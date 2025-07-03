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Фомин Антон
УПОМИНАНИЯ
Фомин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3156 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4654 1
|Тихвинский Никита 18 1
|Бурмистров Михаил 33 1
|Копосов Максим 68 1
|Путин Владимир 3257 1
|Мишустин Михаил 700 1
|Овчинников Василий 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150441 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52715 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17590 3
|Европа 24432 1
|США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
|Китай - Шанхай 793 1
|Ведомости 1096 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2005 1
|Известия ИД 664 1
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