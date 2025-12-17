По всей стране грандиозно обвалились продажи iPhone – россияне массово переходят на «китайцев»

Apple резко сократила свое присутствие на российском рынке смартфонов. Продажи ее iPhone в деньгах упали на более чем 6% всего за год. Одна из причин – очень высокая ключевая ставка Центробанка, а смартфоны Apple в подавляющем большинстве случаев покупаются в кредит. Зато в среднем ценовом сегменте расцвет продаж – россияне начали скупать недорогие Android-устройства, преимущественно китайских брендов.

iPhone не в моде

В России обрушились продажи смартфонов Apple iPhone, даже несмотря на выход удачной линейки iPhone 17. Как пишет Forbes, в деньгах доля Apple упала на 6,1% всего за год – если в январе-сентябре 2024 г. она удерживала 31,3% российского рынка, то по итогам девяти месяцев 2025 г. – лишь 25,2%. При этом сюда входят не только сами смартфоны, но также аксессуары к ним.

Вместе с этим в денежном выражении выросла доля корейской компании Samsung, которая бежала из России в начале марта 2022 г., одновременно с Apple. Техника обеих компаний сейчас поставляется в страну по параллельному импорту.

За отчетный период доля Samsung в деньгах подскочила с 16,6% до 20%, приводит Forbes статистику ритейлера «М.Видео-Эльдорадо». Китайские Realme и Honor нарастили долю на 0,8 и 3,2% процентных пункта соответственно, тогда как «дочка» Xiaomi Redmi и компания Tecno за тот же срок потеряли 1,3 и 1,5 п. п.

В абсолютных значениях доля Apple составила 116 млрд руб., Samsung – 92 млрд руб., Redmi – 51,1 млрд руб., Honor – 37 млрд руб., Tecno – 6,7 млрд рублей, Realme – 26,2 млрд руб. Общий объем рынка составил в пределах 460 млрд руб. (статистика «М.Видео-Эльдорадо»).

Переходим на Китай

Если рассматривать российский рынок с точки зрения объемов проданных устройств и аксессуаров к ним, то на первом месте Samsung – 4,1 млн смартфонов, 7,1% доля рынка. Здесь у компании обвал – год назад она удерживала 7,6%.

Amanz / Unsplash Новые iPhone продолжают выходить в России, но покупают их все реже

Второе место – у Redmi с результатами 3,8 млн и 6,6%. Третье место занял не вовсе не бренд смартфонов, а компания Remax из КНР, которая продает мобильные аксессуары. Ее доля составила 4,8%, а количество проданных устройств – 2,8 млн

На четвертой позиции – Realme, доля которой за год упала с 4,4% до 4,1% и 2,4 млн устройств. Apple еле удержалась в топ-5, поделив пятое место с китайской Tecno. У обеих 3,7% рынка, и 2,1 млн проданных смартфонов и аксессуаров к ним.

Что не так с iPhone

Опрошенные Forbes аналитики и участники рынка привели разные причины падения продаж iPhone в деньгах. Так, в МТС отметили, что всему виной «усиление конкуренции в среднем ценовом сегменте», в котором россияне очень активно скупали Android-смартфоны.

В «Ситилинке» сложилось иное мнение. «Сказались опасения ритейлеров, связанные с нестабильной экономикой и высокой волатильностью доллара, а это, в свою очередь, отразилось на закупках. Как следствие, образовался легкий дефицит», – сказал Forbes руководитель группы закупок Telecom Mobile в «Ситилинке» Александр Януш.

В «Марвел-Дистрибуции» винят во всем высокую ключевую ставку, подчеркивая, что 70% техники Apple, в том числе iPhone, продаются в кредит. «В условиях высокой ключевой ставки это привело к определенным проблемам. При этом сама компания совершенно не поддерживает рынок в нашем регионе ни маркетингово, ни коммерчески», – сказали изданию представители дистрибьютора.

Другие собеседники Forbes считают, что в происходящем виновата сама Apple. Она больше не занимается продвижением своих устройств в России, да и высокими темпами внедрения инноваций похвастаться не может. Как итог, основную долю продаж обеспечивают не новые пользователи, а те, кто просто решил обновить свой iPhone по тем или иным причинам.

На ситуацию никак не повлияла новая линейка смартфонов iPhone 17. Во все мире она продается очень хорошо, за исключением провального iPhone Air.

«Выход iPhone 17 не повлиял на общую динамику продаж, потому что для новинок Apple соотношение кредит/не кредит еще более перекошено — часто доходит до 90/10. А это значит, что в текущих реалиях продавать их еще сложнее, – сказал Forbes руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. – Раньше Apple росла во многом за счет новообращенных пользователей, а сейчас основная часть покупателей новых iPhone — это владельцы старых моделей, которые решили обновиться. Другими словами, аудитория костенеет. Без серьезных изменений в стратегии работы с рынком падающий тренд не остановить, а учитывая инертность компании, таких изменений в ближайшее время ждать не приходится».

У МТС сложилось прямо противоположное мнение. Представители оператор уверены, что релиз iPhone 17 положительно сказался на продажах iPhone в России. «Уже в первый день предзаказа новинка стала самой популярной среди смартфонов бренда за последние три года. Спрос на новинки оказался в два раза выше, чем на iPhone 16 в прошлом году, и в пять раз выше, чем на iPhone 15 в 2023-м. Традиционно новая линейка формирует всплеск спроса и задает динамику продаж на конец года. В IV квартале интерес к новой модели сохраняется», — сообщил изданию представитель МТС.

Вниз по наклонной

По оценке Антона Фомина, продажи дорогих смартфонов падают из-за высокой ключевой ставки Центробанка. Как итог, россияне начали покупать больше недорогих смартфонов,

«Высокие ставки тормозят рынок, причем в первую очередь страдают более дорогие и менее необходимые устройства. Люди продолжают покупать смартфоны, поэтому есть рост в штуках, но фокус смещается в более доступные сегменты. В деньгах получается минус», – сказал Forbes Антон Фомин.

Опрошенные изданием участники рынка не ждут роста рынка смартфонов – напротив, они уверены в его сокращении. «В штуках прогнозируем падение на 10-16% относительно прошлого года. Что касается денежного выражения – здесь сложнее делать точные прогнозы, многое будет зависеть от ценовой структуры продаж в четвертом квартале и общей макроэкономической ситуации», – сказал Антон Фомин, добавив, что по итогам 2025 г. объем проданных в России смартфонов составил около 26 млн штук.

Прогноз аналитического центра GS Group гласит, что в 2025 г. в России будет продано суммарно 24,5 млн смартфонов на 601,6 млрд руб. «Это подтверждает стабилизацию спроса на рынке и сохранение тренда на премиализацию», – сказали в GS Group.

По подсчетам неназванного участника рынка смартфонов, объем рынка по итогам 2025 г. составит 22 млн проданных смартфонов на 550-570 млрд руб.