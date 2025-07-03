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Россиянам больше не до игр. Продажи приставок обвалились, Xbox стремительно теряет рынок

В России всего за год продажи игровых приставок упали на 20%. Россияне не только стали меньше играть в видеоигры, но и начали чаще покупать портативные решения. Microsoft с ее Xbox откатилась на третье место по продажам, уступив «серебро» популярной переносной приставке.

Играть не время

Российский рынок игровых приставок, портативных и настольных, всего за год обрушился на 20% в натуральном выражении, пишет «Коммерсант». В деньгах же продажи этих устройств за аналогичный период просели гораздо сильнее – сразу на 34%.

В данном случае сравниваются результаты I квартала 2025 г. с первой четвертью 2024 г. В начале 2025 г. в стране было реализовано всего-навсего 38 тыс. игровых приставок, притом здесь учитываются в целом все их разновидности. В общей сложности россияне потратили на них 6,7 млрд руб.

При всем этом в России значительно вырос спрос на портативные приставки, однако причина тому продиктована текущими реалиями, в которой находятся страна и значительная часть ее населения мужского пола. Это вызвало существенные перестановки среди крупнейших игроков рынка.

Маленькая страна, большая доля

Первое место на российском рынке видеоприставок, как и годом ранее, удерживает Япония в лице компании Sony. Российских геймеров, в большинстве своем, не интересует тот факт, что Sony поддерживает антироссийские санкции и ликвидирует свое российское юрлицо – они по-прежнему скупают PlayStation, за три года хорошо поднаторев в обходе ограничений японского вендора.

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pikisuperstar / Freepik
Россияне стали тратить заметно меньше денег на приставки

На Sony пришлось 67% общей выручки на рынке по итогам I квартала 2025 г., однако, несмотря на лидерство, компания все же столкнулась с просадкой. Годом ранее ее доля в выручке была на уровне 71%.

Второе место в начале 2024 г. удерживала Microsoft со своим Xbox – 12% доли выручки. Год спустя компания оказалась замыкающей в тройке лидеров с результатом 8% – со второй строчки ее подвинула американская компания Valve.

Valve известна в первую очередь своими видеоиграми, особенно Half-Life, но также она делает огромные успехи на рынке игровых консолей. После нескольких неудач с настольными устройствами она выпустила портативную приставку Steam Deck, который, по сути, является сверхкомпактным игровым компьютером на Linux. Благодаря ему Valve за минувший год увеличила свою долю в деньгах на 2 процентных пункта и получила в итоге 9% рынка.

Японская Nintendo сохранила четвертую строчку в рейтинге, хотя и показала небольшой рост. Сейчас она делает акцент исключительно на портативные консоли, продвигая Switch, Switch OLED, Switch Lite и новейшую Switch 2. Ее доля в денежном выражении выросла на 1 процентный пункт, составив 6%.

Из всего этого следует, что российский рынок игровых консолей почти полностью поделили между собой Япония и США – на эти две страны в деньгах приходится 94% суммарной выручки. Конкуренцию им пытаются составить как минимум тайваньские и китайские производители, но исключительно в сегменте портативок – например, у Lenovo есть консоль Legion Go, у Asus – ROG Ally X.

Российских игровых приставок на момент выхода материала не существовало. Есть лишь прототипы, но они на поверку оказываются клонами китайских настольных ПК и портативных консолей.

Зачем россиянам Steam Deck

Уход Microsoft на третью позицию – это значительное изменение на рынке, с учетом того, что на Xbox часто бывают скидки. Но главное преимущество этой приставки – система GamePass, позволяющая за очень небольшую регулярную плату играть в десятки игр, в том числе и в самые новые, едва появившиеся в продаже.

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Тем не менее, даже такие условия дали ей возможность удержаться на второй позиции. По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, у резко выросшей популярности Steam Deck есть несколько причин, и одна из них – это СВО.

По словам собеседников издания, Steam Deck за счет своей портативности и производительности (он «тянет» даже самые современные и требовательные игры) часто покупают бойцы СВО. Они используют эти консоли в перерывах между выполнением боевых задач.

Собеседники «Коммерсанта» намекнули также, что «все устройства могут использоваться и в боевом управлении дронами».

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Руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин сообщил изданию, что рост популярности Steam Deck – это следствие возросшего интереса россиян к портативным игровым устройствам, которые фактически удобнее стационарных, так как позволяют играть где угодно. Также у Steam Deck есть самый популярный магазин игр Steam, существенно упрощающий покупку игр. Впрочем, он работает и на ПК с ноутбуками.

«На стационарные консоли приобретать контент достаточно сложно, а Steam в этом смысле предлагает достаточно простой доступ к играм, к тому же в целом есть тенденция к росту популярности портативного форм-фактора», – сказал изданию Фомин, добавив, что за превое полугодие 2025 г. Steam Deck подешевел в России примерно на 20%.

Геннадий Ефремов

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