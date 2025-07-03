Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178141
ИКТ 13848
Организации 10776
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3475
Системы 25854
Персоны 76499
География 2883
Статьи 1534
Пресса 1227
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

Фомин Антон


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 Россиянам больше не до игр. Продажи приставок обвалились, Xbox стремительно теряет рынок 1
17.04.2024 В России построят ОС для суверенных игровых приставок. Ее сделают на основе «Авроры». Видео 1
29.11.2023 Поставки процессоров Intel и AMD в Россию почти остановились из-за дорогих кредитов. Параллельный импорт выручает плохо 1
02.03.2023 Смартфоны в России стали китайскими и дешевыми. Средняя цена упала ниже 20 тыс. рублей 1
25.09.2014 В России начинаются продажи Xbox One 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Фомин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24917 2
Intel Corporation 12342 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 307 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 1
Huawei 4048 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 431 1
Xiaomi 1837 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 1
Samsung Electronics 10398 1
Apple Inc 12318 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 246 1
МегаФон 9391 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 316 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 659 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 327 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 157 1
BBK OPPO Electronics 395 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 310 1
ZTE Corporation 754 1
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 36 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 917 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 88 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 91 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 557 1
AMD - Advanced Micro Devices 4332 1
itel 31 1
Ростелеком 10004 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 453 1
Sony 6581 1
Nintendo 786 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2550 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1188 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1066 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 830 1
Unsplash 1082 1
НСПК - Национальная система платежных карт 862 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3156 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4654 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 13 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17454 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4955 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24857 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16432 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3920 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1062 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28387 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 393 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2549 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7873 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21304 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21175 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30799 1
ARM - Advanced RISC Machine 449 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8129 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13975 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26206 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7800 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1906 1
Эмулятор - Emulation 275 1
Google Android - приложения и разработчики 623 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 581 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12451 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1049 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 713 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7548 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1011 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14084 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 72 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1853 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Microsoft Xbox Live 306 1
Microsoft Kinect 200 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 212 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 119 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7192 1
Intel x86 - архитектура процессора 1920 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 524 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1835 1
Microsoft Windows 15994 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 882 1
Google Android 14353 1
Epic Games - Unreal Engine 311 1
Ростелеком - ОМП - Аврора SDK 8 1
C/C++ - Язык программирования 800 1
Тихвинский Никита 18 1
Бурмистров Михаил 33 1
Копосов Максим 68 1
Путин Владимир 3257 1
Мишустин Михаил 700 1
Овчинников Василий 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52715 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17590 3
Европа 24432 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Китай - Шанхай 793 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24994 2
Импортозамещение - параллельный импорт 526 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6195 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3433 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9303 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5055 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1517 1
Ведомости 1096 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2005 1
Известия ИД 664 1
INFOLine-Аналитика 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2501 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще