильных решений Darveen 1
27.05.2013 Ноутбук-оборотень: обзор планшета Samsung Ativ Smart PC Pro 1
18.02.2013 Cadia Networks представили новую встраиваемую систему 1
05.07.2010 Eurotech Group автоматизирует здание на базе инновационого компьютера Antares 1
27.04.2010 «Ниеншанц-Автоматика» представила новые решения для «умного» дома 1
14.03.2008 AMD представила новый графический ускоритель ATI FireMV 2260 2D 1
27.08.2007 ViewSonic анонсировал два дисплея высокой четкости 1
11.02.2004 Новые процессоры VIA работают без вентилятора 1
14.08.2003 VIA продлевает жизненный цикл ESP-процессоров для Eden 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Компьютеризация и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12606 5
AMD - Advanced Micro Devices 4517 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 318 2
Nvidia Corp 3798 2
Samsung Electronics 10753 1
Ростех - Автоматика Концерн 1761 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 675 1
Yandex - Яндекс 8687 1
Microsoft Corporation 25379 1
Huawei 4311 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 1
Apple Inc 12808 1
Dell Technologies - Dell Computer 2164 1
ИКС 422 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 684 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2641 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 814 1
ViewSonic 322 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 1
AMD Graphics Product Group - ATI 965 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1394 1
Canyon Technology Group 53 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 447 1
РТСофт - RTSoft 95 1
Moxa - Моха 34 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 350 1
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 34 1
Hades - Хакерская группировка 4 1
Телеком-защита 53 1
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 1
Ниеншанц Автоматика 27 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Родник 87 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5122 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 379 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21899 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27298 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26290 6
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1584 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16732 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4089 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14432 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13108 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7741 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3603 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15067 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2619 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32153 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 812 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17906 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2876 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12956 3
Вентилятор - Fan 1036 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10201 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3819 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3759 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4870 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3999 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 822 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6343 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 809 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9936 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2833 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9863 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 314 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23529 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2020 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12778 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23203 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1625 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2085 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8445 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1365 4
Intel x86 - архитектура процессора 2004 3
Microsoft Windows 16489 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 3
Microsoft Windows Embedded 202 3
Intel Core i - Cерия процессоров 530 2
Intel Core - Семейство процессоров 1241 2
Intel NUC - Next Unit of Computing - Intel Ghost Canyon - Intel Skull Canyon - Intel Phantom Canyon - Intel Hades Canyon - Intel June Canyon - компактный ПК - неттоп - мини-ПК 43 2
Intel Celeron - Серия процессоров 978 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1908 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 330 1
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 252 1
Intel Gigabit Ethernet - Intel Ethernet - Intel Fast Ethernet - сетевые карты 28 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
Linux OS 11087 1
Microsoft Windows 7 1999 1
Samsung Galaxy Note 698 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 970 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 704 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 649 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 637 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 237 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1434 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 185 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 336 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 203 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 1
Intel Turbo Boost Technology 215 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Adobe Photoshop 799 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 1
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 265 1
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 122 1
Intel Tiger Lake 71 1
Intel Cannon Lake 18 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Мылицын Роман 111 1
Никулин Сергей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 6
Китай - Тайвань 4156 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5367 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18467 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 387 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1451 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 3
Энергетика - Energy - Energetically 5563 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7417 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26202 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6537 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 995 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1259 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1546 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3291 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2348 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8933 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5933 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2538 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3750 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8259 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5310 1
Зоология - наука о животных 2798 1
Fanless Tech 2 1
IDC - International Data Corporation 4953 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837