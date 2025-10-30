Разделы

Silicon Power Industrial представляет M.2 2230 E-Key для хранения данных во встроенных системах ИИ

Компания Silicon Power Industrial, поставщик решений для хранения данных, объявляет о запуске нового SSD форм-фактора M.2 2230 E-Key, предназначенного для создания решений хранения в embedded ИИ-приложениях. Об этом CNews сообщили представители Silicon Power Industrial.

Новый SSD M.2 2230 E-Key обладает компактными размерами (22x 0 мм) и встроенным интерфейсом E-Key с поддержкой PCIe Gen 3x1, что обеспечивает полную совместимость с платформами, такими как модули Nvidia Jetson. Это решение подходит для систем с ограниченным пространством.

e-key.jpg

Silicon Power Industrial

Ключевые особенности продукта: компактный форм-фактор – 22x30 мм, подходящий для встроенных систем; интерфейс E-Key – поддержка PCIe Gen 3x1 для бесшовной интеграции с ИИ-модулями, такими как Nvidia Jetson Orin Nano, Google Coral и Intel Movidius; модульный дизайн – легкая замена и апгрейд, продлевающие срок службы устройств и снижающие затраты на обслуживание; высокая производительность – стабильная работа под высокой нагрузкой, подходящая для задач ИИ-ускорения, таких как распознавание изображений, обработка голоса и обнаружение аномалий; промышленная прочность – устойчивость к нагреву и вибрациям, обеспечивающая надежность в сложных условиях.

SSD M.2 2230 E-Key оптимизирован для edge-вычислений и встроенного ИИ, снижая задержки и нагрузку на пропускную способность за счет минимизации передачи данных в облако. Он решает проблемы совместимости хранения в платформах вроде Nvidia Jetson, где предусмотрены зарезервированные слоты M.2 E-Key.

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему
Бизнес

Области применения: промышленные датчики и системы мониторинга; потребительская электроника; автономные транспортные средства; медицинское оборудование; мобильные системы видеонаблюдения; умные розничные терминалы; безвентиляторные промышленные системы, такие как Aaeon Boxer-8651A.

«Мы рады представить это инновационное решение, которое отвечает растущим потребностям в гибких и надежных системах хранения для embedded AI. M.2 2230 E-Key позволит разработчикам создавать более эффективные edge-устройства, приближая ИИ к реальному времени и снижая зависимость от облачных вычислений», – отметили представители Silicon Power Industrial.

